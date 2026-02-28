Război în Orientul Mijlociu – Ministerul de Externe a convocat Celula de criză

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a convocat Celula de Criza MAE din cauza războiului din Orientul Mijlociu, după ce SUA și Israel au declanșat sâmbătă dimineața o serie de atacuri aeriene asupra Iranului. Nivelul de alertă a fost ridicat la 8 din 9, în cazul Israelului.

MAE le cere cetățenilor români să evite orice călătorie în Israel.

„Personalul diplomatic și consular al României din Tel Aviv, Haifa, Ramallah și Teheran este în siguranță și își continuă activitatea de sprijin pentru cetățenii români.

Având în vedere deteriorarea situației am decis, începând de ieri, retragerea voluntară a personalului neesențial și a membrilor de familie.

Am reluat recomandarea fermă adresată cetățenilor români de a evita orice călătorie în Statul Israel (nivel de alertă 8 din 9 – EVITAȚI ORICE CĂLĂTORIE)”, transmite MAE.

Cetățenii români aflați deja în Israel sunt rugați:

să respecte instrucțiunile autorităților locale;

să se adăpostească în spațiile special amenajate în cazul declanșării alarmelor;

să evite deplasările în apropierea zonelor de frontieră cu Liban, Siria și Fâșia Gaza;

să evite zonele aglomerate și demonstrațiile publice.

În prezent, spațiul aerian israelian este închis, fără o estimare clară privind reluarea zborurilor comerciale.

Cetățenii români aflați în Israel sunt rugați să contacteze Ambasada României la Tel Aviv sau Consulatul General al României la Haifa, să își anunțe prezența și să transmită datele de contact pentru a putea fi sprijiniți în situații de urgență.

De asemenea, MAE recomandă descărcarea aplicației „Călătoreşte informat” (https://tinyurl.com/47fne5ad), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

