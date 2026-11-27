Bugetul României pentru 2027 se conturează într-un context cu mari presiuni, în care încheierea PNRR lasă în urmă proiecte și obligații de finanțare de zeci de miliarde de lei, iar accelerarea absorbției fondurilor europene din cadrul financiar 2021–2027 va necesita cofinanțare națională și o capacitate mai mare de implementare – potrivit mult așteptatului Raport asupra finanțelor României, solicitat imperios de PSD și prezentat vineri de ministrul finanțelor, Alexandru Nazare.

În același timp, veniturile bugetare nu vor mai beneficia, din cauza efectului de bază, de impulsul măsurilor fiscale adoptate în 2025, care au generat creșteri de două cifre anul acesta. Astfel, atingerea țintei de deficit impune noi măsuri de ajustare și decizii dificile privind salariile din sectorul public, pensiile, investițiile și cheltuielile de apărare.

Alți bolovani care riscă să scufunde echilibrul bugetar sunt factura dobânzilor – estimată să ajungă la 67,6 miliarde de lei, dar și obligațiile rezultate din procese internaționale, hotărâri judecătorești, scheme de sprijin și garanții de stat.

La acestea se adaugă pierderile și arieratele companiilor de stat, precum și obligațiile de plată și solicitările de finanțare neacoperite ale instituțiilor publice, care pun presiune pe construcția bugetară.

„În ansamblu, construcția bugetului pe anul 2027 se realizează în condițiile unui spațiu fiscal restrâns de nivelul cheltuielilor permanente, de diminuarea contribuției măsurilor fiscale adoptate în anul 2025 la dinamica veniturilor, de încheierea finanțării prin PNRR și de menținerea cheltuielilor cu dobânzile la niveluri istorice. Aceste elemente impun o fundamentare riguroasă a veniturilor bugetare, o prioritizare a cheltuielilor la nivelul tuturor ordonatorilor de credite și o corelare a deciziilor de politică publică sectorială cu obiectivele agregate ale consolidării fiscal-bugetare”, avertizează un raport extensiv realizat de Ministerul Finanțelor.

1, Dispariția PNRR lasă în urmă proiecte și obligații de finanțare de zeci de miliarde de lei

Închiderea PNRR reprezintă una dintre cele mai importante provocări pentru bugetul din 2027. Finanțarea nerambursabilă aferentă programului, estimată la 36,3 miliarde de lei în 2026, dispare în anul următor, însă obligațiile financiare generate de proiectele începute nu dispar odată cu încheierea programului.

„Principala implicație fiscal-bugetară a închiderii PNRR constă în faptul că o parte semnificativă a cheltuielilor necesare finalizării proiectelor va trebui suportată din bugetul național, fără a mai beneficia de venituri nerambursabile aferente PNRR în contrapartidă. În absența identificării unor surse alternative de finanțare nerambursabilă, aceste cheltuieli vor exercita presiuni directe asupra deficitului bugetar începând cu anul 2027”, avertizează MF.

Potrivit raportului, mai sunt necesare 27,6 miliarde de lei pentru plata proiectelor eligibile după 30 septembrie, la care se adaugă un necesar suplimentar de finanțare de 15,4 miliarde de lei pentru plata integrală a contractelor PNRR după finalizarea PNRR, cea mai mare parte, respectiv 14,1 miliarde de lei, fiind aferentă componentei de împrumut, cu o concentrare importantă la Ministerul Transporturilor.

„Acesta era concentrat, în principal, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (10,1 miliarde lei), Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (2,1 miliarde lei) și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (1,0 miliarde lei). În cazul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, peste jumătate din necesarul de finanțare identificat a fost transferat către Programul Transport 2021–2027, diminuând astfel presiunea financiară asociată închiderii PNRR. Această soluție impune însă gestionarea atentă a gradului de supracontractare la nivelul Programului Transport, prin prioritizarea proiectelor, etapizarea investițiilor și corelarea calendarului plăților cu alocarea financiară disponibilă și cu resursele bugetului național”, se arată în raport.

În paralel, 253 de contracte eliminate din PNRR sau nefinalizate, cu o valoare totală de 6,98 miliarde de lei, trebuie să găsească surse alternative de finanțare. Cea mai mare expunere este în sectorul sănătății, unde sunt concentrate proiecte de 5,64 miliarde de lei. Situația este complicată și de faptul că cererile de plată 5 și 6, în valoare cumulată de 6,73 miliarde de euro, se află încă în evaluare.

„Principala provocare fiscal-bugetară asociată închiderii PNRR constă în corelarea obligațiilor de plată aferente proiectelor de investiții cu spațiul bugetar disponibil”, avertizează Finanțele, care propune:

– o analiză integrată a portofoliului de investiții publice, a gradului de supracontractare la nivelul programelor cu finanțare europeană și a necesarului de finanțare din surse naționale, în vederea fundamentării bugetului pe anul 2027 și a cadrului fiscal-bugetar multianual, cu respectarea traiectoriei de reducere a deficitului bugetar.

2, Presiunile se transferă asupra programelor europene din cadrul financiar 2021-2027: Risc mare de supracontractare

„Închiderea PNRR nu echivalează, prin urmare, cu stingerea tuturor obligațiilor financiare asumate în perioada de implementare a acestuia. Continuarea proiectelor eliminate sau nefinalizate, precum și onorarea angajamentelor multianuale necesită identificarea unor surse alternative de finanțare, prioritizarea investițiilor și eșalonarea necesarului de plată în cadrul bugetar multianual”, se mai arată în document.

Presiunea se transferă și asupra programelor europene din cadrul financiar 2021-2027. Plățile reprezintă doar 38,7% din alocarea de 30,99 miliarde de euro, ceea ce înseamnă că aproximativ 19 miliarde de euro trebuie absorbite în perioada 2027-2029. Accelerarea implementării va necesita cofinanțare națională suplimentară și o capacitate administrativă mai mare, în condițiile în care transferul proiectelor din PNRR către alte programe europene poate accentua riscul de supracontractare.

În anul 2026, aproximativ 65% din cheltuielile de investiții sunt aferente proiectelor finanțate prin PNRR și prin programele cadrului financiar multianual 2021–2027.

Portofoliul de investiții al ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat prevăzute în bugetul pe anul 2026 totalizează 1.159 mld. lei, din care 837 mld. lei rămân de plătit după anul 2026. La ritmul programului pe 2026 (76 mld. lei pe an), finalizarea portofoliului ar necesita 11 ani; 606 mld. lei (52% din portofoliu) sunt programate în „anii ulteriori”, fără un an de finanțare determinat. Problema structurală nu constă în volumul investițiilor, ci în decalajul dintre ritmul angajării și capacitatea anuală de plată.

3, Justiția, procesele internaționale pierdute și restanțele statului adaugă noi presiuni

Pe lângă cheltuielile curente, bugetul trebuie să facă față și unor obligații acumulate în anii anteriori, inclusiv celor rezultate din litigii internaționale și hotărâri judecătorești.

Obligațiile de plată ale statului în contul hotărârilor judecătorești privind drepturile salariale din sistemul judiciar se ridică la 20,55 miliarde de lei.

Suma reprezintă echivalentul a aproximativ 1% din Produsul Intern Brut (PIB), miliardele fiind restanțe salariale ce trebuie plătite magistraților plus dobânzi.

Obligațiile certe ale statului din dosarele internaționale însumau aproximativ 4,4 miliarde de lei la 27 octombrie 2026. Cea mai mare sumă, de 3,03 miliarde de lei, este aferentă procesului Pfizer/BioNTech privind contractul de furnizare a vaccinurilor COVID-19, dosar pierdut în primă instanță și aflat în apel.

Din cele 20,55 miliarde de lei, o sumă de 12,89 miliarde de lei reprezintă tranșe deja scadente. În ceea ce privește structura obligațiilor, 16,73 miliarde de lei reprezintă drepturi salariale câștigate în instanță, iar 3,83 miliarde de lei reprezintă daune moratorii (dobânzi legale).

Din totalul obligațiilor stabilite prin titluri executorii, 15,60 miliarde de lei revin Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), iar 4,95 miliarde de lei Ministerului Public.

4, Instituțiile au obligații de plată de zeci de miliarde care. Cele care nu sunt urgente vor fi amânate pe 2027

Un alt semnal de alarmă vine din situația obligațiilor raportate de ordonatorii principali de credite. La 31 octombrie 2026, aceștia aveau obligații certe de plată de 34,1 miliarde de lei și solicitări de credite neacoperite de 41,3 miliarde de lei net. Din această sumă, 19,1 miliarde de lei reprezintă obligații certe care depășesc integral creditele bugetare rămase disponibile pe titlurile respective.

„Solicitările de suplimentare formulate de ordonatorii principali de credite care nu prezentau caracter de urgență nu au fost incluse în rectificarea bugetară, urmând să fie analizate și prioritizate în cadrul procesului de construcție a bugetului pe anul 2027”, se arată în raport.

O parte dintre solicitările considerate neurgente au fost lăsate pentru construcția bugetului din 2027.

„Solicitările de finanțare care nu au fost acoperite prin rectificarea bugetară urmează să fie analizate și prioritizate în funcție de natura obligațiilor, gradul de exigibilitate și impactul fiscal-bugetar, urmând a fi incluse, după caz, în bugetul pe anul 2027, în limita resurselor financiare disponibile și cu respectarea traiectoriei de consolidare fiscal-bugetară asumate”, detaliază Finanțele.

La nivelul administrației locale, datoriile comerciale ajungeau la 14 miliarde de lei, în pofida excedentului înregistrat în execuția cash. Ministerul Finanțelor avertizează astfel că soldurile bugetare pozitive nu reflectă întotdeauna capacitatea reală de plată a autorităților.

„Excedentul înregistrat în execuția cash nu reflectă în mod necesar absența unor dezechilibre financiare la nivelul autorităților administrației publice locale, evaluarea situației acestora necesitând și analiza obligațiilor de plată neachitate, a angajamentelor legale asumate și a necesarului de finanțare aferent finalizării proiectelor de investiții”, se arată în raport.

5, Veniturile bugetare nu vor mai beneficia de același impuls fiscal

În ceea ce privește veniturile bugetare, în anul 2027 se epuizează efectul suplimentar de creștere generat de aplicarea pe întregul an 2026 a măsurilor fiscale adoptate în anul 2025.

Dinamica veniturilor din TVA, de +22,2%, și cea a veniturilor fiscale, de +13,4%, înregistrate în anul 2026, reflectă inclusiv efectele modificărilor legislative intrate în vigoare în luna august 2025.

„În absența unor noi măsuri, dinamica veniturilor fiscale din anul 2027 va fi determinată preponderent de evoluția nominală a economiei, în condițiile unei creșteri economice reale estimate la 1,7–1,8% și ale reducerii ratei medii anuale a inflației la 4,4–4,6%, potrivit prognozelor CNSP și Comisiei Europene. În consecință, necesarul suplimentar de ajustare fiscal-bugetară nu mai poate fi acoperit prin simpla menținere a măsurilor adoptate în anul 2025, fiind necesare adoptarea unor decizii suplimentare de consolidare”, avertizează Finanțele.

Problema este și una structurală, mai avertizează Finanțele. Veniturile din impozite și contribuții sociale au reprezentat 29,2% din PIB în 2025, față de aproximativ 40% media Uniunii Europene. În ultimii 22 de ani, veniturile administrației publice nu au înregistrat o tendință susținută de creștere ca pondere în PIB, în timp ce cheltuielile au urcat de la 33,8% la 43,4% din PIB.

Raportate la venituri, cheltuielile administrației publice au fost de 117 lei la 100 de lei venituri în 2008, de 101 lei în 2015, de 114 lei în 2019, de 119 lei în 2022 și de 122 lei în 2025.

6, Presiunea creșterilor salariale și a indexării pensiilor

Datele prezentate de Comisia Europeană arată că România trebuie să adopte măsuri suplimentare față de cele actuale pentru a atinge țintele de deficit asumate, de 5,2% din PIB în 2027, respectiv 4,2% din PIB în 2028.

Necesarul suplimentar de ajustare este estimat la 0,6 puncte procentuale din PIB în 2027 și 1,4 puncte procentuale din PIB în 2028, față de prognoza de toamnă a Comisiei (5,8% din PIB în 2027 și 5,6% din PIB în 2028, în scenariul fără modificări de politici).

„Acoperirea acestui necesar presupune adoptarea unor decizii privind salarizarea în sectorul public, cheltuielile de asistență socială, prioritizarea investițiilor finanțate din fonduri europene și naționale, precum și dimensionarea cheltuielilor aferente apărării și siguranței naționale”, avertizează raportul

Subvențiile acordate bugetului asigurărilor sociale de stat (31,4 miliarde lei programate pentru anul 2026), bugetelor locale (46,7 miliarde lei) și Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate constituie cheltuieli ale bugetului de stat care trebuie avute în vedere la fundamentarea bugetului pe anul 2027.

Conform angajamentelor asumate de România, bugetul pe anul 2027 trebuie fundamentat cu respectarea ratei maxime de creștere a cheltuielilor nete de 4,6%, raportată la baza aferentă anului 2026. Documentul mai avertizează că așa-numitele cheltuieli rigide (remunerarea salariaților, prestațiile sociale și dobânzile) absorb 74% din venituri (față de 56% în 2015 și 57% în 2004).

„Salarizarea în sectorul public, indexarea pensiilor, investițiile, apărarea și plățile restante ale autorităților locale trebuie abordate într-un cadru bugetar integrat, prin corelarea deciziilor sectoriale cu resursele financiare disponibile și cu necesitatea respectării țintei de deficit”, se mai arată în document.

7, Dobânzile consumă tot mai mult din veniturile statului

Costul datoriei publice devine o altă constrângere majoră pentru buget. Cheltuielile cu dobânzile sunt estimate la aproximativ 3% din PIB în 2027, cu peste 25% mai mult decât în 2025, iar Ministerul Finanțelor estimează o factură de 67,6 miliarde de lei.

Astfel, aproape jumătate din deficitul bugetar estimat pentru anul 2026 este reprezentată de costul serviciului datoriei publice aferent dobânzilor, rezultat în principal din acumularea datoriei în anii anteriori.

„Creșterea cheltuielilor cu dobânzile este determinată de doi factori cu contribuții comparabile: majorarea stocului datoriei publice și creșterea graduală a costului mediu al portofoliului de datorie, ca urmare a contractării de împrumuturi la rate ale dobânzii mai ridicate, atât pentru finanțarea deficitelor bugetare, cât și pentru refinanțarea datoriei ajunse la scadență”, se arată în raport.

În scenariul Ministerului Finanțelor, cheltuielile cu dobânzile aferente datoriei interne se reduc de la 36,3 miliarde lei la 27,6 miliarde lei, pe măsură ce titlurile de stat emise în perioada 2024–2025, la randamente de 7–8%, ajung la scadență și sunt refinanțate în condiții de cost mai favorabile. În schimb, cheltuielile cu dobânzile aferente datoriei externe cresc de la 31,2 miliarde lei la 33,8 miliarde lei, pe fondul majorării stocului datoriei externe, inclusiv prin tragerile aferente instrumentului SAFE, și al serviciului datoriei aferent euroobligațiunilor emise la rate ale dobânzii cuprinse între 5,7% și 7,5%.

„Materializarea scenariului de reducere a cheltuielilor cu dobânzile aferente datoriei interne este condiționată de evoluția procesului dezinflaționist, de reducerea primei de risc suveran și de îmbunătățirea condițiilor de finanțare pe piața internă. Eventualele abateri de la aceste ipoteze ar genera presiuni suplimentare asupra cheltuielilor cu dobânzile și, implicit, asupra deficitului bugetar”, avertizează raportul Finanțelor.

8, Subvențiile și pierderile companiilor de stat agravează situația

La acestea se adaugă aproximativ 3,5 miliarde de lei de plată pentru schemele de plafonare și compensare a prețurilor la energie, precum și garanții de stat în valoare de 24,8 miliarde de lei. Plățile efectuate în urma executării garanțiilor au crescut de la 195,7 milioane de lei în 2023 la 986,5 milioane de lei în 2025.

În cazul despăgubirilor acordate prin ANRP, în perioada 2022–2025 au fost emise titluri de 14,4 mld. lei și au fost plătite 8,2 mld. lei; ritmul anual al emiterii (2,8–4,9 mld. lei) depășește constant ritmul plăților (1,7–2,5 mld. lei). În termeni ESA, obligația este înregistrată la emiterea titlului, iar plata în tranșe a titlurilor de despăgubiri deja emise afectează numai deficitul cash.

Întreprinderile publice cu pierderi exercită presiune asupra spațiului fiscal și contribuie la deficitul bugetar prin patru canale:

– subvenții cu caracter permanent (numai transportul feroviar și cel cu metroul necesită 6,6–6,8 mld. lei pe an),

– pierderile companiilor reclasificate în sectorul administrației publice (cu impact direct asupra deficitului ESA),

– arierate către bugetul general consolidat (4,2 mld. lei la primele 22 de companii analizate) și

– majorări de capital sau garanții care, în cazul companiilor cu pierderi recurente, se înregistrează drept cheltuială bugetară.

Inventarul realizat în septembrie 2026 cuprinde 1.868 de întreprinderi publice, dintre care 1.098 îndeplinesc criteriile de restructurare prevăzute de Legea nr. 48/2025. Principalele riscuri identificate de MF se referă la:

(1) Reclasificarea în sectorul administrației publice (S.13) a altor companii ale căror venituri comerciale acoperă sub 50% din costurile de producție ar include pierderile și datoriile acestora în deficitul și în datoria publică.

(2) Majorările de capital și împrumuturile acordate companiilor cu pierderi recurente sunt tratate, potrivit metodologiei ESA, ca transferuri de capital (cheltuială bugetară), nu ca operațiuni financiare.

(3) Garanțiile de stat reprezintă datorii contingente, iar arieratele către buget, venituri neîncasate. (4) Veniturile bugetare din dividende depind de un număr redus de companii din sectorul energetic, în timp ce restul portofoliului consumă resurse publice.

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