Reacția MAE la avertismentul Iranului: „România nu este parte a conflictului. Prioritatea noastră este efortul diplomatic pentru de-escaladare”

„România nu este parte a conflictului din Orientul Mijlociu”, dar condamnă „atacurile complet nejustificate ale Iranului împotriva statelor din regiunea Golfului”, transmise MAE, într-un comunicat emis, luni, după ce Teheranul a avertizat Bucureștiul în legătură cu punerea bazelor militare la dispoziția SUA.

„Acordul bilateral de acces din 2006 oferă SUA cadrul legal garantat de a utiliza baze militare din România cu titlu continuu. România găzduiește de mai bine de 10 ani capabilități de apărare antirachetă împotriva unor amenințări din afara spațiului euro-atlantic. Sistemul are caracter strict defensiv, utilizat numai pentru scopuri de autoapărare, conform Cartei ONU”, se arată în comunicatul MAE.

„România nu este parte a conflictului. Prioritatea noastră este efortul diplomatic pentru de-escaladare, pentru care am pledat încă din prima zi a conflictului. În același timp, condamnăm atacurile complet nejustificate ale Iranului împotriva statelor din regiunea Golfului și mulțumim acestora din urmă pentru că i-au protejat și pe cetățenii noștri prezenți în țările lor. Solicităm Iranului să înceteze aceste atacuri, care pun în pericol vieți omenești și conduc la degradarea securității și a economiei globale”, se mai spune în textul.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe de la Teheran a avertizat, luni, că țara sa va reacționa politic și juridic dacă România permite Statelor Unite să utilizeze bazele de pe teritoriul său pentru operațiuni împotriva Iranului.

„Dacă România pune bazele sale la dispoziția Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului”, a declarat purtătorul de cuvânt, Esmaeil Baghaei, în cadrul unei conferințe de presă săptămânale.

El a afirmat că o astfel de măsură ar fi inacceptabilă în conformitate cu dreptul internațional și ar atrage după sine responsabilitatea internațională a României.

