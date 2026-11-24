Administrația Prezidențială a publicat marți o reacție la raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024, prezentat luni de AUR, în care se precizează că ”într-adevăr, probele pe care s-a bazat CCR nu erau complete la momentul hotărârii pentru că nu exista timpul fizic pentru o verificare completă”, dar ”verificările ulterioare au demonstrat că indiciile în baza cărora a judecat Curtea se susțin”.

Reamintim că CCR a anulat pe 6 decembrie 2024 primul tur al prezidențialelor printr-o hotărâre fără precedent, după ce candidatul prorus Călin Georgescu s-a clasat pe primul loc.

CCR și-a motivat hotărârea prin faptul că pentru Călin Georgescu s-au declarat costuri de campanie zero, și prin distorsionarea campaniei electorale cu clipurile de promovare ce au cunoscut o viralizare exponențială pe rețelele sociale, clipuri care au fost plătite. Călin Georgescu a declarat zero lei cheltuieli în campania electorală.

Raportul AUR

AUR a prezentat, luni seară, Raportul ”Cum a fost anulat votul a 9,4 milioane de cetăţeni”, despre anularea alegerilor prezidenţiale, un document de 436 de pagini.

Raportul AUR începe menționând că, la aproape doi ani de la decizia Curţii Constituţionale, nu există date concrete, nu au fost dovedite acuzaţiile aduse atunci, iar CCR ”a anulat votul românilor exercitând o putere pe care şi-a atribuit-o prin interpretare”.

AUR contestă temeiul ce a stat la baza deciziei CCR

”Care este norma constituţională care conferă Curţii Constituţionale puterea de a anula, din oficiu, întregul proces electoral prezidenţial aflat în desfăşurare, după ce rezultatul primului tur fusese confirmat printr-o hotărâre definitivă şi general obligatorie a aceleiaşi Curţi Constituţionale? (…) Dacă prima hotărâre confirmase definitiv rezultatul primului tur, trebuie stabilit dacă şi în ce temei cea de-a doua hotărâre putea înlătura, după numai patru zile, efectele juridice ale acestei confirmări”, se arată în documentul citat de News.ro.

Potrivit acestuia, ”necesitatea acestui raport rezultă tocmai din faptul că, la aproape doi ani de la 6 decembrie 2024, nicio autoritate a statului român nu a oferit public un răspuns instituţional complet la aceste întrebări”.

”La 6 decembrie 2024, un proces electoral al cărui prim tur fusese confirmat prin hotărâre definitivă a fost anulat în absenţa unor reguli prestabilite care să reglementeze expres o asemenea ipoteză şi fără existenţa unei căi de atac împotriva hotărârii de anulare. Problema constituţională creată atunci nu s-a încheiat odată cu reluarea alegerilor. Un precedent neanalizat rămâne disponibil pentru a fi invocat şi exercitat din nou. O putere exercitată o dată, fără ca temeiul, limitele şi procedura să fie clarificate, poate deveni o putere permanentă”, se mai arată în raport.

”În dreptul public, existenţa unei asemenea puteri nereglementate reprezintă ea însăşi o vulnerabilitate constituţională, indiferent de persoanele împotriva cărora a fost folosită prima dată şi indiferent de rezultatul politic produs. Această vulnerabilitate este cu atât mai gravă atunci când o autoritate acţionează în afara limitelor Constituţiei invocând chiar Constituţia drept temei al propriei puteri”, arată realizatorii raportului.

”La 6 decembrie 2024, distanţa dintre competenţa înscrisă în Constituţie şi puterea efectiv exercitată s-a măsurat, pentru prima dată în istoria constituţională a României, în efectele înlăturate ale votului a aproximativ 9,4 milioane de cetăţeni”, se mai arată în documentul de 436 de pagini.

În concluziile raportului, realizatorui acestuia reţin că ”Curtea Constituţională a anulat votul românilor exercitând o putere pe care şi-a atribuit-o prin interpretare, chiar în hotărârea prin care a exercitat-o, în afara condiţiilor şi a remediului prevăzute de lege”.

”Curtea a avut doar note de informare cu o cifră fără sursă, 25.000 de conturi, declarată nedovedită în scris de TikTok. Niciunul dintre documente nu identifică autorul vreunei operaţiuni, nu cuantifică vreun efect asupra vreunui vot şi nu priveşte votarea sau stabilirea rezultatelor. Nicio anchetă penală ulterioară nu poate aduce retroactiv probele care lipseau la 6 decembrie 2024”, susţin realizatorii raportului.

”Statul a lipsit de efecte voturile legal exprimate a 9.242.186 de cetăţeni şi a lăsat nenumărate voturile a peste 53.000 de români din turul al doilea. Niciunul dintre aceşti alegători nu încălcase legea. Hotărârea s-a dat fără părţi, fără apărare, fără ca participarea procurorului să figureze în act şi fără cale de atac”, se mai arară în raport.

Potrivit relizatorilor acestuia, ”anularea nu a fost un accident”: ”A fost capătul unei practici. La 5 octombrie 2024, Curtea Constituţională a României a eliminat din competiţie un candidat înregistrat legal de Biroul Electoral Central, pe baza unor criterii pe care Parlamentul nu le-a legiferat niciodată”.

AUR mai scrie în raport că ”nimeni nu răspunde”: ”Actele care au dus la anulare au autori, dar traseul lor până la Curtea Constituţională este ascuns”.

AUR spune că niciunul dintre documentele prezentate și invocate nu confirmă ingerința rusă

Într-un capitol separat, relizatorii raportului vorbesc despre ”De ce a fost anulat votul?”: ”Invocarea ingerinţei ruse în sprijinul candidatului Călin Georgescu a oferit puterii politice din România o justificare pentru anularea alegerilor. În contextul războiului din Ucraina şi al temerilor pentru securitatea României, cetăţenii au putut accepta anularea propriului vot doar pentru că anularea le-a fost prezentată drept o măsură de apărare a ţării împotriva unei ingerinţe ruse”.

”Partidelor învinse le oferea o explicaţie pentru oprirea competiţiei electorale şi le permitea să evite discuţia despre propriul eşec. Actorilor externi preocupaţi de perspectiva ca România să fie condusă de Călin Georgescu, un candidat din afara sferei lor de influenţă, acuzaţia le oferea justificarea unei intervenţii asupra mediului informaţional. Organizaţiilor participante le confirma importanţa şi necesitatea activităţilor de monitorizare, iar instituţiilor de securitate le permitea să prezinte ameninţarea ca pe o urgenţă de securitate naţională”, se mai arată în raport.

”La 6 decembrie 2024, documentele invocate de Curtea Constituţională nu dovedeau frauda cerută de lege pentru anularea alegerilor”, este concluzia realizatorilor raportului.

Deputatul AUR Laura Gherasim, preşedintele comisiei pentru cercetarea abuzurilor, a declarat luni, la prezentarea Raportului AUR privind anularea alegerilor, că nu au existat ingerinţe ruseşti iar singurele ingerinţe au fost ale instituţiilor statului român.

Raportul prezentat de Laura Gherasim urmează să fie supus dezbaterii şi votului în comisia de specialitate din Camera Deputaţilor şi transmis instituţiilor competente, inclusiv Parchetului General, pentru analizarea faptelor prezentate şi stabilirea eventualelor răspunderi.

Administrația Prezidențială reacționează după prezentarea raportului – poziția integrală:

„Raportul prezentat de AUR nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică privind anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. Marea majoritate a întrebărilor și afirmațiilor AUR își găsește răspunsul în însăși Hotărârea nr. 32 a Curții Constituționale din 6 decembrie 2024, detaliată și explicată public în mai multe rânduri de către judecători constituționali, și în interviul din februarie 2025 al președintelui de atunci al Curții Constituționale, Marian Enache. Este însă util pentru opinia publică un rezumat. Curtea Constituțională a anulat alegerile prezidențiale din noiembrie 2024 pentru trei motive: 1. Prin utilizarea netransparentă a tehnologiilor digitale, inclusiv prin folosirea netransparentă a algoritmilor rețelelor sociale, realizată prin finanțări netransparente, a fost creat un avantaj substanțial de expunere în mediul online a unui candidat. 2. Publicitatea electorală nemarcată conform legii a creat un avantaj substanțial de expunere în mediul online a unui candidat. 3. Un candidat a încălcat flagrant legea finanțării campaniilor electorale, declarând zero cheltuieli în ciuda unei expuneri media consistente. Raportul prezentat de AUR nu contraargumentează decât parțial motivarea deciziei CCR. Astfel: 1. Raportul afirmă că Curtea Constituțională nu avea competența să anuleze întregul proces electoral. Art. 2 din Constituție prevede corectitudinea alegerilor ca o condiție a suveranității. Art. 146 lit. f) din Constituție atribuie Curții Constituționale competența completă de verificare a corectitudinii procesului electoral, altfel ar fi goală de conținut. Art. 52 din Legea 370/2004 pentru alegerea Președintelui României nu limitează această atribuție constituțională (și ar fi absurd să o facă), precizând doar cadrul în care Curtea Constituțională poate fi sesizată de competitori electorali. 2. Raportul afirmă că Curtea Constituțională nu se putea autosesiza. Răspunsul este similar cu cel de la punctul precedent. Art. 146 lit. f) din Constituție nu limitează modul în care Curtea Constituțională evaluează corectitudinea procesului electoral. Art. 52 din Legea 370/2004 nu limitează procedura de verificare a corectitudinii procesului electoral, ci precizează procedura în care cererea de verificare este făcută de un competitor electoral. 3. Raportul afirmă că Hotărârea 32 din 2024 prin care Curtea Constituțională a anulat alegerile contravine Hotărârii 31 prin care a confirmat alegerile primului tur. În Hotărârea nr. 31 din 2024, Curtea Constituțională a constatat că nu au existat neregularități în procesul de numărare a voturilor, conform proceselor verbale de numărare, nefiind sesizată cu neregularitățile campaniei electorale. În Hotărârea nr. 32, urmare a informărilor primite, s-a autosesizat cu privire la aceste neregularități și a dispus în consecință. 4. Raportul afirmă că probele pe care s-a bazat Curtea Constituțională nu erau suficiente. Într-adevăr, probele pe care s-a bazat Curtea Constituțională nu erau complete la momentul hotărârii. Însă nu exista timpul fizic pentru o verificare completă. Curtea a apreciat că există indicii suficiente pentru denaturarea competiției electorale și a anulat alegerile, alternativa fiind de validare a unor alegeri cu indicii temeinice de denaturare. Verificările ulterioare au demonstrat că indiciile în baza cărora a judecat Curtea se susțin. 5. Raportul afirmă că Curtea Constituțională nu demonstrează că neregularitățile au schimbat rezultatul, deci că decizia de anulare a alegerilor este disproporțională. Pe de o parte, nu este nevoie ca CCR să cuantifice sociologic impactul unor campanii media. Este suficient să constate că procesul electoral a fost distorsionat semnificativ. Pe de altă parte, este evident că distorsionarea campaniei electorale a afectat semnificativ rezultatul votului, din moment ce a făcut ca un candidat creditat cu 3% intenție de vot cu două săptămâni înainte de scrutin să câștige primul tur cu 23%. 6. Raportul afirmă că Curtea Constituțională nu a respectat contradictorialitatea și dreptul la apărare. Într-adevăr, legislația românească nu era pregătită în 2024 pentru scenariul pe care Curtea Constituțională a trebuit să-l decidă (noutatea manipulării algoritmice și a finanțării digitale). Noua legislație electorală pentru alegerile viitoare trebuie să prevadă mecanisme pentru astfel de situații, în care persoana potențial sancționată să își poată exprima punctul de vedere. Curtea Constituțională a acționat în baza unei legislații lacunare. Hotărârea sa, luată în aceste condiții excepționale, este preferabilă celei de validare a unui proces electoral profund viciat. Comisia de la Veneția admite anularea ca remediu excepțional. 7. Raportul afirmă că nu a existat ingerință străină, ca dovadă campania „Echilibru și Verticalitate” finanțată de PNL. Eroare flagrantă de logică. Dacă o parte a campaniei a avut finanțare internă, nu înseamnă că alte părți nu au putut avea finanțare externă. În plus, hotărârea Curții Constituționale nu se fundamentează pe o ingerință străină, ci pe finanțare ilicită, internă sau externă. 8. Raportul afirmă că CSAT și serviciile și-au depășit atribuțiile. Relevant pentru dezbatere este că, indiferent de comunicări și opinii ale altor instituții, hotărârea de anulare a alegerilor a fost exclusiv a judecătorilor Curții Constituționale și a fost luată în unanimitate. Pentru completitudine, Legea securității naționale 51/1991 include campaniile de dezinformare care pot afecta ordinea constituțională între amenințările la securitatea națională, iar CSAT are atribuții de apărare a ordinii constituționale.”

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