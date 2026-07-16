Reuters: SUA pregătesc operațiuni militare complexe împotriva Iranului – Teheranul amenință cu blocarea Strâmtorii Bab el-Mandeb. Perturbarea rutelor comerciale, ultima armă a iranienilor

Valurile recente de atacuri americane asupra Iranului, menite să forțeze capitularea Teheranului și redeschiderea Strâmtorii Ormuz, vizează și capacități militare iraniene pe care SUA ar dori să le distrugă înainte de executarea unor operațiuni mai complexe împotriva Iranului, au declarat trei oficiali americani pentru Reuters.

Oficialii au spus că loviturile din ultimele zile consolidează, în fapt, opțiunile militare suplimentare aflate la dispoziția președintelui american Donald Trump, care menține incertitudinea la nivel internațional cu privire la următorii săi pași, după ce a notificat Congresul, weekendul trecut, cu privire la reluarea oficială a conflictului cu Iranul.

În același timp, Reuters relatează că Iranul a cerut mișcării Houthi din Yemen să fie pregătită să închidă și strâmtoarea Bab el-Mandeb, o altă rută comercială vitală pentru transportul global, dacă Statele Unite lovesc infrastructura energetică iraniană.

Teheranul păstrează în rezervă capacități de drone și rachete și a atacat petroliere aflate în tranzitul Ormuzului, precum și state vecine din Golf

Armata SUA a anunțat că cele mai recente bombardamente din noaptea de miercuri spre joi au vizat sisteme iraniene de apărare antiaeriană, radare de coastă, amplasamente de rachete și drone, precum și ambarcațiuni mici și alte active maritime.

Unul dintre oficialii americani a spus că loviturile pot fi considerate „operațiuni pregătitoare”, care degradează apărarea iraniană în eventualitatea în care armata SUA ar primi ordinul de a desfășura operațiuni mai intense în viitor.

„Acest lucru ajută la pregătirea terenului, dacă va fi nevoie”, a spus oficialul.

Opțiunile militare ale președintelui Trump

Reuters a relatat în martie despre planificarea militară americană pentru crearea unor opțiuni care să permită desfășurarea de trupe americane pe litoralul Iranului, pentru a securiza mai bine Strâmtoarea Ormuz. La acel moment, oficialii au spus că administrația Trump discutase și despre trimiterea de forțe terestre pe insula Kharg, insula de unde pornesc 90% din exporturile petroliere ale Iranului.

O astfel de operațiune ar fi riscantă, deoarece Iranul ar putea lovi insula cu rachete și drone lansate de pe continent, existând riscul lovirii instalațiilor petroliere.

Trump a declarat marți că le-a ordonat militarilor să evite lovirea instalațiilor petroliere iraniene în timpul atacurilor anterioare asupra insulei Kharg. El a lăsat însă deschisă opțiunea ocupării insulei.

„Dacă îi degradăm suficient de mult și suficient de profund, aș face asta”, a declarat el pentru Fox News.

Trump a amenințat, de asemenea, că va ataca un complex asociat programului nuclear iranian, cunoscut sub numele de Muntele Pickaxe, o instalație fortificată, îngropată adânc în subteran, în apropierea facilității nucleare de la Nataz, una din cele 3 mari facilități nucleare ale Teheranului.

Mark Cancian, fost ofițer al pușcașilor marini americani, în prezent analist la Center for Strategic and International Studies (CSIS), a afirmat pentru Reuters că disponibilitatea lui Donald Trump de a discuta public opțiuni militare, precum ocuparea insulei Kharg, este o armă cu două tăișuri.

Aceasta ar putea ajuta eforturile diplomatice, punând presiune pe iranieni, dar este „rău pentru militari, pentru că spunem unde am putea merge”, a spus el.

Victorii tactice, impas strategic

Criticii războiului lui Trump cu Iranul, inclusiv din Congresul SUA, spun că, deși acesta a obținut victorii tactice care au distrus părți importante din armata convențională și baza industrială de apărare a Iranului, a eșuat strategic în obținerea unor concesii din partea Teheranului.

De asemenea, conflictul a determinat Iranul să exercite o presiune fără precedent asupra Strâmtorii Ormuz, un punct critic de tranzit pentru o cincime din producția mondială de țiței. Chiar dacă marina sa convențională a fost în mare parte distrusă, Iranul poate încă ataca nave comerciale folosind capacități precum drone și rachete.

Acest lucru a dus la o dezbatere în interiorul administrației Trump privind cea mai bună cale de urmat, spun oficialii americani. Un al patrulea oficial a spus că secretarul Apărării, Pete Hegseth, a susținut escaladarea operațiunii militare împotriva Iranului.

Imran Bayoumi, fost oficial al Pentagonului, în prezent la Atlantic Council, a spus că declarațiile ample făcute de Trump în ultimele zile despre Iran par să urmărească exercitarea de presiuni asupra Teheranului în negocieri și menținerea incertitudinii privind următorii pași ai armatei americane.

„Aș separa zgomotul de acțiuni”, a spus Bayoumi. „M-aș aștepta ca discuțiile dintre el și echipa sa de securitate națională să arate puțin diferit față de ceea ce postează online.”

Iranul pregătește blocarea Strâmtorii Bab el-Mandeb

În același timp, Reuters scrie, citând mai multe surse, că Iranul a cerut mișcării Houthi din Yemen să fie pregătită să închidă ruta petrolieră din Marea Roșie – Strâmtoarea Bab el-Mandeb – dacă Statele Unite lovesc infrastructura energetică iraniană.

Ideea a fost discutată în rândul conducerii de la Teheran, iar mesajul a fost transmis aliaților Houthi ai Iranului, au spus două surse iraniene de rang înalt și o sursă regională familiarizată cu situația, vorbind cu Reuters sub protecția anonimatului.

Sursele Reuters nu au oferit însă detalii despre modul în care a fost transmis mesajul sau dacă solicitarea a venit după amenințarea de marți a președintelui american Donald Trump privind atacarea infrastructurii energetice iraniene.

Rebelii Houthi ar fi desfășurat deja drone lângă Strâmtoarea Bab el-Mandeb

O sursă Reuters apropiată de mișcarea Houthi a spus că gruparea a finalizat pregătirile pentru atacarea transportului maritim de la Marea Roșie, prin desfășurarea de rachete și drone în apropierea strâmtorii Bab el-Mandeb, poarta de acces către Marea Roșie, în zonele înalte ale Yemenului care domină Hodeida și Golful Aden, și așteaptă ordinul de începere.

Orice amenințare la adresa Mării Roșii și a punctului său de acces, Bab el-Mandeb, riscă să agraveze puternic criza energetică globală declanșată de închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran și subliniază riscurile explozive generate de o nouă rundă de război.

Strâmtoarea Ormuz este închisă atât de SUA prin blocada porturilor iraniene, cât și de iranieni care amenință orice navă care nu se coordonează cu Iranul. Asta înseamnă că orice atac al Houthi asupra navelor sau porturilor din Marea Roșie ar putea perturba și mai puternic lanțurile de aprovizionare, în condițiile în care acestea sunt principalele rute de export petrolier din Orientul Mijlociu.

Iranul vrea ca rebelii Houthi să deschidă un nou front în criza energetică

Reprezentanți ai Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), aflați deja în Yemen, vor controla decizia privind momentul închiderii strâmtorii Bab el-Mandeb, a mai spus sursa Reuters apropiată de gruparea Houthi.

Rebelii Houthi au lansat deja, săptămâna aceasta, rachete asupra Arabiei Saudite, după ce i-au acuzat pe saudiți că au bombardat luni un aeroport din capitala Yemenului, în ciuda unui armistițiu de patru ani în conflictul dintre regatul saudit și gruparea teroristă.

Torbjorn Solvedt, principalul analist pentru Orientul Mijlociu al companiei de informații de risc Verisk Maplecroft, a spus că reaprinderea conflictului dintre Houthis și Arabia Saudită vine într-un moment nefavorabil.

„Dacă luptele se intensifică și se extind asupra infrastructurii de export și transportului maritim din Marea Roșie, acest lucru va amenința singura rută alternativă majoră pentru exporturile petroliere din regiune”, a spus el.

Două surse regionale apropiate de Riad au spus că saudiții iau foarte în serios amenințările venite din partea Iranului și a Houthi, adăugând că Riadul este conștient că gruparea yemenită coordonează acum îndeaproape cu Iranul acțiunile teroriste ce privesc tranzitul prin Marea Roșie.

Singura armă rămasă a iranienilor este atacarea Strâmtorilor și perturbarea pieței energetice globale

De notat că o cantitate semnificativă de petrol din Golf a fost redirecționată de la debutul războiului către Marea Roșie, printr-o conductă saudită, iar ruta transportă acum aproximativ 7% din aprovizionarea globală cu energie.

Când rebelii Houthi au atacat transportul maritim din Bab el-Mandeb în timpul războiului din Gaza, marile companii de transport și-au redirecționat cargourile pe ruta mult mai lungă și mai costisitoare din jurul Africii.

În condițiile în care Arabia Saudită și-a redirecționat 70% din exporturile energetice prin portul său de la Marea Roșie, orice atacuri directe acolo ar reprezenta, de asemenea, o problemă majoră pentru piețele petroliere.

Mișcarea Houthi este parte a „Axei Rezistenței”, o alianță regională care include și Hezbollah din Liban și grupări armate șiite irakiene care s-au alăturat deja conflictului regional dintre Teheran și Washington. Însă, până acum, rebelii Houthi nu au intrat oficial în conflict.

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