Raport OCDE privind tendințele globale ale fiscalității: după schimbarea de direcție din 2023, anul 2024 a consolidat creșterea taxelor pentru echilibrarea finanțelor publice afectate de pandemie

După ce anul 2023 a marcat o schimbare de direcție față de măsurile generale de relaxare fiscală aplicate în timpul pandemiei și în perioada ulterioară de inflație, tendința de creștere a taxelor s-a consolidat în 2024 printr-un mix de majorări, potrivit unei publicații OCDE care analizează reformele fiscale din 86 de jurisdicții.

Aceasta urmărește evoluțiile politicii fiscale în timp și descrie cele mai recente tendințe în materie de reforme fiscale.

„Nivelurile ridicate ale datoriei, combinate cu nevoi emergente semnificative de cheltuieli legate de schimbările climatice, îmbătrânirea populației și, în unele țări, creșterea cheltuielilor pentru apărare, au determinat jurisdicții de toate nivelurile de venit să adopte strategii de mobilizare a mai multor venituri”, se arată în raport.

În imaginea de mai jos sunt ilustrate ponderile diferitelor tipuri de impozite și contribuții în totalul veniturilor fiscale.

Unele au optat pentru majorarea cotei standard a taxei pe valoarea adăugată (TVA), a impozitului pe profitul companiilor (CIT) sau a impozitului pe venitul persoanelor fizice (PIT), precum și a taxelor pentru sănătate și a celor legate de mediu.

Altele au adoptat abordări mai țintite pentru a crește veniturile fiscale, inclusiv introducerea de taxe pe profiturile excesive sau suprataxe, temporare sau permanente. Aceste măsuri diferă ca amploare, unele țări aplicându-le doar anumitor sectoare, firmelor cu profituri foarte mari sau direct pe profiturile excesive.

În graficul de mai jos este prezentată evoluția diferitelor tipuri de taxe (ca procent din PIB).

Creșterile de impozite au vizat îmbunătățirea colectării și sporirea progresivității fiscale

În 2024, reformele privind PIT și contribuțiile la asigurările sociale (SSC) au reflectat din ce în ce mai mult un echilibru între obiectivele de creștere a veniturilor și măsurile de sprijin țintit. Mai multe jurisdicții au crescut cotele maxime de PIT și impozitele pe veniturile din capital față de anii anteriori, de obicei pentru a genera venituri sau pentru a spori progresivitatea fiscală. Deși măsurile de îngustare a bazei continuă să fie folosite pentru a atenua presiunile legate de costul vieții, în 2024 acestea au devenit mai țintite și mai puțin dependente de sprijinul generalizat comparativ cu perioada crizei prețurilor la energie. Țările au extins, de asemenea, măsurile de sprijin pentru tineri lucrători, familii și vârstnici.

Între timp, creșterile cotelor SSC au rămas răspândite pe fondul majorării cheltuielilor pentru sănătate și pentru îmbătrânirea populației, în timp ce reformele bazei SSC au fost mai echilibrate. Măsurile de lărgire a bazei s-au concentrat pe creșterea plafoanelor maxime de contribuție și extinderea gamei de venituri acoperite, în timp ce măsurile de îngustare a bazei SSC au vizat anumite tipuri de lucrători sau sectoare pentru a stimula participarea pe piața muncii.

Semnele că tendința descendentă a cotelor CIT s-a oprit sau se inversează au devenit mai evidente în 2024, mai multe jurisdicții majorând cotele decât reducându-le pentru al doilea an consecutiv. Deși multe guverne au continuat să acorde prioritate sprijinirii investițiilor, a fost observată o orientare notabilă către mobilizarea veniturilor, în special prin creșteri de cote. Cu toate acestea, măsurile de îngustare a bazei au fost frecvente, guvernele continuând să ofere stimulente fiscale pentru investiții, în special în cercetare și dezvoltare, tehnologii curate și sectoare strategice.

Scutirile temporare de TVA introduse în pandemie au început să dispară

Deși utilizarea cotelor reduse de TVA ca instrument de politică a rămas răspândită în 2024, rolul acestora a continuat să se deplaseze de la gestionarea crizelor către obiective mai țintite.

Multe jurisdicții au extins sau prelungit scutirile de TVA pentru bunuri și servicii esențiale – cum ar fi alimentele, energia, sănătatea, locuințele și îngrijirea copiilor – în principal cu scopul declarat de a aborda problemele de echitate și costul vieții.

Totuși, pe măsură ce presiunile inflaționiste s-au redus, mai multe țări au început să reducă treptat scutirile temporare de TVA introduse în timpul pandemiei și al crizei prețurilor la energie.

În același timp, obiectivele de mobilizare a veniturilor au determinat mai multe țări să își majoreze cota standard de TVA.

De la scutiri de taxe pe carburanți la creșteri ale accizelor pe combustibili

În final, reformele accizelor au continuat să câștige avânt ca instrument atât pentru mobilizarea veniturilor, cât și pentru susținerea obiectivelor de sănătate publică, multe jurisdicții majorând taxele pe tutun, alcool și băuturi îndulcite cu zahăr.

O altă schimbare notabilă în 2024 este trecerea de la scutirile temporare de taxe pe carburanți către creșteri ale accizelor pe combustibili. În 2022 și 2023, multe țări au redus accizele pe combustibilii fosili utilizați în transportul rutier și pentru producția de energie electrică pentru a atenua presiunile legate de costul vieții. Din 2024, însă, țările au început din nou să majoreze accizele pe combustibili.

În același timp, țările cu venituri mari au continuat să consolideze taxarea explicită a carbonului pentru al doilea an consecutiv, mai multe dintre ele majorând cotele taxei pe carbon sau extinzând domeniul de aplicare pentru a include noi sectoare, precum transportul internațional pe mare și agricultura. În plus, politica fiscală a vizat și stimulente pentru încurajarea consumului și investițiilor cu emisii reduse de carbon.

Majoritatea măsurilor privind impozitarea proprietăților au urmărit să reducă povara fiscală asupra gospodăriilor, să facă locuințele mai accesibile

Reformele impozitelor pe proprietate s-au concentrat în principal pe reduceri de cote și măsuri de îngustare a bazei impozabile.

Majoritatea măsurilor au urmărit să reducă povara fiscală asupra gospodăriilor, să facă locuințele mai accesibile, să simplifice sistemele de impozitare a proprietăților și să încurajeze investițiile.

Atunci când au existat creșteri ale impozitelor pe proprietate, acestea au fost determinate în principal de necesitatea de a mobiliza venituri și de a aborda preocupările legate de echitate și corectitudine.

***