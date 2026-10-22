Războiul roboților humanoizi – Cum poate fi combătut monopolul chinez asupra lanțului de aprovizionare a cu materiile prime necesare industriei robotice

Anul trecut, China a început să solicite licențe de export pentru magneții ce conțin pământuri rare. După doar câteva săptămâni, Elon Musk îi informa pe investitori că producția robotului Optimus ai companiei Tesla a fost afectată.

Acest lucru se întâmplă deoarece pentru producția unui robot humanoid sunt necesari circa 4,5 kg magneți din pământuri rare pentru a se putea mișca, iar China deține 90% din piața mondială.

Tocmai această problemă încearcă să o rezolve compania americană Realloys. Aceasta dezvoltă un lanț de aprovizionare cu pământuri rare în afara Chinei, care include procesarea în Saskatchewan (Canada) și rafinarea metalelor rare în Ohio (SUA), se arată într-o analiză publicată de Oilprice.

6,5 milioane roboți humanoizi pe an

Iar problema este pe cale să devină mai complexă. Goldman Sachs estimează că, până în 2035, se vor vinde anual aproximativ 6,5 milioane de astfel de roboți – o cifră de aproape cinci ori mai mare decât prognozele anterioare.

Nu este de mirare, așadar, că REalloys a inclus robotica printre piețele pe care le vizează. Iar ritmul în care se dezvoltă roboții este mai mare decât se anticipa.

În luna iulie, Tesla a anunțat închiderea liniilor de producție pentru modelele Model S și Model X la fabrica sa din Fremont, în locul acestora fiind instalate primele linii de producție pentru robotul Optimus.

Tesla estimează că producția va începe în curând, planul final vizând o capacitate de un milion de astfel de roboți pe an.

China produce cei mai mulți roboți din lume

China, însă, avansează și mai rapid. Un înalt oficial din cadrul Ministerului Industriei din China a declarat că producția de roboți umanoizi ar putea depăși 100.000 de unități chiar din acest an.

Iar primele date confirmă acest lucru. Firma de cercetare a pieței IDC a raportat livrarea a aproape 25.000 de roboți umanoizi la nivel mondial în prima jumătate a anului 2026 – o cifră de peste cinci ori mai mare față de anul precedent – ​​majoritatea fiind „made in China”. Așadar, China construiește majoritatea roboților și produce, de asemenea, cei mai mulți dintre magneții utilizați în fabricarea acestora.

Pentru un producător american de roboți, acest lucru înseamnă că o singură decizie privind restricționarea exporturilor chineze, ar putea bloca o întreagă linie de producție – exact riscul pe care REalloys încearcă să îl elimine.

Iar situația devine și mai complicată dacă se analizează ce componente sunt necesare în producția unui robot umanoid.

Un robot umanoid se deplasează și se mișcă cu ajutorul articulațiilor, iar fiecare articulație are nevoie de propriul motor. Asta înseamnă aproximativ 30 de motoare pentru fiecare robot, iar fiecare dintre acestea funcționează pe baza unui magnet din pământuri rare.

Unele dintre aceste motoare se încălzesc puternic în timpul funcționării, iar un magnet care devine prea fierbinte începe să-și piardă din proprietăți, cu excepția cazului în care conține o cantitate mică din două elemente din categoria pământurilor rare grele: disprosiu și terbiu.

Iar aici controlul Chinei devine și mai puternic. SUA depind de importuri pentru 100% din necesarul lor de compuși și metale din categoria pământurilor rare grele. Disprosiul și terbiul se află ambele pe lista pământurilor rare pentru care Beijingul a introdus, în aprilie 2025, un regim de licențiere a exporturilor – aceleași reglementări care au blocat producția robotului de la Tesla.

Aceste licențe nu au fost niciodată eliminate. Potrivit SUA, un set mai amplu de controale chineze asupra exporturilor este doar suspendat temporar, până la data de 10 ianuarie 2027; totuși, chiar și în această perioadă de suspendare, exportul de magneți din China către SUA a scăzut cu 21% în luna august.

Lanțuri de aprovizionare cu pământuri rare independente de China

Tocmai de aceea, compania REalloys a acționat pentru a-și asigura accesul la o sursă sigură de disprosiu și terbiu din afara Chinei. Și se pare că investitorii au înțeles încă de multă vreme cât de valoroasă este o astfel de sursă de aprovizionare.

Cele mai bune acțiuni din sectorul roboților, de pe Wall Street, nu aparțineau producătorilor de roboți

În februarie 2025, Morgan Stanley a întocmit o listă cu 100 de acțiuni legate de roboții umanoizi, numind-o „Humanoid 100”. S-ar putea crede că marii câștigători de pe această listă să fie companiile care construiesc roboții, dar nu a fost așa.

Până în luna septembrie a aceluiași an, cele patru acțiuni cu cele mai bune performanțe aparțineau, toate, unor companii din sectorul pământurilor rare: MP Materials, Lynas, Northern Rare Earth și JL Mag. Valoarea fiecăreia dintre acestea a crescut cu peste 100%, deși niciuna nu era o companie producătoare de roboți.

Conform Morgan Stanley, unul dintre motive a fost faptul că „piața a conștientizat caracterul critic al blocajului de lungă durată în aprovizionarea cu pământuri rare”. Cu alte cuvinte, investitorii au realizat că, indiferent care producător de roboți va ieși învingător, toți au nevoie de aceiași magneți.

Analiștii băncii au mers până acolo încât au afirmat că „aproape fiecare dezvoltator de roboți din lume depinde, în continuare, de componente esențiale provenite din China și din alte regiuni ale Asiei”.

Însă iată un aspect care le scapă celor mai mulți oameni: două dintre aceste patru companii câștigătoare din sectorul pământurilor rare sunt companii chinezești. Așadar, dacă ești un producător american de roboți care încearcă să se desprindă de China, jumătate dintre acești câștigători fac, de fapt, tot parte din problemă.

Ai nevoie de un furnizor care să fie complet în afara Chinei, iar exact asta construiește REalloys aici, în America de Nord.

Ce a realizat până acum REalloys

Lanțul de aprovizionare al REalloys începe în Canada, la Saskatchewan Research Council (SRC). Compania deține drepturile asupra a aproximativ 80% din producția facilității a SRC pentru pământuri rare; această producție include disprosiu și terbiu – elemente necesare motoarelor care funcționează la temperaturi ridicate.

De asemenea, include un metal numit NdPr, care reprezintă principalul component din categoria pământurilor rare folosit în magneți. În primul trimestru al anului 2027, SRC va pune în funcțiune o capacitate de producție de aproximativ 150 de tone de NdPr pe an, dintr-un total de 525 de tone pe an.

Din acel punct, procesul continuă în Euclid, Ohio, unde REalloys rafinează deja metale din categoria pământurilor rare, aliaje și materiale pentru magneți, destinate unor clienți precum Defense Logistics Agency (Agenția de Logistică a Apărării) și Ames National Laboratory (din cadrul Departamentului pentru Energie).

Iar aceasta este doar o parte dintr-o creștere mai amplă a cererii pentru magneți fabricați în SUA. Apple a alocat 500 de milioane de dolari într-un acord cu MP Materials pentru achiziția de magneți din pământuri rare produși în Statele Unite, incluzând totodată planuri pentru o nouă unitate de reciclare în California. Este vorba despre un gigant din industria electronicelor de larg consum care își ia un angajament major față de același lanț de aprovizionare cu magneți care devine tot mai important pentru sectorul roboticii.

Este o tendință care nu dă semne că ar încetini prea curând. În luna iulie, REalloys a semnat o scrisoare de intenție (fără caracter obligatoriu) cu JS Link, un producător coreean de magneți.

„Considerăm că următorul pas logic este extinderea acestei platforme către fabricarea magneților permanenți”, a declarat Lipi Sternheim, CEO al REalloys.

Compania dispune, de asemenea, de resursele umane și financiare necesare pentru a continua. Noul său director operațional (COO), dr. Muhammad Imran, a lucrat timp de 17 ani în cadrul SRC, unde a condus divizia dedicată pământurilor rare. Iar la data de 30 iunie, REalloys dispunea de 122,4 milioane de dolari în numerar.

Această echipă și situația financiară sunt aspecte esențiale, deoarece un lanț de aprovizionare de acest tip nu se construiește peste noapte. În 2021, General Motors a încheiat un acord pe termen lung cu MP Materials pentru a integra în motoarele sale electrice magneți din pământuri rare fabricați în America; totuși, abia după cinci ani, GM a început testarea magneților produși la unitatea MP din Texas. Dacă este nevoie de un asemenea interval de timp chiar și atunci când unul dintre cei mai mari producători auto din America susține demersul, industria roboților nu își poate permite să aștepte până când comenzile vor ajunge la ordinul milioanelor.

REalloys își constituie stocurile înainte de creșterea cererii

Cea mai mare parte a acestei cereri nici măcar nu a apărut încă. Numărul roboților livrați în prezent este de ordinul zecilor de mii, însă prognozele pentru viitor indică cifre de ordinul milioanelor.

Trecerea de la zeci de mii la milioane de roboți presupune, de asemenea, simplificarea proceselor de instruire și punere în funcțiune a acestora. NVIDIA susține acest segment prin intermediul modelelor sale de inteligență artificială Isaac GR00T și al instrumentelor de simulare care ajută dezvoltatorii să antreneze și să testeze roboți umanoizi. Cu cât aceste instrumente vor facilita mai rapid integrarea roboților în mediul real, cu atât industria va avea nevoie, mai curând, de o cantitate mult mai mare de magneți necesari pentru ai construi.

În luna septembrie, firma de cercetare CRU a avertizat că roboții umanoizi ar putea accentua deficitul de pământuri rare – o problemă pe care piața o anticipa deja pentru anii următori.

Aceasta înseamnă că producătorii de roboți care așteaptă până în momentul în care vor avea nevoie de magneți s-ar putea trezi în fața unei penurii, mai ales dacă depind în continuare de China, într-un context în care actuala perioadă de „pauză” de licențiere impusă de Beijing ar putea expira.

Tesla a demonstrat deja cum arată o astfel de perturbare, după ce restricțiile impuse de China asupra pământurilor rare au afectat producția robotului Optimus în 2025. În cadrul prezentării rezultatelor financiare din iulie 2026, Elon Musk a declarat că Tesla a fost nevoită să construiască de la zero o mare parte din lanțul de aprovizionare pentru roboți sau să fabrice singură componentele necesare. Dacă aceasta este provocarea pentru o companie cu resursele de care dispune Tesla, ne putem face o idee despre cât de expusă ar putea fi restul industriei pe măsură ce producția va lua amploare.

Orice producător de roboți care dorește să se desprindă de China va avea nevoie de un furnizor care își desfășoară activitatea în altă parte. REalloys construiește în prezent un astfel de lanț de aprovizionare în Saskatchewan și Ohio, în timp ce majoritatea companiilor din industrie continuă să se aprovizioneze de la Beijing.

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