Reacția la reforma administrației – Grevă de avertisment în peste 1.500 de primării

O grevă de avertisment de două ore va avea loc marți în peste 1.500 de primării de comune, ca formă de protest față de reforma administrației, reglementare ce ar trebui adoptată luna aceasta, conform intenției premierului Ilie Bolojan.

”Este revoltă în administraţia locală, din cauza planului Guvernului Bolojan privind reforma în administraţia locală şi centrală. Emil Drăghici, preşedintele Asociaţiei Comunelor din România, a anunţat că marţi, 10 februarie, va fi declanşată o grevă de avertisment în 1.582 de comune”, au scris, luni, pe Facebook, reprezentanţii Sindicatului FORUM din Administraţia publică.

Sesizarea Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei; premierul, față în față cu zeci de primari, marți

Acțiunea de protest începe la ora 10.00, odată cu ședința Adunării Generală a Asociaţiei Comunelor, care va avea loc la Palatul Parlamentului și la care va participa şi premierul Ilie Bolojan.

”La acest eveniment ar urma să vină şi premierul Ilie Bolojan, care va sta de vorbă cu primarii nemulţumiţi. Recent, plenul Asociaţiei Comunelor din România a decis, în unanimitate, să sesizeze Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei cu privire la reforma administraţiei locale din România”, au mai transmis sindicaliştii.

Premierul Ilie Bolojan a declarat săptămâna trecută că pachetul reformei administraţiei a intrat în circuitul de avizare guvernamental şi va fi adoptat în această săptămână, prin asumarea răspunderii în Parlament.

