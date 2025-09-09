Rata creditelor neperformante a luat-o în sus – Un credit nou rămâne totuși ieftin raportat la inflație. Situația băncilor

Rata creditelor neperformante (NPL) a urcat la finele lunii iunie 2025 la 2,81%, de un nivel de 2,53% la finalul lunii martie 2025, potrivit datelor centralizate de Banca Națională a României (BNR).

În iunie 2024, rata creditelor neperformante a fost de 2,49%. Creditele care devin neperformante sunt cele cu restanțe la plată mai mari de 90 de zile.

Evoluția este considerată un indicator cheie al stresului financiar în economie, într-un context în care debitorii se confruntă cu dobânzi ridicate și costuri de trai în creștere – acesta este cel mai ridicat nivel al ratei creditelor neperformante din ultimii 3 ani.

Deteriorare majoră la IMM-uri, cu creștere mare a NPL la creditele cu garanții de stat

O tendință alarmantă pe zona creditelor neperformante se remarcă în cazul creditelor garantate de stat, cu o evoluție îngrijorătoare la IMM-uri.

Conform datelor BNR, transmise CursDeGuvernare.ro, soldul creditului bancar neperformant a ajuns la 19,18 miliarde de lei la 30 iunie 2025, de la 17,46 miliarde de lei la 30 iunie 2024, în timp ce creditul neperformant cu garanția statului a crescut cu un ritm mai mult decât dublu (+144%) în ultimele 12 luni, de la o valoare de 391,6 milioane de lei la jumătatea lui 2024 la 954,1 milioane de lei la jumătatea lui 2025.

Mai mult, la jumătatea lui 2023, valoarea creditului neperformant luat cu garanția statului era de doar 76 milioane de lei – avem deci o creștere mai mare de 10x în doar 2 ani.

Deteriorarea substanțială a calității creditelor este remarcată și de BNR, în cel mai recent raport asupra stabilității financiare. BNR notează că deteriorarea se datorează încheierii perioadei de grație, în condițiile în care în primii doi ani de la acordare rata de neperformanță este semnificativ mai redusă față de cea a creditelor care au depășit acest prag.

Amintim că creditul cu garanție de stat a fost soluția Guvernului României în criza pandemică și în perioada de revenire economică (2021-2022) ce a urmat pentru a pompa lichiditate suplimentară în economie și în firme – s-au acordat atât credite pentru capital de lucru cât și pentru investiții în utilaje etc.

S-au înființat astfel numeroase programe de finanțare bancară garantată de stat, prin Fondul de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM): IMM Invest, IMM Plus, Agro IMM Invest, IMM Factor, Construct Plus etc., iar soldul creditului bancar acordat companiilor cu garanția statului a crescut de la 2,8 miliarde de lei la 30 iunie 2020 la 29 miliarde de lei la final de 2024.

Riscul de credit este considerabil mai ridicat în rândul IMM, în special în cazul portofoliului de credite acordate în lei, unde rata creditelor neperformante a ajuns conform datelor BNR la 6,1% în T1 2025, cu +2,4 puncte procentuale peste rata înregistrată pentru creditele în valută ale IMM.

Situația băncilor: 64% din active sunt deținute de bănci cu capital strain

De notat că băncile sunt lichide și au obligația de a crea provizioane pentru creditele neperformante.

Conform datelor BNR, la sfârșitul lunii iunie, în România erau 31 de instituții de credit, din care zece sucursale ale unor bănci străine.

Activele totale ale sistemului bancar se ridicau la 894 miliarde lei, cu 7 miliarde lei mai mari comparativ cu martie 2025 și cu 59,4 miliarde lei peste cele din perioada similară a anului anterior.

În același timp, activele instituțiilor cu capital privat reprezentau 86,1% în total active, iar activele instituțiilor cu capital străin 63,6%, conform datelor BNR, citate de Agerpres.

Costul creditelor, deși ridicat, este în fapt negativ – Rata anuală a inflației va ajunge aproape de 10% luna asta

Indicele ROBOR la 3 luni, utilizat în calculul ratelor la creditele de consum cu dobândă variabilă, a coborât ușor în ultimele 2 luni, la 6,54% la 4 septembrie 2025, de la 6,99% în 4 iulie.

Nivelul rămâne ridicat în raport cu începutul anului, când ROBOR la 3 luni era 5,92%, dar la nivel real este în fapt negativ la nivel real, dacă luăm în calcul inflația, care este estimată de BNR să aibă o rată anuală de creștere de aproape 10% în final de septembrie.

Pe de altă parte, indicele de referință IRCC, aplicabil creditelor noi cu dobândă variabilă, rămâne la 5,55%, neschimbat față de trimestrul anterior.

***