Raport OECD: Cele mai greu și cele mai ușor de ocupat locuri de muncă din Europa

Muncitorii din agricultură, silvicultură și pescuit ocupă primul loc în clasamentul celor mai greu de recrutat categorii profesionale din România, urmați de profesori și manageri, potrivit datelor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). La nivel european, cele mai mari dificultăți de recrutare sunt întâlnite în educație, sănătate și sectorul IT, potrivit unei analize Euronews.

Aceste deficite de personal persistă în condițiile în care tinerii se confruntă, la rândul lor, cu dificultăți tot mai mari în găsirea unui loc de muncă. OCDE a constatat că diferența dintre rata șomajului în rândul tinerilor absolvenți și cea înregistrată în rândul populației generale de vârstă activă s-a accentuat în țările analizate. De asemenea, Banca Centrală Europeană (BCE) a observat că perspectivele de angajare pentru tineri în zona euro s-au deteriorat începând din 2023.

De ce sunt greu de recrutat profesorii și personalul medical

Deficitul de profesori este înregistrat în 21 de țări. Experții explică această situație prin salariile necompetitive, volumul mare de muncă, responsabilitățile administrative și oportunitățile limitate de dezvoltare profesională.

„Deficitul de profesori nu mai reprezintă doar o problemă legată de ocuparea posturilor vacante, ci ține tot mai mult de atractivitatea pe termen lung și de sustenabilitatea profesiei didactice”, a declarat Daniel Wisniewski, secretarul general al Federației Europene a Angajatorilor din Educație, pentru Euronews Business.

În domeniul sănătății, specialiștii sunt greu de recrutat în 23 dintre cele 27 de țări analizate. Printre cauzele deficitului se numără salariile mici, condițiile dificile de muncă, volumul ridicat de activitate și epuizarea profesională.

Reprezentanții Federației Europene a Asociațiilor Asistenților Medicali (EFN) au atras atenția că sistemele de sănătate europene întâmpină dificultăți în recrutarea și păstrarea asistenților medicali.

Ce ocupații sunt cel mai ușor de recrutat în Europa

La polul opus, muncitorii necalificați sunt cel mai ușor de recrutat în 21 de țări. Urmează lucrătorii auxiliari în prepararea alimentelor, în 17 țări, și lucrătorii din ocupații elementare, în 16 state.

Situația diferă însă în funcție de specificul economiei fiecărei țări. În Spania, de exemplu, lucrătorii auxiliari în prepararea alimentelor sunt printre categoriile cel mai greu de recrutat, în timp ce în Norvegia cele mai mari dificultăți sunt întâlnite în cazul muncitorilor necalificați.

OCDE subliniază că deficitul de forță de muncă din Europa are cauze structurale, printre care schimbările demografice, neconcordanța dintre competențele angajaților și cerințele angajatorilor, condițiile de muncă și mobilitatea redusă a forței de muncă.

„Deficitul de forță de muncă din Europa are un caracter tot mai degrabă structural decât temporar. Schimbările demografice, neconcordanța dintre competențele angajaților și cerințele angajatorilor, calitatea locurilor de muncă și mobilitatea limitată a forței de muncă joacă toate un rol”, a declarat Pia-Johanna Fallström, purtătoare de cuvânt a Autorității Europene a Muncii (ELA), pentru Euronews Business.

Potrivit acesteia, Europa are nevoie de programe de formare profesională mai bune, de condiții de muncă îmbunătățite și de o corelare mai bună între competențele angajaților și cerințele angajatorilor.

Fallström a subliniat și importanța mobilității echitabile a forței de muncă, astfel încât angajații din țările în care există un surplus de personal să poată găsi locuri de muncă în statele care au nevoie de competențele lor.

„Analiza ELA arată că multe ocupații raportate ca fiind deficitare într-o țară pot înregistra un surplus de personal în altă țară”, a adăugat reprezentanta instituției.

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