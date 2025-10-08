Răspunsul UE la războiul hibrid al Rusiei. Ursula von der Leyen anunță în plenul PE un plan paneuropean „coordonat cu NATO”: „Preserving Peace – Readiness Roadmap 2030”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat miercuri, în plenul Parlamentului European, că peste două săptămâni va prezenta un plan paneuropean de răspuns la războiul hibrid dus de Rusia.

„Ceva nou și periculos se întâmplă în spațiul nostru aerian. În ultimele două săptămâni, avioane de vânătoare MiG au încălcat spațiul aerian al Estoniei, iar drone au survolat obiective critice din Belgia, Polonia, România, Danemarca și Germania. Zborurile au fost suspendate, avioanele de vânătoare au fost mobilizate și au fost luate măsuri pentru a asigura siguranța cetățenilor noștri”, a spus Ursula von der Leyen, la începutul discursului său, avertizând că nu este vorba despre o hărțuire aleatorie, ci de „o campanie coerentă și tot mai intensă menită să destabilizeze cetățenii noștri, să ne testeze hotărârea, să divizeze Uniunea și să slăbească sprijinul nostru pentru Ucraina”.

„Și este timpul să spunem lucrurilor pe nume. Este vorba de un război hibrid, pe care trebuie să îl luăm foarte în serios. Rusia vrea să semene dezbinare. Trebuie să răspundem cu unitate”, a adăugat șefa Executivului UE.

În acest context, Europa trebuie să se doteze urgent cu o capacitate strategică de reacție, a insistat Ursula von der Leyen, după care a anunțat „un plan paneuropean precis, coordonat îndeaproape cu NATO, privind modul în care să mergem mai departe”. „Acesta este nucleul documentului de analiză pe care l-am prezentat liderilor la Copenhaga săptămâna trecută. Și peste două săptămâni, vom prezenta „Preserving Peace – Readiness Roadmap 2030”. Aceasta nu numai că va stabili obiective comune, ci și etape concrete și termene până în 2030. Pentru că numai ceea ce se măsoară se realizează cu adevărat”, a precizat șefa Comisiei Europene.

Trei puncte esențiale ale planului

Ursula von der Leyen a prezentat și trei puncte esențiale ale planului prin care Europa va răspunde agresiunii ruse:

Răspunsul la încălcarea spațiului aerian: „Avem nevoie de un sistem accesibil și adecvat scopului. Pentru detectare rapidă, interceptare rapidă și, atunci când este necesar, neutralizare rapidă. Și avem multe de învățat de la Ucraina în acest domeniu. Atât în ceea ce privește capacitățile, cât și, mai important, ecosistemul lor de inovare rapidă. Iar Ucraina este gata să ne sprijine eforturile. Drone Wall va contribui, de asemenea, la Eastern Flank Watch. Acesta va monitoriza și proteja spațiul aerian, mările și teritoriul membrilor noștri din Est. Ceea ce avem nevoie este o abordare la 360 de grade. Acest sistem anti-drone va fi un scut pentru întreaga noastră Uniune, inclusiv pentru flancul sudic”.

Capacitățile critice: „Am identificat deja nouă capacități critice – de la apărarea aeriană la războiul cibernetic și electronic. Pentru fiecare dintre acestea, vom forma grupuri de state membre angajate să acționeze împreună și rapid. Am văzut deja că acest model de țară lider dă rezultate. Gândiți-vă la inițiativele conduse de Cehia și Danemarca de a furniza arme și muniție Ucrainei – inițiative care au avut un mare succes. O țară a preluat conducerea. Altele s-au alăturat, pentru a plasa comenzi mai mari. Industria s-a extins, iar prețurile au scăzut”.

Industria de apărare europeană: „Noi fabrici și linii de producție apar în toată Europa. Industria noastră de apărare angajează mii de lucrători calificați, ceea ce este, de asemenea, foarte bine. Iar efectele se resimt și în alte industrii. Am văzut acest lucru de nenumărate ori. Noile tehnologii apărute în sectoarele de apărare aduc noi aplicații pentru industriile civile. De la instrumente de securitate cibernetică la materiale avansate pentru construcția navală și aerospațială. Noile noastre investiții în apărare pot și trebuie să contribuie la competitivitatea Europei. Ele trebuie să aibă sediul în Uniunea noastră. De aceea, cel puțin 65 % din orice proiect finanțat în cadrul SAFE trebuie să aibă sediul în Uniunea noastră. Aceștia sunt bani europeni și vrem să vedem un randament al investiției acestor bani europeni în locuri de muncă aici, în Europa”.

În finalul discursului său, Ursula von der Leyen a atras atenția că, de fapt, combaterea războiului hibrid al Rusiei nu înseamnă doar apărare tradițională.

„Înseamnă software pentru drone și piese de schimb pentru conducte. Înseamnă echipe de reacție rapidă în domeniul cibernetic și campanii de informare publică pentru sensibilizarea opiniei publice. Acest lucru necesită o mentalitate complet nouă pentru noi toți. Trebuie să fim pregătiți să ieșim din zona noastră de confort. Trebuie să explorăm noi moduri de a face lucrurile. Și, cel mai important, trebuie să descurajăm pe toți cei care încearcă să ne facă rău teritoriului și poporului nostru”, a conchis șefa Comisiei Europene.

