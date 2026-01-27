Ce sunt războaiele de capital – Celebrul investitor Ray Dalio: ”Ordinea monetară internațională se destramă”

Ray Dalio, celebrul investitor american, consideră că sistemul monetar-financiar global în funcțiune de 80 de ani a intrat în colaps.

Dalio, fondatorul Bridgewater Associates, unul din cele mai de succes fonduri speculative din lume, a avertizat la Davos că marile țări și economii mondiale riscă să intre în așa-numite războaie ale capitalului, adică o schimbare brutală a deținerilor de capital și de active de rezervă – de exemplu, de către băncile centrale, care cumpără tot mai mult aur pentru a înlocui obligațiuni, dolari sau alte monede de rezervă precum euro.

Potrivit lui Dalio, în acest moment această ordine este pusă sub presiunea dezintegrantă a a 5 forțe: 1. datoria tot mai mare a lumii, banii care au devenit instrumente de datorie care ajung doar monetizate și ciclul economic natural al economiilor; 2. ordinea și dezordinea internă a societăților și a marilor forțe economice globale; 3. geopolitica; 4. noile tehnologii disruptive; 5. actele naturii și climei.

Aurul a crescut cu 70% anul trecut – Vulnerabilitea cea mai mare a SUA e datoria sa imensă și dedolarizarea portofoliilor de către privați, în special europeni

”Ordinea monetară se destramă. Ce vreau să spun este că monedele fiat și datoria, ca instrumente de conservare a valorii (monede de rezervă, ca dolarul – n.r.), nu sunt deținute ca până acum de către băncile centrale și există o schimbare. Piața care a înregistrat cea mai mare schimbare procentuală a fost piața aurului, care a crescut mult mai mult decât piața (acțiunilor) de tehnologie. Iar piețele americane au subperformat piețele străine – s-a putut vedea de ce din cifrele băncilor centrale. Pe partea cealaltă a comerțului, a deficitelor comerciale și a războaielor comerciale, există capital – și războaie de capital. Dacă ne uităm la de ce a crescut piața aurului atât de mult, la cine cumpără… Atât deținătorii de datorie SUA denominată în dolari – care sunt bani efectivi –, cât și cei care au nevoie de acei bani, adică guvernul SUA, sunt neîncrezători în ceea ce îl privește pe celălalt. Dacă noi producem atât de multă datorie, atunci e o problemă. Cu aceste nu poți ignora posibilitatea ca războaiele de capital să intre în joc. Ca înclinația de a cumpără datorie a SUA (să dispară)…”, a spus Dalio la CNBC.

Acesta a spus că băncile centrale sunt principalii actori care joacă în aceste războaie de capital.

”(Ne cumpărăm din ce în ce mai mult din propria datorie), iar băncile centrale și fondurile suverane cumpără aur ca o cale de a își diversifica activele de rezervă – aurul nu e un metal cu care să speculezi, este a doua cea mai mare monedă de rezervă, a fost moneda de rezervă”, a adăugat Ray Dalio.

Potrivit acestuia, tensionarea relațiilor SUA cu aliații săi vulnerabilizează masiv puterea financiară a SUA.

”Când ai conflicte geopolitice internaționale, până și aliații nu vor să își dețină datoria reciprocă, ci preferă să meargă către o valută tare. S-a întâmplat de mai multe ori în istorie”, a precizat Dalio.

Frici mari pe Wall Street cu privire la o ”grevă europeană” a cumpărătorilor de active americane

De notat că o știre Bloomberg atenționa cu privire la faptul că unul din cele mai mari riscuri în percepția Wall Street este un boicot al europenilor în raport cu activele americane. Această ”grevă a cumpărătorilor” europeni vine în contextul în care în Europa există discuții tot mai intense despre diversificarea investițiilor în afara SUA și practic repatrierea investițiilor – investițiile europenilor în active americane se ridică la aproximativ 10,4 trilioane de dolari.

Acest boicot s-ar datora amenințărilor și insultelor președintelui Donald Trump și admnistrației sale la adresa Europei, mai arată Bloomberg.

Administratori majori de active din Europa precum Amundi raportează un interes crescut din partea clienților pentru reducerea expunerii pe SUA, o tendință care s-a accelerat recent, potrivit Bloomberg.

Dacă tendința de diversificare se va amplifica, aceasta ar putea pune presiune în timp asupra piețelor de acțiuni și obligațiuni și asupra dolarului american, a avertizat Hugo Ste-Marie, un strateg de la banca de investiții Scotiabank.

În plus, mai arată Bloomberg, faptul că acțiunile europene au depășit performanța celor americane anul trecut le face alternative de investiții mai atractive pentru investitorii europeni.

