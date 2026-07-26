Raport MApN: De la începutul războiului în Ucraina spațiul aerian al României a fost încălcat de 33 ori, din care doar de începutul acestui an de 18 ori

Ministerul Apărării Naționale a comunicat că de la începutul războiului din Ucraina în spațiul aerian al României au pătruns 33 de drone rusești, din care 18 doar de la începutul anului.

În regiunile ucrainene apropiate de granița cu România au avut loc peste 100 de atacuri, mai manționează MApN.

Ministerul Apărării Naţionale a transmis, duminică, o situaţie actualizată a incidentelor înregistrate la frontiera României în contextul atacurilor cu drone asupra Ucrainei, de la începutul războiului, dar şi detaliat pentru anul 2026.

Astfel, de la începutul războiului au fost înregistrate peste 100 de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniţei cu România, iar în 33 de cazuri au fost semnalate pătrunderi ale unor drone ruseşti în spaţiul aerian naţional, ultima pe 26 iulie 2026.

De asemenea, în 50 de situaţii au fost identificate fragmente de drone sau drone pe teritoriul României.

Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au precizat că în 2026 au fost înregistrate peste 40 de situaţii de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniţei cu România, iar în 34 de cazuri au fost ridicate aeronave din Serviciul de Luptă Poliţie Aeriană Întărită.

De asemenea, anul acesta, în 18 situaţii au fost înregistrate pătrunderi neautorizate de drone în spaţiul naţional, ultima pe 26 iulie, iar în trei situaţii drone care au pătruns în spaţiul naţional au fost doborâte de aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române.

Reprezentanţii MApN au menţionat că în 16 situaţii au identificate fragmente de drone sau drone pe teritoriul României.

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