RCA rapid și sigur: totul în Smart Mobile, aplicația de mobile banking a Raiffeisen Bank România

Raiffeisen Bank România continuă să simplifice viața de zi cu zi a clienților săi prin extinderea funcționalităților digitale din aplicația Smart Mobile. Din decembrie, clienții pot accesa direct din aplicația de mobile banking Smart Mobile o soluție rapidă șicomplet digitală pentru încheierea asigurării RCA obligatorii.

Noua funcționalitate răspunde unei nevoi uzuale și recurente pentru majoritatea șoferilor: obținerea poliței RCA într-un mediu transparent, fără drumuri suplimentare și fără documente fizice. Direct din aplicația Smart Mobile utilizatorii pot compara oferte disponibile în piață, pot alege varianta potrivită și pot finaliza plata în siguranță, în doar câteva minute. Soluția este disponibilă prin integrarea tehnică a serviciilor Pago oferite de partenerul Timesafe SRL, care asigură fluxul digital de ofertare, emitere și gestionare a polițelor RCA, într-o experiență unitară adaptată aplicației Smart Mobile.

„Lansarea acestui nou produs în Smart Mobile confirmă că investiția în soluții digitale aduce beneficii imediate și transformă relația cu banca într-una mai simplă și intuitivă. Astfel, fiecare client își poate gestiona activitățile financiare zilnice direct de pe telefon, rapid și fără efort.

Ne susținem clienții în menținerea unor finanțe personale sănătoase, oferindu-le posibilitatea să protejeze ceea ce este important pentru ei. Portofoliul nostru include o gamă diversificată de asigurări: de viață cu componentă investițională, asigurări de viață, de locuință și de călătorie. De curând, am introdus și opțiunea de a accesa rapid asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) direct din aplicația noastră de mobile banking, facilitând astfel un plus de confort și accesibilitate. Prin intermediul Smart Mobile, clienții au posibilitatea de a compara și alege rapid, din ofertele puse la dispoziție de partenerul tehnic în modulul dedicat asigurărilor RCA, varianta care se potrivește cel mai bine nevoilor lor” – Mihail Ion, VP Retail, Raiffeisen Bank România

După emitere, polița este transmisă imediat în format PDF la adresa de e-mail a utilizatorului și este stocată permanent în aplicație, asigurând acces rapid și fără griji oricând este nevoie. Funcționalitatea este disponibilă pentru toți clienții care folosesc aplicația Smart Mobile și completează suita de soluții digitale care simplifică gestionarea activităților cotidiene.

Prin această funcționalitate din Smart Mobile, Raiffeisen Bank urmărește să reducă timpul pe care clienții îl petrec pentru rezolvarea unor obligații administrative și să le ofere o soluție la îndemână, rapidă și sigură. Procesul este conceput astfel încât utilizatorii să poată obține polița RCA în câteva minute, fără documente fizice și fără drumuri suplimentare, doar cu telefonul mobil.

Polițele de asigurare RCA sunt intermediate de Renomia Insurance Reinsurance Broker SRL, entitate autorizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Furnizorul serviciilor Pago asigură componenta tehnică și operațională a fluxului digital.

