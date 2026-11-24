Justiția din România este supusă unei influențe politice tot mai puternice, exercitate inclusiv prin numirea și promovarea magistraților pe criterii de loialitate, prin rețele informale și relații personale, în timp ce modificările legislative din ultimul deceniu au anulat o parte dintre reformele anterioare și au contribuit la deteriorarea sistemului judiciar :

acestea sunt unele din concluziile raportului privind competitivitatea României până în 2035, realizat de Institutul Jacques Delors sub coordonarea fostului premier italian Enrico Letta.

Documentul avertizează că slăbirea mecanismelor de combatere a corupției, influența politică asupra instanțelor și parchetelor, dar și prescripția dosarelor de corupție la nivel înalt au creat condiții favorabile unui sentiment de impunitate, afectând atât statul de drept, cât și competitivitatea economică a României.

Enrico Letta este autorul celebrului Raport „Much More Than a Market – Speed, Security, Solidarity. Empowering the Single Market to deliver a sustainable future and prosperity for all EU Citizens.”, făcut la solicitarea Consiliului European, în care susține ideea ca piața unică europeană să devină o piață integrată care să îi permită să concureze economic cu SUA și China.

Raportul intitulat „Assessing Romania’s Competitiveness: A 2027–2035 Strategic Outlook”, prezentat marți la BNR, dedică o secțiune distinctă problemelor statului de drept, pe care le consideră un obstacol în calea dezvoltării economice a României. Potrivit autorilor, deși România a depus eforturi considerabile pentru reformarea cadrului legislativ, nivelul general de respectare a statului de drept rămâne mult sub cel din alte state membre ale Uniunii Europene, iar schimbările legislative repetate au inversat o parte dintre progresele anterioare.

Amintim că Enrico Letta este autorul celebrului Raport „Much More Than a Market – Speed, Security, Solidarity. Empowering the Single Market to deliver a sustainable future and prosperity for all EU Citizens.”, făcut la solicitarea Consiliului European, în care susține ideea ca piața unică europeană să devină o piață integrată care să îi permită să concureze economic cu SUA și China.



În același timp, merită notat că analiza și concluziile raportului se bazează pe 47 de interviuri cu actori și experți români și europeni. Raportul a fost redactat de Andreas Eisl, de la Institutul Jacques Delors (JDI), cu contribuții de la Enrico Letta, Sylvie Matelly, Eulalia Rubio, Phuc-Vinh Nguyen, Laura Gilotte și Emilia Bezzo (toți de la JDI). Componenta de analiză prospectivă și scenariile au fost realizate de echipa HorizonX: Adela Cristea, Diana Simion, Bülent Duagi și Alina Andreieva.

„O acaparare politică tot mai accentuată a justiției”. De ce contează justiția pentru economie: taxe necolectate și bani publici risipiți

„Deși România a depus eforturi substanțiale pentru a aborda aceste probleme prin reformarea cadrului legislativ, nivelul general de respectare a statului de drept rămâne considerabil sub cel al altor state membre ale UE. În plus, modificările legislative succesive din ultimul deceniu au anulat o parte dintre progresele anterioare, determinând o deteriorare treptată a sistemului judiciar. Experții în drept au semnalat o acaparare politică tot mai accentuată a justiției din România, determinată de modificările aduse funcționării sistemului judiciar, inclusiv procedurilor de selecție, numire și evaluare a judecătorilor și procurorilor. În plus, norme juridice necorespunzătoare, precum cele privind prescripția răspunderii penale pentru anumite infracțiuni, facilitează neaplicarea legii. În consecință, percepția asupra corupției rămâne deosebit de ridicată în România”, se arată în raport.

Autorii consideră că problemele s-au agravat în ultimii ani și împiedică combaterea eficientă a corupției și a altor practici care distorsionează funcționarea piețelor și concurența dintre companii. Documentul solicită o reformă amplă a sistemului judiciar, care să vizeze numirile politice, lipsa mecanismelor eficiente de tragere la răspundere, deficitul de personal și prevederile legislative care facilitează impunitatea.

Raportul explică de altfel de ce statul de drept este și o problemă economică, nu doar una juridică:

„Statul de drept creează predictibilitate în aplicarea regulilor și a deciziilor publice, limitează favoritismul politic, arbitrariul, extragerea de rente și corupția, protejează executarea contractelor private și drepturile de proprietate, coordonează așteptările actorilor privați și publici și dă credibilitate aplicării legilor și reglementărilor. Un nivel ridicat al statului de drept, inclusiv controlul corupției, este, prin urmare, esențial pentru a asigura condiții de concurență echitabile pentru companii. În absența lui, deciziile individuale privind cheltuielile publice pot fi politizate, de exemplu în achizițiile publice și ajutoarele de stat, iar acolo unde taxele nu sunt colectate în schimbul unor favoruri financiare sau de altă natură, consecințele sunt risipa banului public și un mediu de afaceri necompetitiv”, se arată în raport.

Cel mai clar exemplu, potrivit autorilor, sunt decalajele de colectare fiscală, cele mai mari din UE, care „ilustrează bine consecințele capacității slabe a statului și ale problemelor de stat de drept”:

la TVA, gap-ul de colectare este de 30%, de trei ori mai mare decât media statelor din regiune (10%) – vezi grafic mai jos;

la impozitul pe profit, gap-ul este de 44%, de peste trei ori peste media Poloniei, Cehiei, Ungariei și Bulgariei (13%);

pierderea pentru buget, față de un scenariu în care colectarea ar fi la media UE, este estimată la 3–4% din PIB.

Numirile și promovările din justiție, influențate de rețele politice și relații personale. Loialitatea, mai importantă decât competența

Una dintre cele mai severe critici ale raportului privește numirea și promovarea magistraților. Potrivit autorilor, procedurile actuale permit exercitarea unei influențe tot mai mari asupra sistemului judiciar de către diverse rețele, în condițiile în care considerentele politice și relațiile personale ajung adesea să prevaleze în fața competenței profesionale.

„În primul rând, numirile și promovările în sistemul judiciar trebuie depolitizate și bazate într-o măsură mai mare pe merit, la fel ca în administrația publică generală. În prezent, numirile sunt adesea fundamentate pe considerente politice, rețele informale și relații personale. Numirile politice ale judecătorilor și procurorilor au condus la creșterea influenței și controlului exercitat asupra sistemului judiciar de diverse rețele. Experții au subliniat că loialitatea politică este adesea apreciată mai mult decât expertiza juridică și competența profesională, ceea ce subminează independența, eficiența și responsabilitatea sistemului judiciar”, se arată în document.

Raportul apreciază că rezolvarea acestei probleme presupune o reorganizare mai amplă a sistemului judiciar, inclusiv reconsiderarea atribuțiilor Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și ale președinților instanțelor. Autorii atrag atenția în mod explicit asupra puterii deținute de conducătorii instanțelor, despre care afirmă că au capacitatea de a controla instanțe întregi.

Totodată, documentul propune reevaluarea echilibrului de putere dintre Ministerul Justiției și organismele de autoguvernare a sistemului judiciar.

Criticile privind numirile și promovările sunt legate direct de independența justiției, raportul susținând că influența rețelelor politice și informale afectează atât funcționarea instanțelor, cât și capacitatea acestora de a aplica legea în mod imparțial.

Dosarele de corupție din justiție, transferate de la parchetul anticorupție. Raportul reclamă apariția unui grad de impunitate

O altă problemă majoră identificată de autorii raportului este slăbirea mecanismelor de investigare și sancționare a corupției din interiorul sistemului judiciar. Documentul critică transferarea dosarelor de corupție care implică magistrați din competența parchetului anticorupție către parchetele obișnuite, apreciind că această schimbare a favorizat impunitatea.

„În al doilea rând, pentru consolidarea răspunderii în sistemul judiciar, este necesară întărirea mecanismelor de control intern. Scoaterea dosarelor de corupție din sistemul judiciar din competența parchetului anticorupție și transferarea acestora către parchetele obișnuite au creat un anumit grad de impunitate. Această situație trebuie corectată urgent pentru restabilirea independenței justiției față de influența politică și față de rețelele care se extind în sferele politică, economică și judiciară”, avertizează raportul.

Autorii solicită restabilirea unui parchet anticorupție puternic și întărirea cooperării acestuia cu Parchetul European (EPPO). Recomandarea face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri pentru consolidarea controlului intern al sistemului judiciar și reducerea influenței rețelelor de putere care conectează mediul politic, economic și judiciar.

Prescripția dosarelor de mare corupție, un alt mecanism care favorizează impunitatea

Raportul critică separat și prevederile legislative privind prescripția răspunderii penale, arătând că întârzierile procedurale pot împiedica finalizarea unor dosare de corupție la nivel înalt înainte de expirarea termenelor legale. Autorii consideră că această situație conduce la impunitate din motive procedurale și solicită revizuirea normelor privind prescripția în anumite domenii, în paralel cu accelerarea procedurilor judiciare.

„În al patrulea rând, termenele de prescripție trebuie revizuite în anumite domenii, concomitent cu accelerarea procedurilor judiciare. În prezent, întârzierile procedurale pot face imposibilă finalizarea dosarelor de corupție la nivel înalt înainte de expirarea termenelor de prescripție, ceea ce conduce la impunitate tehnică. Pentru a combate mai eficient corupția, Guvernul României trebuie să se asigure că asemenea situații nu se vor mai produce în viitor”, se arată în document.

Recomandarea este prezentată drept una dintre condițiile necesare pentru restabilirea capacității statului de a combate corupția la nivel înalt, alături de întărirea instituțiilor anticorupție și de eliminarea prevederilor legislative care împiedică aplicarea efectivă a legii.

Pensionările anticipate și numirile temporare vulnerabilizează magistrații. Judecătorii, stimulați să fie „cuminți” ca să își păstreze posturile

Raportul analizează și efectele deficitului de personal din justiție, pe care îl pune inclusiv pe seama regulilor privind pensionarea anticipată. Autorii observă că, deși salariile din sistemul judiciar au crescut în ultimul deceniu, fluctuația permanentă a personalului privează instituțiile de experiență și memorie instituțională, în timp ce magistrații mai tineri sunt adesea mai vulnerabili la presiuni politice.

O critică distinctă vizează practica numirilor temporare, despre care raportul susține că poate crea dependențe față de persoanele care decid continuarea mandatelor.

„În al treilea rând, trebuie rezolvat deficitul de personal pentru a permite funcționarea mai eficientă a justiției. Deși salariile din sectorul justiției au fost majorate în ultimul deceniu, regulile privind pensionarea anticipată exercită o presiune semnificativă asupra sistemului. Fluctuația permanentă a personalului privează instituțiile judiciare de angajați experimentați și de memoria instituțională, în timp ce magistrații mai tineri sunt adesea mai vulnerabili la presiunile politice. În plus, utilizarea numirilor temporare în sistemul judiciar creează stimulente pentru ca judecătorii să nu îi deranjeze pe cei de care depinde menținerea lor în funcție. Prin urmare, sunt necesare mai multe posturi permanente și cariere profesionale mai îndelungate pentru consolidarea independenței și eficienței justiției din România”, arată autorii raportului.

Pentru reducerea acestor vulnerabilități, documentul recomandă crearea mai multor posturi permanente, prelungirea parcursurilor profesionale și limitarea fluctuației de personal, astfel încât sistemul judiciar să își păstreze magistrații experimentați și să reducă dependența de numirile temporare.

Pe lângă reorganizarea sistemului judiciar, raportul propune un pachet de reforme privind integritatea în întregul sector public. Printre măsurile recomandate se numără depolitizarea numirilor și promovărilor magistraților, întărirea controlului intern, crearea unor posturi permanente, restabilirea unui parchet anticorupție puternic și consolidarea cooperării cu EPPO.

Autorii solicită și adoptarea unui nou cadru de reglementare a conflictelor de interese în sectorul public, cu sprijinul UE și al OCDE, precum și evaluarea periodică a regulilor privind lobby-ul și fenomenul „ușilor rotative”, respectiv trecerea persoanelor între funcțiile publice și pozițiile din sectorul privat.

„În sfârșit, aceste măsuri privind sistemul judiciar ar trebui însoțite de un pachet cuprinzător de reforme pentru consolidarea integrității instituționale. Acesta include restabilirea unui parchet anticorupție puternic și consolidarea cooperării sale cu Parchetul European (EPPO), adoptarea unui nou cadru de reglementare a conflictelor de interese în întregul sector public, cu sprijinul UE și al OCDE prin Instrumentul de sprijin tehnic (TSI) al UE, precum și introducerea unor evaluări periodice ale normelor privind activitățile de lobby și fenomenul «ușilor rotative». Asemenea măsuri ar demonstra un angajament politic ferm în favoarea transparenței și integrității instituționale, ceea ce ar putea restabili încrederea cetățenilor, companiilor și piețelor și ar conduce la îmbunătățiri concrete ale capacității statului de a preveni și combate corupția”, se arată în raport.

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