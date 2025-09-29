Raport / Stimulentul fiscal din Germania maschează slăbiciunile structurale: Costurile ridicate cu energia și munca erodează competitivitatea

Economia germană iese din impas și este probabil să își recapete un anumit avânt în următorii doi ani, însă odată depășit acest vârf, problemele structurale vor continua să pună presiune pe creșterea potențială, avertizează un raport realizat de un grup de institute germane, la solicitarea Guvernului.

Germania este motorul economic al Europei, de a cărei evoluție depind în mod special statele din regiune, printre care și România, pentru care Germania este cel mai important partener comercial și unul dintre cei mai mari investitori străini direcți.

După stagnarea din prima jumătate a anului, grupul Joint Economic Forecast (DIW Berlin, ifo Institut, Kiel Institut, Leibniz-Institut și RWI) preconizează, în raportul său de toamnă, o creștere a produsului intern brut de 0,2 la sută pentru anul în curs.

În următorii doi ani, o politică fiscală expansionistă va accelera vizibil creșterea economică, la 1,3, respectiv 1,4 la sută.

„Economia germană este încă pe teren nesigur”, afirmă Dr. Geraldine Dany-Knedlik, șefa Diviziei de Prognoze și Politici Economice din cadrul Institutului German pentru Cercetări Economice (DIW Berlin). „Se va redresa vizibil în următorii doi ani. Totuși, având în vedere slăbiciunile structurale persistente, acest avânt nu va dura.”

Guvernul german și-a relaxat regulile privind îndatorarea pentru a consolida capacitățile de apărare și pentru a investi în infrastructură și protecția climei. Aceste investiții vor oferi un stimul în anii următori, dar cu anumite limitări:

în primul rând, fondurile pentru construcții și proiecte de apărare, de exemplu, sunt distribuite mai lent decât a fost planificat, din cauza timpilor lungi de planificare și achiziție.

În al doilea rând, împrumuturile sunt folosite și pentru a evita consolidarea bugetară care, de fapt, ar fi necesară. În al treilea rând, în ciuda fondurilor amânate provenite din opțiunile extinse de împrumut, va exista o nevoie considerabilă de consolidare în 2027.

Costurile ridicate cu energia și munca erodează competitivitatea / Serviciile vor crește puternic, dar industria prelucrătoare va avea o evoluție modestă

Economia germană prinde vizibil viteză, însă problemele structurale continuă să existe: reformele fundamentale pentru întărirea economiei nu sunt implementate. Perspectivele se deteriorează, fapt reflectat și în scăderea preconizată a ratelor de creștere ale potențialului de producție.

Costurile ridicate ale energiei și ale muncii, comparativ cu standardele internaționale, lipsa forței de muncă calificate și o nouă scădere a competitivității continuă să afecteze perspectivele de creștere pe termen lung.

În timp ce sectoarele de servicii, în special cel public, vor înregistra o creștere puternică în următorii doi ani, redresarea sectorului manufacturier este probabil să fie modestă. Cererea externă pentru bunurile germane slăbește în special din cauza competitivității în scădere și a tarifelor mai ridicate.

Prin urmare, o creștere puternică a exporturilor nu va fi un factor determinant în redresarea viitoare.

Politica fiscală expansionistă sprijină redresarea economică

Sprijinită de politica fiscală expansionistă, redresarea se concentrează pe economia internă.

Redresarea economică va aduce, de asemenea, o îmbunătățire vizibilă pe piața muncii. Împreună cu creșterea veniturilor reale disponibile, acest lucru va stimula consumul privat și, astfel, serviciile orientate spre consumatori. Se așteaptă ca prețurile de consum să crească cu puțin peste doi la sută pe perioada prognozei.

Per ansamblu, evoluția economică din Germania este expusă unor riscuri considerabile: disputa comercială dintre SUA și UE are un potențial mare de escaladare, mai ales dacă angajamentele UE nu pot fi respectate. În plus, impactul macroeconomic al politicii fiscale expansioniste este dificil de evaluat și depinde puternic de modul concret în care aceasta este concepută.

”Germania se află într-un punct de cotitură economică, întrucât perspectivele de creștere se deteriorează rapid. Pentru a oferi direcție, institutele prezintă o busolă de politică economică în doisprezece puncte. Dacă aceste reforme ar fi implementate prompt, acest lucru nu doar că ar consolida potențialul de creștere pe termen lung al economiei germane, dar ar stimula-o și pe termen scurt”, se arată în raport.

Busola de politică economică

Cele 12 puncte ale busolei de politică economică simplificate:

Consolidarea competitivității prin cooperare internațională și evitarea izolaționismului.

Securizarea lanțurilor de aprovizionare prin diversificare și economie circulară.

Stabilizarea contribuțiilor sociale prin eficiență în sănătate și politici de pensii sustenabile.

Îmbunătățirea stimulentelor pentru muncă printr-un sistem de transferuri mai transparent și reducerea barierelor pentru angajarea vârstnicilor.

Întărirea capitalului uman prin educație, formare continuă și imigrație de lucrători calificați.

Îmbunătățirea condițiilor pentru companii, reducerea birocrației și a poverii fiscale.

Folosirea instrumentelor de piață în tranziția energetică.

Eliminarea barierelor pentru inovare și sprijinirea start-up-urilor.

Consolidarea finanțelor publice prin reducerea cheltuielilor de consum ale statului.

Asigurarea sustenabilității finanțelor publice, inclusiv prin integrarea cheltuielilor de apărare în bugetul de bază.

Extinderea finanțării infrastructurii prin contribuția utilizatorilor.

Gândirea politicii fiscale în context european, cu planuri bugetare realiste și transparente.

***