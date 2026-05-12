12 mai, 2026

Războiul din Iran are primii câștigători: BP, Shell și TotalEnergies au obținut venituri suplimentare de miliarde de dolari în tranzacții „excepționale”

De Laurențiu Gheorghe

12 mai, 2026

Marile companii petroliere din Europa, care au mari birouri de trading și-au maximizat profiturile din tranzacții speculative cu până la 4,75 miliarde de dolari în primul trimestru din 2026 față de sfârșitul anului trecut, pe fondul unei volatilități extreme a pieței provocate de războiul din Iran.

”Big oil” europeni – BP, Shell și TotalEnergies – au câștigat probabil între 3,3 și 4,75 miliarde de dolari mai mult în T1/1026 față de T4/2025, relatează Financial Times, citând estimări ale analiștilor.

Marile companii petroliere nu raportează profiturile obținute din tranzacțiile speculative separat de rezultatele, dar, de obicei, fac referiri la performanțele diviziilor lor de trading.


În T1/20206, creșterea prețurilor la petrol și gaze naturale și volatilitatea foarte mare au generat câștiguri mari pentru toate companiile care au divizii destinate tranzacțiilor pe bursele de mărfuri. În acest domeniu, cele mai mari firme din Europa au depășit performanțele suratelor lor americane.

Pe fondul celei mai grave crize petroliere din istorie, cupă cum a caracterizat-o Agenția Internațională pentru Energie, marile companii au înregistrat în contabilitate ceea ce au numit ca fiind profituri „excepționale” din tranzacționare, care au compensat pierderile de producție din Orientul Mijlociu.

Pentru marile companii americane Chevron și ExxonMobil, veniturile lor au fost mai afectate de reducerea producției de petrol din Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, cele două firme din SUA au obținut profituri mai mari decât așteptările analiștilor, deoarece scumpirea petrolului a compensat cu prisosință scăderea producției.

Shell a raportat săptămâna trecută câștiguri care au depășit consensul pentru primul trimestru, deoarece războiul din Iran a determinat o creștere a prețului petrolului și a stimulat profiturile comerciale ale companiei cu sediul în Marea Britanie. Shell a atribuit creșterea veniturilor scumpirilor mai mari ale produselor rafinate și tranzacțiilor semnificativ mai mari pe fondul volatilității fără precedent a pieței.

BP a raportat pentru primul trimestru un profit mai mult decât dublul celui din T4/2025, pe măsură ce prețurile petrolului au crescut, iar tranzacțiile cu petrol au explodat în mijlocul războiului din Orientul Mijlociu. TotalEnergies, la rândul său, și-a majorat dividendul intermediar cu 6%, deoarece câștigurile din primul trimestru au crescut cu 30% față de anul precedent, impulsionate de creșterea prețurilor petrolului și de rezultatele foarte bune ale tranzacțiilor cu petrol în urma războiului din Iran.

Moody's Analytics: Creșterea prețului petrolului la peste 125 $/baril poate împinge economia globală în recesiune


***

