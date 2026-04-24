Ministrul iranian de externe ajunge în Pakistan, dar fără negocieri directe cu SUA – Trei portavioane americane, în preajma Iranului

Negocierile dintre Statele Unite și Iran par să prindă din nou contur, după o săptămână marcată de tensiuni militare și semnale contradictorii de la Teheran. Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi este așteptat să ajungă la Islamabad în această seară cu o delegație restrânsă, potrivit unor surse din guvernul pakistanez și unei surse iraniene citate de CNN.

Mediatorii pakistanezi se așteaptă să aibă loc o a doua rundă de negocieri între SUA și Iran, dar nu este clar când. Momentan nu vor avea loc discuții Iran-SUA în timpul vizitei lui Araghchi, doar întâlniri cu mediatorii. Sursele CNN au adăugat că o echipă logistică și de securitate americană se află deja la Islamabad pentru a facilita procesul de mediere și negociere.

În același timp, agenția de presă iraniană IRNA a adăugat că Araghchi pleacă într-un „turneu regional” care „include” Islamabadul. Potrivit IRNA, Araghchi va merge și la Muscat (Oman – care a continuat să joace un rol discret în negocieri) și la Moscova.

34 de nave au fost redirecționate de Marina SUA – Trump: „Avem control total asupra Strâmtorii Ormuz – Iranienii sunt cei aflați sub presiunea timpului”

În ceea ce privește semnalele de la Washington, președintele american Donald Trump a declarat că ar putea face un acord cu Iranul „chiar acum”, dar vrea să fie „durabil”, nu temporar.

„Avem control total asupra Strâmtorii (Ormuz). Arfi deschis-o cu trei zile în urmă. Au venit la noi și au zis: «Vom fi de acord să deschidem strâmtoarea», și toți ai mei erau fericiți. Toată lumea era fericită – mai puțin eu. Am zis, stați puțin. Dacă deschidem strâmtoarea, asta înseamnă că vor câștiga 500 de milioane de dolari pe zi. Nu vreau să câștige 500 de milioane de dolari pe zi până nu rezolvă treaba asta, așa că eu sunt cel care a menținut-o închisă. Avem control total. Se va deschide când fac un acord sau se întâmplă altceva”, a declarat Trump, joi, în cadrul unui eveniment în Biroul Oval.

Despre calendarului negocierilor și prelungirea războiului, în contextul unei prelungiri pe termen nedefinit a armistițiului, președintele SUA a spus că Teheranul este cel care este sub presiunea timpului.

„Nu vreau să mă grăbesc. Știți cine e sub presiunea timpului? Ei. Pentru că dacă nu își pun petrolul în mișcare, toată infrastructura lor petrolieră va exploda”, a afirmat Trump, punctând că Iranul e sub blocada navală americană și nu va mai avea în curând unde să își depoziteze petrolul extras.

Blocadă totală împotriva Iranului, în Strâmtoarea Ormuz: iranienii vor rămâne la final de lună fără spații de stocare și vor trebui să oprească producția de țiței

Președintele SUA a mai spus că dacă Iranul nu vrea să facă un acord, SUA vor „termina treaba” pe cale militară. Trump a precizat că SUA mai au ținte încă nelovite în Iran – armata americană ar fi lovit deja 78% din țintele pe care și le-au propus, conform președintelui SUA.

Conform analiștilor, Iranul riscă să rămână la final de lună fără spații de stocare a țițeiului, iar joi a scos din rezervă un superpetrolier (NASHA) de 30 de ani pentru îl încărca și pentru a gestiona surplusul de țiței, care nu poate fi exportat grație blocadei navale americane.

În același timp, secretarul apărării Pete Hegseth a declarat vineri, în cadrul unei conferințe de presă, că dacă Iranul va continua să amplaseze mine în Strâmtoarea Hormuz, SUA vor considera asta este o încălcare a armistițiului.

Trei portavioane americane sunt în preajma Iranului – Trump a prelungit pe termen nedefinit armistițiul

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat totodată că portavionul USS George H.W. Bush, împreună cu grupul său de atac, care a ales să ocolească Africa din Atlanticul de Est pentru a evita Marea Roșie, a ajuns în Oceanul Indian și operează acum în zona de responsabilitate a Flotei a 5-a a SUA.

Aceasta este pentru prima dată din 2003 când trei portavioane americane operează simultan în Orientul Mijlociu. Cele 3 portavioane, USS Abraham Lincoln, USS Gerald R. Ford și USS George H.W. Bush (CVN-77) totalizează peste 200 de aeronave și 15.000 de marinari și pușcași marini.

Suplimentar, presa americană a relatat pe surse că oficiali militari ai SUA iau în calcul noi lovituri de eliminare a liderilor militari iranieni și a altor „obstrucționiști” considerați că sabotează negocierile.

De notat și faptul că Iran International, o publicație iraniană de opoziție în limba engleză, a relatat vineri că Mohammad Bagher Ghalibaf, șeful echipei iraniene de negociere cu Statele Unite, și-ar fi dat demisia în urma unor dezacorduri interne. Conform informațiilor obținute de publicație, Ghalibaf a fost obligat să demisioneze.

***