Tinerii care lucrează în timpul studiilor formale: Rata în România, de 10 ori mai mică decât media UE. Cum stau celelalte state

Aproximativ 25,4% din tinerii europeni cu vârste între 15 și 29 de ani lucrau și studiau simultan, în 2024, conform datelor Eurostat. România a înregistrat cea mai mică pondere a tinerilor angajați pe parcursul educației formale – doar 2,4%, adică de peste 10 ori mai redusă.

România avea în același an și cea mai mică rată de tineri șomeri aflați în educație formală care erau disponibili pentru angajare și căutau activ un loc de muncă – 0,6%. Doar România (0,6%), Croația, Cehia și Ungaria (fiecare cu 0,8%) au avut mai puțin de 1% din acești tineri în căutarea unui loc de muncă, mai arată Eurostat.

Campioane la acest indicator au fost câteva state nordice: Suedia (14,1%), Finlanda (10,0%) și Danemarca (9,6%).

Statistica europeană:

În 2024, 25,4% dintre tinerii europeni (cu vârste între 15 și 29 de ani) erau angajați pe parcursul educației formale

71,4% dintre tineri au rămas în afara forței de muncă

3,2% erau șomeri (disponibili pentru angajare și în căutarea activă a unui loc de muncă) în timp ce urmau o formă de educație formală

Țările de Jos (74,3%), Danemarca (56,4%) și Germania (45,8%) au înregistrat cele mai mari ponderi de tineri care lucrează și studiază simultan.

Participarea diferă între femeile și bărbații tineri.

Femeile tind să participe mai mult la educația formală decât bărbații, dar atunci când nu sunt implicate într-o formă de educație, ele au o probabilitate mai mică de a fi angajate sau de a căuta un loc de muncă, fapt observat prin ratele de ocupare mai scăzute și ponderile mai mari de inactivitate comparativ cu bărbații.

Datele surprind un fenomen interesant – deși femeile sunt mai prezente în sistemul de învățământ, bărbații recuperează și depășesc masiv rata de angajare după vârsta de 25 de ani:

În rândul grupei de vârstă 15 – 19 ani, 74,4% din femei și 70,4% dintre bărbați rămân în afara forței de muncă pe durata studiilor, ceea ce arată că aceștia sunt concentrați în principal pe educație în primii ani.

Pe măsură ce înaintează în vârstă și ajung la grupa 20 – 24 de ani, proporția celor din afara forței de muncă scade la 30,9% pentru femei și 24,8% pentru bărbați, indicând o integrare mai mare pe piața muncii în paralel cu activitățile educaționale.

În această grupă, procentul tinerilor angajați în timpul studiilor a fost de 19,6% pentru femei și 17,0% pentru bărbați.

La grupa de vârstă 25-29 de ani, gradul de ocupare a forței de muncă a ajuns la 62,0% pentru femei și 71,9% pentru bărbați. Aici, ponderea femeilor aflate în afara forței de muncă și care nu urmează o formă de educație formală (16,2%) a fost mai mare decât cea a bărbaților (6,9%).

