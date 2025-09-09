Cost surprinzător la buget: O treime din creditele neperformante intrate în neplată sunt garantate de stat. 17,5% din creditele pentru IMM-uri sunt în programe de garantare de către stat

Creditele neperformante cu garanții de stat înregistrează o evoluție îngrijorătoare, fiind responsabile de o treime din creșterea valorii creditului restant la plată (>90 zile) în perioada iunie 2024 – iunie 2025, conform datelor BNR.

Volumul total al creditelor neperformante a crescut accelerat în perioada iunie 2024 – iunie 2025, cu un ritm de 3 cifre și o valoare totală de 1,72 miliarde de lei, din care 0,56 miliarde de lei reprezintă doar creditele acordate cu garanția statului.

Deteriorarea substanțială a calității creditelor este remarcată și de BNR, în cel mai recent raport asupra stabilității financiare. BNR notează că deteriorarea se datorează încheierii perioadei de grație, în condițiile în care în primii doi ani de la acordare rata de neperformanță este semnificativ mai redusă față de cea a creditelor care au depășit acest prag.

BNR: Riscul de credit asociat portofoliului de credite garantate de stat a continuat să se intensifice în T2 2025

Per total, conform datelor BNR, soldul creditului bancar neperformant a ajuns la 19,18 miliarde de lei la 30 iunie 2025, de la 17,46 miliarde de lei la 30 iunie 2024, în timp ce creditul neperformant cu garanția statului a crescut cu un ritm mai mult decât dublu (+144%) în ultimele 12 luni, de la o valoare de 391,6 milioane de lei la jumătatea lui 2024 la 954,1 milioane de lei la jumătatea lui 2025.

Mai mult, la jumătatea lui 2023, valoarea creditului neperformant luat cu garanția statului era de doar 76 milioane de lei – avem deci o creștere mai mare de 10x în doar 2 ani.

Creditul cu garanție de stat a fost soluția Guvernului României în criza pandemică și în perioada de revenire economică (2021-2022) ce a urmat pentru a pompa lichiditate suplimentară în economie și în firme – s-au acordat atât credite pentru capital de lucru cât și pentru investiții în utilaje etc.

S-au înființat astfel numeroase programe de finanțare bancară garantată de stat, prin Fondul de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM): IMM Invest, IMM Plus, Agro IMM Invest, IMM Factor, Construct Plus etc., iar soldul creditului bancar acordat companiilor cu garanția statului a crescut de la 2,8 miliarde de lei la 30 iunie 2020 la 29 miliarde de lei la final de 2024.

Riscul de credit este considerabil mai ridicat în rândul IMM, în special în cazul portofoliului de credite acordate în lei, unde rata creditelor neperformante a ajuns conform datelor BNR la 6,1% în T1 2025, cu +2,4 puncte procentuale peste rata înregistrată pentru creditele în valută ale IMM.

Scenariul BNR: Probabilă rată de neperformanță de peste 6%

Perspectivele asupra capacității de rambursare a populației și firmelor sunt marcate de incertitudini, alimentate atât de intensificarea tensiunilor geopolitice și comerciale la nivel internațional, cât și de creșterea costurilor și inflației în economia internă. În plus, dobânzile la credite în sistemul financiar românesc se află în continuare la niveluri astronomice, cu toate că au mai scăzut raportat la perioada recentă de maxim.

Volumul creditelor neperformante cu garanția statului este acum așteptat să crească și mai puternic în următoarele luni, în condițiile în care a expirat perioada de grație la creditele luate în pandemie cu garanții de stat. BNR anticipează chiar o rată probabilă a creditelor neperformante ale firmelor de peste 6% în martie 2026.

Programele guvernamentale de garantare rămân o componentă majoră a creditului pentru firme: 17,5% din total la finalul lunii T1 2025

Intrarea în neplată a acestor credite înseamnă o presiune bugetară suplimentară pe buget, cu toate că soldul creditului bancar acordat cu garanția statului a scăzut la jumătatea lui 2025 la 23,26 miliarde de lei, cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani.

De notat că creditul garantat de stat are o pondere de 10,6% în valoarea totală a creditelor în sold: 48,97 miliarde de lei din 459,31 miliarde de lei la final de iunie 2025, în timp ce ponderea creditului acordat companiilor cu garanții de stat în total sold al creditului bancar este de 5%.

”Calitatea portofoliului de credite acordate companiilor nefinanciare s-a deteriorat de la sfârșitul anului 2024, după ce rata creditelor neperformante (NPL) a atins un minim istoric de 3,7% în octombrie 2024. În luna martie 2025, rata NPL a urcat la 4,4%, cu 0,6 puncte procentuale mai mult decât cu un an în urmă, creșterea fiind mai vizibilă în cazul creditelor acordate IMM”, arată BNR în raportul asupra stabilității financiare aferent lunii iunie 2025.

BNR adaugă că ”riscul de credit este mai pronunțat pentru unele categorii de credite, respectiv creditele cu garanții de stat acordate firmelor”, unde rata NPL (credit lei+valută) a fost de 5,3% în martie 2025, +2 puncte procentuale în ritm anual. Rata de neperformanță la creditele acordate IMM-urilor este mult superioară celei la corporații, care a fost de doar 2,8% la T1 2025.

