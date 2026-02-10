Raport pentru Conferința de la Munchen: Rusia ar putea să-și atace un vecin și să ducă un „război regional” în zona Mării Baltice, după un eventual armistițiu în Ucraina

Rusia ar putea să-și reconstituie forțele pentru un „război regional” în zona Mării Baltice în termen de doi ani de la un potențial armistițiu în Ucraina și pentru un război „local” împotriva unui singur vecin în termen de șase luni”, se arată în raportul de anul acesta al Conferinței pentru Securitate de la München.

În secțiunea dedicată Europei, raportul Conferinței de securitate de la München avertizează, de asemenea, că Bătrânul Continent intră într-o „perioadă prelungită de confruntare, pe măsură ce războiul de agresiune pe scară largă al Rusiei și campania hibridă în expansiune distrug rămășițele ordinii de securitate cooperativă de după Războiul Rece”.

Raportul include, de asemenea, o serie de avertismente severe privind securitatea, menționând că „unele agenții de informații estimează că Rusia ar putea să-și reconstituie forțele pentru un „război regional” în zona Mării Baltice în termen de doi ani de la un potențial armistițiu în Ucraina – și pentru un război „local” împotriva unui singur vecin în termen de șase luni”.

Documentul remarcă faptul că „primele semne ale acestei extinderi a câmpului de luptă sunt deja vizibile”, cu „un număr tot mai mare de incidente suspectate a fi rusești, inclusiv sabotaj, vandalism, atacuri cibernetice și incendii criminale”.

„Analiștii consideră în general aceste operațiuni ca fiind eforturi deliberate ale Moscovei de a testa apărarea Europei, de a semăna diviziuni, de a intimida publicul și de a slăbi sprijinul pentru Ucraina prin deturnarea atenției către securitatea internă. Europa se confruntă acum cu provocarea de a descuraja în mod proactiv noi provocări, evitând în același timp o escaladare involuntară”, se mai spune în documentul citat.

Studiul a avertizat, de asemenea, în mod explicit că dependența Europei de securitatea SUA prezintă noi riscuri: „Liderii europeni s-au abținut mult timp de la critici deschise la adresa politicilor SUA. În schimb, au urmărit o strategie duală: s-au străduit să mențină angajamentul Washingtonului cu aproape orice preț, pregătindu-se în același timp cu prudență pentru o mai mare autonomie”

Secretarul de stat american Marco Rubio este așteptat să participe la Conferința de Securitate de la München alături de o delegație numeroasă, a anunțat luni Wolfgang Ischinger, președintele acestui eveniment, care se desfășoară de vineri până duminică în sudul Germaniei.

„’Mă aștept să fie prezenți peste 50 de membri ai Congresului SUA și o delegație a guvernului american, condusă, conform ultimelor informații, de secretarul de stat Marco Rubio și de numeroși importanți oficiali din ministerele de resort”, a declarat Wolfgang Ischinger într-o conferință de presă la Berlin.

