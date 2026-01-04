Reacția liderilor globali, la capturarea lui Nicolás Maduro: Sprijin pentru o tranziție democratică, dar și condamnări ale încălcării suveranității Venezuelei. Poziția României

Capturarea lui Nicolás Maduro de către forțele americane a provocat reacții diverse la nivel global, liderii mondiali exprimând atât sprijin pentru o tranziție democratică, cât și condamnări ale intervenției ca o încălcare a suveranității Venezuelei.

În Europa, liderii au reiterat sprijinul pentru o soluție pașnică și respectarea dreptului internațional. Kaja Kallas, șefa politicii externe a UE, a precizat că a discutat cu secretarul de stat american Marco Rubio și cu ambasadorul UE la Caracas, subliniind că UE consideră că Maduro nu are legitimitate și că o tranziție pașnică trebuie respectată.

„UE a afirmat în repetate rânduri că domnul Maduro nu are legitimitate și a apărat o tranziție pașnică. În orice circumstanțe, principiile dreptului internațional și ale Cartei ONU trebuie respectate. Facem apel la reținere”, a declarat Kallas.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat că va continua discuțiile cu omologii americani privind o tranziție către democrație. „L-am considerat pe Maduro un președinte ilegitim și nu vărsăm nicio lacrimă pentru sfârșitul regimului său”, a scris el pe X.

Președintele francez Emmanuel Macron a afirmat că Maduro a „subminat grav demnitatea propriului său popor” și a precizat că Franța sprijină o tranziție democratică supervizată de Edmundo González Urrutia, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024.

Premierul spaniol Pedro Sánchez a subliniat că, deși Spania nu a recunoscut regimul lui Nicolás Maduro, nici nu va susține o intervenție care încalcă dreptul internațional. El a cerut de‑escaladarea tensiunilor și responsabilitate din partea tuturor actorilor, insistând pe respectarea dreptului internațional și a principiilor Cartei ONU. Sánchez a menționat expres că Spania nu va recunoaște intervenția militară a SUA drept legitimă și a oferit în mod oficial disponibilitatea Madridului de a media pentru o soluție „pașnică și negociată” a crizei.

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a apreciat drept „legitimă” operaţiunea militară desfăşurată de Statele Unite în Venezuela, pe care a descris-o ca o „intervenţie defensivă”, subliniind totodată că forţa militară nu este o soluţie pentru schimbarea regimurilor politice.

„În concordanţă cu poziţia istorică a Italiei, Guvernul consideră că acţiunea militară externă nu este calea pentru a pune capăt regimurilor totalitare, dar, în acelaşi timp, apreciază ca legitimă o intervenţie de natură defensivă împotriva atacurilor hibride la propria securitate, inclusiv în cazul entităţilor statale care alimentează şi favorizează traficul de droguri”, se arată într-un comunicat al executivului italian.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sugerat că Statele Unite ar putea să îl rețină pe președintele rus Vladimir Putin — după ce forțele americane l-au capturat pe dictatorul venezuelean demis Nicolás Maduro într-o operațiune desfășurată peste noapte.

„Ei bine, ce să spun? Dacă dictatorii pot fi tratați în acest fel, atunci Statele Unite ale Americii știu ce ar trebui să facă în continuare”, a declarat Zelenski.

România s-a alăturat apelurilor internaționale pentru respectarea dreptului internațional. Ministrul de externe Oana Țoiu a declarat că: „România monitorizează cu atenție situația din Venezuela și subliniază necesitatea respectării suveranității statelor și a principiilor Cartei ONU. Orice soluție trebuie să fie pașnică și să protejeze siguranța cetățenilor români aflați în regiune.”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că urmărește situația „foarte atent” și a subliniat că „orice soluție trebuie să respecte dreptul internațional și Carta ONU”.

Din America Latină, reacțiile au fost mai critice față de acțiunea SUA. Președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, a numit lovitura „un atac grav la adresa suveranității Venezuelei”, iar președintele Cubei, Miguel Díaz-Canel, a condamnat intervenția ca fiind „criminală”. De asemenea, guvernul Mexicului a emis un comunicat prin care „condamnă ferm și respinge” atacul.

În schimb, președintele Argentinei, Javier Milei, aliat al președintelui american Donald Trump, a salutat capturarea liderului venezuelean cu mesajul: „Libertatea avansează! Trăiască libertatea, la naiba!”.

China s-a declarat „profund șocată” și a condamnat ferm „folosirea flagrantă a forței de către SUA împotriva unui stat suveran”.

Rusia a calificat acțiunea drept o „violare gravă a suveranității Venezuelei” și a cerut retragerea imediată a forțelor americane. Ministerul rus de Externe a transmis că astfel de intervenții „subminează stabilitatea regională și relațiile internaționale”.

Iranul a condamnat de asemenea operațiunea, calificând-o drept „agresiune unilaterală” și a cerut comunității internaționale să „apere dreptul internațional și suveranitatea statelor”.

***