Raport/ România, „țara talentată” a Europei: are potențial economic uriaș, dar dificultăți în transformarea lui în performanță. Cum ar trebui valorificate punctele forte

România are resursele umane, energetice şi tehnologice necesare pentru a deveni una dintre economiile cu cel mai mare potenţial de dezvoltare din Europa, după ce a recuperat în ultimele două decenii o mare parte din decalajul faţă de statele occidentale, însă valorificarea acestor avantaje depinde de investiţii, infrastructură şi de capacitatea autorităţilor şi a mediului de afaceri de a coordona dezvoltarea economică, potrivit unei analize realizate de Marieke Blom şi Valentin Tataru, publicată de ING Think.

Economiştii ING arată că PIB-ul pe locuitor al României, calculat la paritatea puterii de cumpărare, a crescut de la mai puţin de 30% din media Uniunii Europene la aproape 80% în ultimele două decenii. În aceeaşi perioadă, productivitatea economiei româneşti aproape s-a triplat, între 2000 şi 2024, iar ritmul de creştere a productivităţii a fost cel mai ridicat de pe continent.

„Problema României nu este lipsa ingredientelor necesare, ci transformarea lor în rezultate susţinute”, apreciază Marieke Blom şi Valentin Tataru, care descriu România drept „ţara talentată” a familiei europene, cu resurse şi competenţe importante, dar care nu reuşeşte întotdeauna să le transforme în performanţă economică pe termen lung.

Unul dintre cele mai relevante exemple ale progresului economic este regiunea Bucureşti-Ilfov, care a ajuns la un PIB pe locuitor de 188% din media UE, exprimat în standarde ale puterii de cumpărare, ocupând locul al optulea în Europa. Capitala depăşeşte astfel regiuni precum Olanda de Nord, Budapesta şi Varşovia.

Dezvoltarea este însă inegală, iar diferenţele dintre Bucureşti şi restul ţării rămân considerabile.

Resurse umane: 31% dintre studenţi sunt în domenii tehnice, dar numai 23% dintre tineri au studii superioare

Capitalul uman reprezintă unul dintre principalele avantaje competitive ale României. În 2024, 31% dintre studenţii români erau înscrişi în programe universitare din domeniile STEM – ştiinţă, tehnologie, inginerie şi matematică –, peste media UE de 27%.

România s-a clasat pe locul 11 la nivel mondial în EF English Proficiency Index 2025, cu 605 puncte, în categoria ţărilor cu un nivel foarte ridicat de competenţă în limba engleză.

Pe de altă parte, numai aproximativ 23% dintre persoanele cu vârste între 25 şi 34 de ani au studii superioare, circa jumătate din media europeană, ceea ce indică un potenţial important de îmbunătăţire a nivelului de educaţie.

Un alt indicator relevant este diaspora. Aproximativ cinci milioane de români locuiau în străinătate în 2025, majoritatea în Europa. ING consideră că această comunitate poate reprezenta nu doar o pierdere de forţă de muncă, ci şi o sursă de capital, experienţă, competenţe şi conexiuni internaţionale.

În plus, România are o rezervă importantă de forţă de muncă neutilizată. Rata ocupării populaţiei cu vârste între 20 şi 64 de ani era de aproximativ 69% în 2025, comparativ cu 76% la nivelul UE. În cazul femeilor, rata ocupării era puţin sub 60%.

România, cel mai mare producător de gaze naturale din UE în 2025

Energia este un alt avantaj strategic al economiei româneşti. Dependenţa României de importurile de energie a fost de aproximativ 30% în 2024, aproape jumătate din media UE. Numai Estonia, Suedia şi Letonia au avut ponderi mai mici.

România dispune de resurse de petrol şi gaze naturale, capacităţi nucleare şi hidroenergetice, precum şi de un potenţial important pentru producţia de energie eoliană şi solară.

Potrivit analizei ING, România a fost cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană în 2025. Proiectul Neptun Deep, cu rezerve estimate la aproximativ 100 de miliarde de metri cubi şi cu începerea producţiei programată pentru 2027, ar urma să consolideze poziţia ţării pe piaţa europeană a gazelor.

„A avea resurse energetice abundente şi a le transforma într-un avantaj competitiv sunt două lucruri diferite”, avertizează autorii analizei.

Pentru a valorifica acest potenţial, România are nevoie de investiţii consistente în reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice, capacităţi de stocare şi interconectări. O energie sigură şi competitivă ca preţ ar putea deveni un factor important pentru dezvoltarea industriei şi atragerea investiţiilor.

Fibră optică la 96,3% dintre gospodării, dar AI este utilizată de numai 5,2% dintre companii

România are o poziţie puternică şi în infrastructura digitală. Reţelele de fibră optică acoperă 96,3% dintre gospodării, comparativ cu 74,1% la nivel european, potrivit raportului Comisiei Europene privind Deceniul Digital 2026, citat de ING.

De asemenea, peste 375 de milioane de euro din fonduri europene au fost alocate proiectelor din domeniul semiconductorilor, inclusiv activităţilor de cercetare şi dezvoltare în care sunt implicate companii precum NXP, Continental şi Bosch.

Noua fabrică românească de inteligenţă artificială ar urma să extindă accesul la infrastructura de calcul avansat.

Cu toate acestea, utilizarea tehnologiei în economie rămâne mult în urma infrastructurii disponibile. Doar 31,8% dintre români au competenţe digitale de bază, iar inteligenţa artificială este folosită de numai 5,2% dintre companii, faţă de 20% la nivelul UE.

Adoptarea tehnologiei începe însă să accelereze. Utilizarea AI a crescut cu aproape 70% în ultimul an, iar 35,1% dintre companii folosesc instrumente de analiză a datelor, comparativ cu 39,9% în UE.

Pentru economiştii ING, următoarea etapă de dezvoltare trebuie să însemne transformarea infrastructurii digitale şi a competenţelor existente în creşteri de productivitate la nivelul întregii economii.

Peste 1.400 de kilometri de autostrăzi şi drumuri expres sunt deja în circulaţie

Poziţia geografică a României, la Marea Neagră şi la Dunăre, între Europa Centrală, Balcani şi Ucraina, oferă un avantaj logistic şi comercial important.

Infrastructura de transport a limitat însă mult timp valorificarea acestui avantaj. Situaţia începe să se îmbunătăţească, potrivit datelor prezentate în analiza ING: peste 1.400 de kilometri de autostrăzi şi drumuri expres sunt deja deschişi circulaţiei, alţi aproximativ 1.000 de kilometri sunt în construcţie, iar circa 300 de kilometri se află în procedura de licitaţie.

Investiţiile în infrastructură, susţinute într-o proporţie importantă de fondurile europene, pot reduce costurile logistice, pot conecta mai bine regiunile şi pot facilita accesul investitorilor în zonele mai puţin dezvoltate.

Autorii ING consideră că România poate prelua elemente din modelele de dezvoltare ale Poloniei şi Spaniei: convergenţa economică susţinută în cazul Poloniei şi valorificarea infrastructurii, energiei şi resurselor naturale în cazul Spaniei.

Datoria gospodăriilor este de numai 12% din PIB, faţă de aproape 50% în UE

Economia românească dispune şi de rezerve importante de finanţare. Datoria gospodăriilor populaţiei reprezenta doar 12% din PIB în 2025, comparativ cu o medie europeană de aproape 50%.

În acelaşi timp, datoria companiilor era de 27% din PIB, mult sub nivelul de aproximativ 70% întâlnit în numeroase economii europene.

Potrivit ING, aceste niveluri relativ reduse de îndatorare lasă loc pentru o utilizare mai amplă a finanţării bancare şi a capitalului de investiţii, atât în cazul populaţiei, cât şi al companiilor.

Un alt potenţial de creştere este reprezentat de investiţiile străine directe. Stocul acestora raportat la PIB este inferior celui din Polonia, Cehia şi Ungaria, ceea ce indică posibilitatea atragerii unor volume suplimentare de capital internaţional.

Fondurile europene vor continua, de asemenea, să reprezinte o sursă netă de finanţare pentru economia românească.

Deficitul bugetar de 9,3% din PIB trebuie redus la 5,1% până în 2027

Principala constrângere pe termen scurt rămâne situaţia fiscală. ING estimează că deficitul bugetar al României va scădea de la 9,3% din PIB în 2024 la 5,1% în 2027, pe fondul procesului de consolidare fiscală.

Ajustarea bugetară contribuie însă la stagnarea economică actuală. Autorii estimează că datoria publică va ajunge la 63% din PIB în 2027.

În acelaşi timp, veniturile fiscale ale României reprezintă aproximativ 29% din PIB, faţă de o medie europeană de 40%. Diferenţa indică un potenţial de îmbunătăţire a colectării taxelor şi impozitelor, care ar putea permite statului să finanţeze mai multe investiţii.

ING consideră că riscul unei retrogradări a ratingului suveran există în continuare, dar că momentul de pericol maxim pare să fi fost depăşit, în condiţiile în care consolidarea fiscală a trecut de la planificare la implementare.

Lipsa de încredere poate deveni o frână pentru investiţii

Dincolo de indicatorii economici, autorii identifică o problemă de încredere în perspectivele României, inclusiv în rândul liderilor de afaceri.

Companiile care nu cred că mediul economic se va îmbunătăţi sunt mai puţin dispuse să facă investiţii pe termen lung, în timp ce românii plecaţi în străinătate sunt mai puţin înclinaţi să revină într-o economie în care nu au încredere. În plus, promovarea insuficientă a avantajelor ţării poate îngreuna atragerea investitorilor internaţionali.

„Aşteptările contează din punct de vedere economic”, subliniază economiştii ING, avertizând că pesimismul poate deveni o profeţie care se împlineşte de la sine.

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