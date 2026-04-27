Impas în negocierile SUA-Iran – SUA se pregătesc de reluarea ostilităților – Activitate masivă de restocare în țările aliate Washingtonului – Cine conduce la Teheran

Șansele unor negocieri serioase între SUA și Iran pentru încheierea războiului din Orientul Mijlociu rămân încă reduse, nepărând să existe suficientă influență la Teheran din partea „pragmatiștilor”, care par a fi dispuși să ajungă la un compromis în negocieri, arată analiștii Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), un think-thank american.

În același timp, președintele american Donald Trump e programat să aibă luni o ședință în așa-numita Situation Room pe tema Iranului, cu principalii săi consilieri de securitate națională și politică externă. Ședința urmează să discute impasul actual din negocierile cu Iranul și posibilele opțiuni pentru etapele următoare ale războiului, relatează Axios, citând surse din administrația americană.

Axios mai scrie că Iranul a transmis SUA o nouă propunere pentru negocieri, solicitând redeschiderea Strâmtorii Ormuz și ridicarea blocadei navale asupra porturilor iraniene, urmând ca negocierile pe dosarul nuclear să vină într-o etapă ulterioară.

De notat că SUA sunt mulțumite să mai aștepte în situația actuală, având în vedere că Iranul mai are timp doar această săptămână până când va rămâne fără spațiu pentru depozitarea petrolului brut extras, ceea va forța o eventuală reducere a producției și eventual închidere a instalațiilor petroliere iraniene.

SUA, gata pentru reluarea ostilităților. Blocada navală americană a întors din drum 38 de nave care voiau să intre sau să iasă din porturi iraniene

Analiștii punctează că armata americană este pregătită, cu trei portavioane în regiune și sute de zboruri de reechipare către regiune, să desfășoare operațiuni de luptă în Iran la o scară și mai extinsă ca cea din debutul conflictului. Aceasta ar include operațiuni pentru degradarea/distrugerea tuturor mijloacelor pe care le are Iranul – radar, comunicații, muniție, mine marine, ambarcațiuni, comandă și control etc. – pentru a influența situația din Strâmtoarea Hormuz, ceea ce până în prezent nu a constituit un efort principal.

Experții în securitate mai punctează că SUA au folosit armistițiul din ultimele săptămâni pentru a face stocurile de arme, atât ofensive, cât și defensive, pentru a pune în aplicare blocada și pentru a aștepta sosirea celui de-al treilea portavioan și a grupului său de luptă, care a ajuns în regiune în finalul săptămânii trecute. În același timp, aorțele aeriene americane par să mențină o prezență constantă de avioane-cisternă deasupra Orientului Mijlociu, în apropierea Iranului, chiar și în perioada armistițiului, cu avioane de luptă pregătite să intervină și cu zeci de zboruri de recunoaștere într-o desfășurare continuă.

De notat de asemenea că Israelul a desfășurat o baterie Iron Dome și personal al Forțelor de Apărare Israeliene (IDF) în Emiratele Arabe Unite, o dovadă de aprofundare a legăturilor de securitate israeliano-emirateze ca urmare a războiului. Doi oficiali israelieni și un oficial american au declarat pe 26 aprilie că premierul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat IDF să trimită o baterie Iron Dome și „câteva zeci” de militari care să o opereze, după un apel telefonic cu liderul Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed.

Cine conduce la Teheran

În ceea ce privește negocierile și diviziunile de la Teheran, analiștii ISW arată lipsa interesului pentru un compromis a iranienilor se trage de la dominația Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) asupra procesului decizional.

Raportul zilnic al ISW arată că comandantul IRGC, generalul de brigadă Ahmad Vahidi (foto), și cercul său apropiat au blocat în mod repetat încercările președintelui parlamentului iranian Mohammad Bagher Ghalibaf și ale altor oficiali de a împinge regimul spre o poziție de negociere mai flexibilă. Vahidi pare să fi câștigat această luptă internă pentru putere și va modela probabil abordarea regimului în negocieri și în război cu o poziție maximalistă și intransigentă, comentează analiștii ISW, care adaugă că Ghalibaf nu are probabil pârghiile necesare pentru a schimba această traiectorie în acest moment.

„Victoria aparentă a lui Vahidi va avea probabil implicații semnificative pentru eventualele negocieri viitoare SUA-Iran. Vahidi a demonstrat, de asemenea, o mai mare disponibilitate decât oficialii pragmatiști de a accepta riscul unui conflict reînnoit cu Statele Unite”, arată Institutul pentru Studiul Războiului în raportul său zilnic.

