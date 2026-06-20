Primul raport de progres privind refacerea competitivității UE. Care e stadiul de implementare al agendei „O Europă, o piață”

Consiliul Uniunii Europene a publicat primul raport de progres ce privește implementarea foii de parcurs „One Europe, One Market” („O Europă, o piață”), răspunsul UE la scăderea competitivității economice a blocului.

Inițiativa „One Europe, One Market”, adoptată la summitul Consiliului European din martie, din Cipru și construită pe baza deciziilor de la reuniunea informală de la Alden Biesen din februarie, a stabilit o serie de termene relativ ambițioase pentru o UE care se mișcă lent: majoritatea măsurilor ar trebui implementate în 2026 „acolo unde este posibil”, iar întregul pachet finalizat cel târziu până la sfârșitul lui 2027.

Acțiunile concrete de pe agenda de reformă și refacere a competitivității UE presupun eliminarea barierelor cu care se confruntă mediul de afaceri, inclusiv introducerea așa-numitului „al 28-lea regim” (supranumit „EU Inc.”), care permite firmelor să opereze sub un singur set de reguli europene.

Agenda „One Europe, One Market” e răspunsul UE la scăderea competitivității economice a blocului

Raportul de progres publicat de Consiliul UE arată că, în urma semnării Declarației comune privind prioritățile legislative ale UE pentru 2026 și a foii de parcurs „O Europă, o piață”, Parlamentul European, Consiliul și Comisia ”au colaborat îndeaproape pentru a avansa eficient pe toate prioritățile identificate în aceste documente”.

Progresul va fi evaluat trimestrial, iar raportul de progres din iunie 2026 marchează primul exercițiu de monitorizare privind implementarea ambelor documente. ”Instituțiile își reafirmă angajamentul față de acest proces și față de livrarea și implementarea la timp și în mod eficient a Declarației comune și a foii de parcurs”, arată Consiliul UE în raport.

„Ne-am asumat un angajament: să finalizăm piața unică până la sfârșitul anului viitor. Aceasta este foaia noastră de parcurs «O Europă, o piață». Raportul de progres de astăzi arată că suntem pe drumul cel bun. Am discutat despre modul în care putem livra și mai rapid această promisiune către cetățenii și companiile noastre. Împreună, vom debloca întreaga forță a pieței noastre unice, de 450 de milioane de oameni”, a afirmat Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, citată în comunicatul asociat raportului.

Măsurile de pe foaia de parcurs a UE vizează lansarea unor pachete legislative („omnibus”) de simplificare și reducere a birocrației, aprofundarea integrării piețelor de energie și telecomunicații, stimularea mobilității forței de muncă, digitalizarea administrației, susținerea reindustrializării și inovării (în special în AI și calcul cuantic), reducerea dependențelor strategice și mobilizarea investițiilor private.

„Sarcina noastră acum este să eliminăm barierele care împiedică firmele să transforme acest potențial în creștere, inovare și investiții. Foaia de parcurs «O Europă, o piață» exprimă determinarea noastră de a livra rapid toate inițiativele-cheie care vor susține competitivitatea Europei. Parlamentul European va menține ritmul, asigurându-se totodată că nivelul de calitate al legislației noastre corespunde ambiției obiectivelor asumate, astfel încât companiile să poată inova, să se poată extinde și să poată prospera în Europa”, a transmis și Roberta Metsola, președinta Parlamentului European.

Ce arată raportul de progres

Foaia de parcurs, semnată în timpul președinției cipriote a Consiliului UE, stabilește 87 de propuneri legislative grupate pe cinci direcții:

simplificarea regulilor și reducerea poverilor administrative pentru companii,

aprofundarea și consolidarea pieței unice,

promovarea unei agende comerciale ambițioase,

reducerea costurilor cu energia în paralel cu decarbonizarea și

accelerarea transformării digitale și a inteligenței artificiale.

În cadrul acestor cinci blocuri, cele trei instituții europene au agreat zece priorități principale și au stabilit calendare concrete pentru fiecare inițiativă legislativă.

Conform raportului din iunie 2026, în primele trei luni de la lansare au fost înregistrate progrese considerabile: 5 propuneri legislative noi au fost lansate de Comisia Europeană, inclusiv 1. Regimul EU Inc. – al 28-lea regim juridic pentru companii, menit să permită înființarea mai ușoară de afaceri transfrontaliere, 2. Industrial Accelerator Act (gândit să prioritizeze componente și piese fabricate în Europa, inclusiv în achizițiile publice), 3. un amendament la Rezerva de Stabilitate (MSR) a Pieței emisiilor de carbon (gândit să crească volumele de certificate și pentru a controla prețul unui certificat – care e cost energetic suplimentar), 4. Actul pentru Cloud și AI și 5. Chips Act 2.

Totodată, 10 mandate de negociere au fost obținute în Parlamentul European și Consiliu, 10 negocieri interinstituționale (trilogue) au fost deschise oficial, iar 12 acorduri legislative au fost deja finalizate, arată raportul de progres.

Care sunt prioritățile și cum arată calendarul

Blocul privind integrarea și aprofundarea pieței unice are 18 propuneri depuse (din cele 9 incluse în Declarația comună) și 3 negocieri deschise, în timp ce blocul privind promovarea comerțului are o singură propunere depusă, dar și o negociere deschisă și un acord finalizat. Domeniile privind energia și decarbonizarea, respectiv digitalizarea și inteligența artificială, sunt într-un stadiu mai incipient: 9 propuneri depuse pentru energie și 9 pentru digital, fără acorduri încheiate deocamdată în aceste două blocuri.

Printre dosarele aflate „în lumina reflectoarelor” – adică prioritățile monitorizate cel mai îndeaproape de cele trei instituții – se numără pachetul legislativ privind industria auto (inclusiv Omnibus IX, cu termen de finalizare la sfârșitul anului 2026), euro-ul digital (3 propuneri depuse, poziții adoptate), pachetul Uniunii Economiilor și Investițiilor privind securitizarea și integrarea piețelor de capital (5 propuneri depuse, 2 negocieri deschise), declarația electronică privind detașarea lucrătorilor (acord finalizat), Actul Acceleratorului Industrial și Cybersecurity Act 2.

Consiliul UE notează că progresul va fi evaluat trimestrial, cu revizuiri la nivel de Consiliu European, monitorizare tehnică și politică interinstituțională, în contextul în care calendarul de reformă se întinde până la sfârșitul anului 2027, când foaia de parcurs ar trebui finalizată integral.

Prețurile la energie: Comisia va face propuneri pentru revizuirea sistemului ETS, de comercializare a certificatelor de emisii de carbon

În ceea ce privește prețurile la energie, Comisia ar urma să prezinte oficial în săptămânile viitoare măsuri inclusiv pentru revizuirea sistemului ETS (ETS2), de comercializare a certificatelor de emisii de carbon, unde scopul viitor este reducerea ponderii lor în prețul energiei. Liderii UE n-au convenit încă o soluție la schema ETS.

Comisia Europeană a venit de altfel la summitul din martie cu o propunere în cadrul Consiliului European prin care să fie investite 30 de miliarde de euro, în întreaga Europă, în optimizarea rețelelor energetice și în interconexiuni între țări, pentru a se putea vorbi tot mai mult de o piață europeană a energiei. Anunțul a fost făcut atunci de președintele Nicușor Dan, care a punctat că la reuniunea respectivă a Consiliului European s-a discutat despre prețul energiei și modalități de a aduce costul energiei mai jos pentru a reface competitivitatea Europei: ”Comisia a fost deschisă la mecanisme care se reducă preţul energiei”, a afirmat el, menționând inclusiv plafonarea prețului gazului.

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