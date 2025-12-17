Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc, arestat preventiv pentru complicitate la dare de mită

Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc (PSD) şi omul de afaceri Cătălin Bușe sunt arestați preventiv pentru 30 de zile, conform unei decizii pronunțate miercuri la Tribunalul București.

Măsura arestului preventiv a fost propusă de procurorii DNA care instrumentează dosarul „Șpagă la RAR”, iar mandatul aprobat miercuri nu este definitiv, ci poate fi contestat.

Cei doi sunt acuzați de complicitate la dare de mită, respectiv dare de mită.

Omul de afaceri i-ar fi promis directorului general al Registrului Auto Român, cu ajutorul lui Cuc, un procent de 6% din valoarea totală de 23 de milioane de lei a unui acord-cadru pentru asigurarea mentenanţei echipamentelor de verificare tehnică a maşinilor, acord ce urma să fie reînnoit între instituţia publică şi societatea pe care o administra Bușe.

Procurorii din cadrul DNA – Secţia de combatere a infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore, începând cu data de 16 decembrie 2025, a unui om de afaceri, administrator al unei societăţi comerciale, şi a fostului ministru al Transporturilor Răzvan Cuc, ambii audiaţi, marţi, la DNA, pentru dare de mită, respectiv complicitate la dare de mită.

Răzvan Cuc a fost ministru al Transporturilor din partea PSD, în 2017 şi în 2019.



Faptele, descrise de procurori:

În cursul lunii septembrie 2025, Regia Autonomă Registrul Auto Român a declanşat o procedură de achiziţie publică în valoare de aproximativ 23.000.000 lei cu TVA, ce are ca obiect asigurarea mentenanţei echipamentelor de verificare şi diagnosticare tehnică a vehiculelor.

În perioada septembrie – noiembrie 2025, omul de afaceri, beneficiind şi de ajutorul fostului ministru Răzvan Cuc, i-ar fi promis directorului general din cadrul Registrului Auto Român, martor în cauză, cu titlu de mită, un procent de 6% din valoarea totală a acordului-cadru menţionat anterior, ce urma să fie reînnoit între instituţia publică şi societatea al cărei administrator este primul inculpat.

Cei doi inculpaţi ar fi promis suma respectivă în cadrul mai multor întâlniri sau convorbiri avute cu directorul general al RAR, pentru ca acesta să facă demersurile necesare pentru desemnarea preferenţială a membrilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse de către participanţii la procedura de achiziţie publică, precum şi pentru semnarea contractului respectiv cu societatea administrată de inculpatul B.D.C., într-un timp cât mai scurt.

Omul de afaceri ar fi promis directorului general RAR că suma respectivă de bani îi va fi remisă, în tranşe, la intervale de timp de aproximativ 3-5 luni, prima tranşă urmând să fie în perioada premergătoare sărbătorii Crăciunului.

Marţi dimineaţă, DNA a precizat că au loc două percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupţie, de către persoane fizice fără calitate specială. Vizat este şi fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc.

De asemenea, Registrul Auto Român a venit cu precizări după ce numele instituţiei a fost vehiculat în contextul acestui dosar. Astfel, RAR a precizat că până acum conducerea nu a fost înştiinţată că instituţia sau angajaţii săi ar fi vizaţi, adăugând că, în eventualitatea în care anchetatorii vor solicita informaţii, instituţia este „dispusă să colaboreze şi să ofere datele şi documentele necesare”.



„Având în vedere că este o cercetare penală în curs, reprezentanţii RAR nu au acces la datele nedestinate publicului. Prin urmare, nu putem comenta informaţiile până la stabilirea unei eventuale decizii definitive a unei instanţe de judecată”, a transmis RAR.

****