Războaiele de capital se intensifică: Beijingul ordonă băncilor de stat să își reducă expunerea pe titluri de stat americane

Autoritățile de reglementare bancară din China au dat indicații către instituțiile financiare de stat să își reducă deținerile de titluri de stat americane (US Treasuries), invocând îngrijorări legate de riscurile de concentrare și de volatilitatea pieței, a relatat Bloomberg citând persoane familiarizate cu directiva.

Oficialii de la Beijing au îndemnat băncile să își limiteze achizițiile de obligațiuni guvernamentale americane și au instruit instituțiile cu expunere ridicată să își reducă pozițiile, au declarat sursele agenției internaționale de presă. Directiva nu se aplică deținerilor de titluri de stat americane aflate direct în portofoliul statului chinez.

Bloomberg notează că recomandarea, comunicată verbal către directorii celor mai mari bănci din China, reflectă o prudență tot mai mare în rândul oficialilor de la Beijing, care consideră că deținerile mari de datorie guvernamentală americană pot expune băncile la fluctuații bruște. De notat că administratorii de fonduri din alte regiuni, inclusiv din Europa, au început o dezbatere mai largă privind erodarea statutului de „activ de refugiu” al datoriei americane și al dolarului.

Sectoarele public și privat din China dețin titluri de stat americane în valoare de aproape 683 mld. $

Agenția de presă notează că măsura a fost prezentată ca o inițiativă de diversificare a riscului de piață, nu ca o manevră geopolitică sau ca o pierdere fundamentală a încrederii în bonitatea Statelor Unite. Bloomberg adăugă că oficialii nu au stabilit ținte concrete privind dimensiunea sau calendarul reducerii expunerii.

Deși tensiunile dintre Beijing și Washington rămân semnificative, relațiile s-au stabilizat după armistițiul comercial convenit anul trecut, iar Donald Trump, care a avut o convorbire telefonică cu Xi Jinping săptămâna trecută, intenționează să se întâlnească cu liderul chinez în cadrul unui summit la Beijing, cel mai probabil în aprilie.

Recomandările autorităților de reglementare adresate băncilor chineze privind titlurile de stat americane au fost transmise înainte de convorbirea de săptămâna trecută, au mai precizat sursele Bloomberg.

Băncile chineze dețineau obligațiuni denominate în dolari în valoare de aproximativ 298 de miliarde de dolari, la nivelul lunii septembrie, potrivit datelor Administrației de Stat pentru Schimburi Valutare (State Administration of Foreign Exchange). Nu este clar ce proporție din această sumă era reprezentată de titluri de stat americane (US Treasuries).

Bloomberg adaugă că în ultimele luni au crescut îngrijorările în legătură cu angajamentul lui Donald Trump față de un dolar puternic și față de menținerea independenței Rezervei Federale.

Luna trecută, un analist al Deutsche Bank AG a avertizat că administratorii de fonduri din Europa ar putea decide să își reducă deținerile de titluri americane, ca reacție la volatilitatea din relația transatlantică. Deținerile externe de titluri de stat americane (US Treasuries) au crescut în noiembrie la un nivel record de 9,4 trilioane de dolari, cu peste 500 de miliarde de dolari mai mult decât cu un an înainte, potrivit celor mai recente date oficiale.

Donald Trump a indicat la sfârșitul lunii ianuarie că este confortabil cu deprecierea recentă a dolarului, evoluție care a contribuit la coborârea monedei la cel mai scăzut nivel din debutul anului 2022 încoace. Ratele mai scăzute ale dobânzilor și preocupările legate de creșterea riscurilor fiscale au contribuit, de asemenea, la această evoluție.

