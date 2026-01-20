Războiul tarifar SUA–UE, două economii profund interconectate: riscuri economice, pierderi reciproce, mize geopolitice

Încercarea președintelui Trump de a anexa Groenlanda și de a impune tarife vamale mai multor țări europene a aruncat alianța transatlantică într-o criză.

Potrivit unei analize Wall Street Journal, economiștii avertizează că tarifele de tip „ochi pentru ochi” probabil nu vor provoca o recesiune în SUA, dar ar putea încetini creșterea, ar lovi un sector manufacturier intern deja anemic și ar împinge în sus prețurile pentru consumatori și companii, într-un moment în care SUA se străduiesc deja să readucă inflația la niveluri confortabile.

Pentru Europa, care se confruntă deja cu o creștere economică stagnantă, un război comercial ar putea avea efecte profunde.

Deteriorarea relațiilor ar putea determina Europa să aprofundeze legăturile comerciale cu alte părți

Pe termen lung, deteriorarea relațiilor ar putea determina Europa să-și reducă dependența de SUA și să aprofundeze legăturile comerciale în alte părți, slăbind o relație care a fost un motor al prosperității de ambele părți ale Atlanticului.

Pentru SUA, rezultatul final ar putea fi că firmele americane vând mai puțin în Europa, ceea ce le-ar afecta profiturile și ar deschide ușa concurenților din țări precum China, a declarat Mary Lovely, cercetător principal la Peterson Institute for International Economics, un think tank. „Odată ce aceste noi relații se formează, este foarte greu să le schimbi”, a spus ea.

UE, cel mai mare partener comercial al SUA și cea mai mare sursă de ISD

Economiile SUA și Europei sunt profund interconectate. Uniunea Europeană este cel mai mare partener comercial al SUA — iar Europa este cea mai mare sursă de investiții străine directe în SUA, cu 3,6 trilioane de dolari investiți până în 2024. Și invers: companiile americane câștigă sume enorme vânzând software, produse financiare și petrol peste Atlantic.

„Practic, nu există relații comerciale mai profunde”, a spus Philip A. Luck, directorul programului de economie de la Center for Strategic and International Studies. „Dacă te uiți la dezvoltarea actuală a AI-ului și a centrelor de date, aceasta este finanțată din veniturile generate din Europa și din alte locuri.”

Analiștii se tem de efecte mai profunde: deprecierea dolarului, scăderea burselor și creșterea costurilor de finanțare

Un război comercial nu este singurul risc economic. Unii analiști avertizează că amenințările lui Trump la adresa Europei ar putea determina investitorii europeni să reducă investițiile în acțiuni și obligațiuni americane, ducând la un dolar mai slab, scăderi ale pieței bursiere din SUA și costuri mai mari de împrumut. Costurile mai ridicate de împrumut tind, la rândul lor, să apese asupra investițiilor companiilor și cheltuielilor gospodăriilor, ducând la o creștere economică mai lentă.

Europa, care depinde de sprijinul militar al SUA împotriva unei Rusii ostile, are mai mult de pierdut dintr-o ruptură, oferindu-le liderilor săi un stimulent să-l mulțumească pe Trump, mai degrabă decât să riposteze.

Așa s-a întâmplat anul trecut, când UE a acceptat un acord comercial dezechilibrat, în loc să riște pierderea sprijinului american pentru efortul de război al Ucrainei. Însă unii analiști spun că nu este sigur că Europa va ceda din nou.

Europa de Vest, o piață extrem de importantă pentru companiile tehnologice americane

Deși comerțul transatlantic cu bunuri a crescut mai lent de la recesiunea din 2007–2009, exporturile americane de servicii au continuat să se extindă rapid. Acestea includ servicii financiare, juridice și de asigurări, dar se concentrează tot mai mult pe servicii digitale și cloud furnizate de companii tehnologice americane de top precum Microsoft, Amazon, Google și IBM. Uniunea Europeană este cea mai mare destinație pentru exporturile de servicii ale SUA, care au totalizat 294,7 miliarde de dolari în 2024.

Sridhar Ramaswamy, CEO al companiei americane de software cloud Snowflake, a spus că orice companie tech de succes obține venituri mari din regiuni precum Europa de Vest. „Fie că vorbim de reglementări sau de tarife și taxe propriu-zise, cred că acest lucru este foarte important”, a declarat Ramaswamy la Davos.

96% din costurile tarifelor anterioare au fost suportate de consumatorii și companiile americane, doar 4% de exportatori

Chiar dacă Europa nu ripostează, tarifele suplimentare vor reprezenta probabil o frână ușoară pentru economia SUA, cel puțin pe termen scurt, deoarece cresc prețurile pentru companiile și consumatorii americani, spun economiștii.

Un nou studiu al think tank-ului german Kiel Institute for the World Economy a constatat că firmele și consumatorii americani au suportat 96% din costurile tarifelor în 2024 și 2025, exportatorii străini absorbind doar 4%. Tarifele de până acum nu au provocat creșterea inflației pe care o anticipau economiștii, iar economia SUA a crescut în cel mai rapid ritm din ultimii doi ani — depășind cu mult Europa.

Totuși, economia SUA are puncte slabe. Sectorul manufacturier, deja sub presiune din cauza tensiunilor comerciale și a ratelor ridicate ale dobânzilor și aflat în contracție potrivit unor indicatori, este deosebit de vulnerabil, deoarece lanțurile sale de aprovizionare sunt strâns interconectate cu Europa, a spus Lovely.

Investitorii europeni dețin aproximativ 8 trilioane de dolari în acțiuni și obligațiuni americane

Investitorii europeni dețin aproximativ 8 trilioane de dolari în acțiuni și obligațiuni americane, „aproape de două ori mai mult decât restul lumii la un loc”, a scris George Saravelos, șef global al cercetării FX la Deutsche Bank, într-un raport publicat duminică.

„Într-un mediu în care stabilitatea geoeconomică a alianței occidentale este perturbată în mod existențial, nu este clar de ce europenii ar fi la fel de dispuși să joace acest rol”, a adăugat el.

Nu este pentru prima dată când Wall Street se întreabă dacă alte țări ar putea încerca să devină mai puțin legate politic și financiar de SUA. Temerile legate de un posibil „sell America” au apărut la începutul anului trecut, după ce administrația Trump a semnalat reticență în a sprijini militar Europa și, ulterior, când a amenințat cu tarife asupra importurilor globale.

Investitorii străini au continuat să manifeste o cerere puternică pentru activele financiare americane anul trecut

În cele din urmă, aceste temeri s-au dovedit exagerate. Investitorii străini au continuat să manifeste o cerere puternică pentru activele financiare americane anul trecut, iar indicele S&P 500 a înregistrat al treilea an consecutiv de creșteri de două cifre. Titlurile de stat americane rămân activul sigur suprem pentru băncile centrale și investitorii din întreaga lume, ajutând țara să ruleze deficite bugetare uriașe fără a se confrunta cu rate ale dobânzilor mult mai mari.

Rich Nuzum, un executiv de top la administratorul de active Franklin Templeton, a spus că piețele au învățat să treacă peste tarifele lui Trump și a sugerat că noile taxe amenințate asupra Europei vor fi la fel. „A existat un moment în care piața chiar ținea cont de anunțurile privind tarifele. Acest lucru nu mai este valabil”, a spus el. „Piața crede că situația se va rezolva. Poate fi zgomotoasă, poate fi disruptivă, poate fi înfricoșătoare, dar se va rezolva.”

„Bazooka” UE ar reprezenta cea mai severă escaladare economică: Ar afecta profiturile marilor corporații

Cea mai severă escaladare economică ar avea loc dacă Europa ar activa așa-numitul său instrument anti-coerciție, supranumit „Bazooka”, care i-ar permite să vizeze serviciile și investițiile americane. Într-un asemenea scenariu, UE ar putea crește taxele, ar putea înăspri supravegherea de reglementare sau ar putea constrânge în alte moduri firmele americane care operează în Europa.

Acest lucru ar lovi sectoare precum cel farmaceutic. Companiile americane își direcționează adesea activitățile de cercetare-dezvoltare prin țări precum Irlanda și produc acolo ingrediente active, permițând ca profiturile să fie înregistrate în jurisdicții cu impozitare redusă. Companiile de tehnologie ar putea avea o expunere similară. Apple, de exemplu, păstrează o parte semnificativă din proprietatea intelectuală și înregistrează o mare parte din profiturile globale în Irlanda, chiar dacă multe dintre dispozitivele sale sunt fabricate în China și în alte părți ale lumii.

„Afacerea celor mai profitabile companii din lume are o componentă europeană semnificativă”, a spus Setser, de la Council on Foreign Relations. Dacă Europa ar viza acest lucru, a adăugat el, ar însemna profituri globale mai mici pentru firmele americane, evaluări bursiere mai slabe — în special în tehnologie — și o capacitate mai redusă de a investi în domenii precum inteligența artificială.

