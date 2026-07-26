cursdeguvernare

Newsletter
Contact
duminică

26 iulie, 2026

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Raport MApN: De la începutul războiului în Ucraina spațiul aerian al României a fost încălcat de 33 ori, din care doar de începutul acestui an de 18 ori

Rss
De Razvan Diaconu

26 iulie, 2026

Ministerul Apărării Naționale a comunicat că de la începutul războiului din Ucraina în spațiul aerian al României au pătruns 33 de drone rusești, din care 18 doar de la începutul anului.

În regiunile ucrainene apropiate de granița cu România au avut loc peste 100 de atacuri, mai manționează MApN.

Ministerul Apărării Naţionale a transmis, duminică, o situaţie actualizată a incidentelor înregistrate la frontiera României în contextul atacurilor cu drone asupra Ucrainei, de la începutul războiului, dar şi detaliat pentru anul 2026.


Astfel, de la începutul războiului au fost înregistrate peste 100 de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniţei cu România, iar în 33 de cazuri au fost semnalate pătrunderi ale unor drone ruseşti în spaţiul aerian naţional, ultima pe 26 iulie 2026.

De asemenea, în 50 de situaţii au fost identificate fragmente de drone sau drone pe teritoriul României.

Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au precizat că în 2026 au fost înregistrate peste 40 de situaţii de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniţei cu România, iar în 34 de cazuri au fost ridicate aeronave din Serviciul de Luptă Poliţie Aeriană Întărită. 

De asemenea, anul acesta, în 18 situaţii au fost înregistrate pătrunderi neautorizate de drone în spaţiul naţional, ultima pe 26 iulie, iar în trei situaţii drone care au pătruns în spaţiul naţional au fost doborâte de aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române. 

Reprezentanţii MApN au menţionat că în 16 situaţii au identificate fragmente de drone sau drone pe teritoriul României.

Cititi si: Încă o dronă a fost doborâtă duminică dimineață, a treia în trei zile


***

Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , , , ,

citește și

Încă o dronă a fost doborâtă duminică dimineață, a treia în trei zile

Încă o dronă a fost doborâtă sâmbătă dimineață în spațiul aerian românesc

Live / O dronă a fost doborâtă de un F-16 românesc în județul Buzău – Președintele României: Echipele instituțiilor cercetează zona și vor veni cu detalii despre incident

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Cristian Grosu / Noua tranziție istorică (geo)economică a României și mizele ei (geo)politice. Războiul din subteranele României și 2 PS-uri

OPINII & EDITORIAL
În aceste zile din primăvara lui 2026, se desfășoară, chiar

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți