Raport / Indispensabila consolidare fiscală șterge anul acesta 1pp din indispensabilul PIB – Momentul și structura măsurilor bugetare viitoare sunt esențiale

Consolidarea fiscală începută de România pentru reducerea celui mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană a afectat dur economia în acest an, în condițiile în care ajustarea a avut loc într-o perioadă în care PIB-ul s-a situat sub nivelul potențial. Potrivit unei analize Erste Group Research, pachetul fiscal adoptat anul trecut a redus dezechilibrele macroeconomice severe, dar a diminuat creșterea economică cu aproximativ un punct procentual în 2026, comparativ cu scenariul în care măsurile nu ar fi fost aplicate.

Efectul consolidării asupra economiei depinde nu doar de dimensiunea ajustării bugetare, ci și de momentul aplicării și de tipul măsurilor alese, potrivit raportului semnat de economiștii BCR, Ciprian Dascălu și Vlad Ioniță.

„Multiplicatorii fiscali nu sunt ficși”, subliniază analiștii Erste. Aceștia diferă în funcție de instrumentul utilizat – taxe, consum guvernamental sau investiții publice –, se modifică odată cu evoluția economiei și pot fi mai mari atunci când există capacitate neutilizată. Prin urmare, o consolidare de aceeași dimensiune poate avea efecte foarte diferite asupra PIB-ului, în funcție de calendar și de structura sa, argumentează ei.

„Consolidarea fiscală bazată pe taxe, concentrată într-o perioadă de recesiune sau de activitate economică slabă, este probabil să coste mai multă producție decât aceleași măsuri distribuite în timp sau introduse pe măsură ce redresarea economică se consolidează”, arată analiza.

Cea mai recentă estimare a autorilor, pentru trimestrul al doilea din 2026, indică un decalaj al producției de minus 4,1% față de PIB-ul potențial.

Pachetul fiscal din 2025 ar putea reduce creșterea de anul acesta cu circa un punct procentual

Aplicând multiplicatorii estimați la măsurile fiscale adoptate în 2025 și ajustând calculele în funcție de gradul efectiv de implementare, Erste estimează că PIB-ul real ar putea fi cu aproximativ 0,3% mai mic în 2025 și cu 1,3% mai mic în 2026 decât în scenariul fără pachetul fiscal. În termeni de ritm anual de creștere, impactul ar fi de aproximativ 0,3 puncte procentuale în 2025 și de un punct procentual în 2026.

Cea mai mare parte a efectului negativ provine din măsurile care reduc puterea de cumpărare a gospodăriilor: majorarea TVA și a accizelor, precum și înghețarea pensiilor, beneficiilor și salariilor din sectorul public.

În schimb, taxele aplicate băncilor, dividendelor și jocurilor de noroc au o contribuție redusă în calculul autorilor, în condițiile în care acestora le este atribuit un multiplicator de 0,1. Raportul precizează că estimarea este un exercițiu ilustrativ, nu o prognoză de creștere economică.

Ajustarea bugetară trebuie calibrată și etapizată

Erste subliniază că reducerea deficitului este necesară, dar că ritmul și componența măsurilor pot influența costul economic al procesului. O ajustare distribuită în timp poate limita pierderile de producție pe termen scurt, în măsura în care condițiile de finanțare și angajamentele fiscale permit acest lucru.

Amânarea unei consolidări credibile are, la rândul său, costuri: cheltuieli mai mari cu dobânzile, riscuri pentru ratingul suveran și posibile consecințe asupra accesului la fondurile europene.

Raportul atrage atenția și asupra limitelor estimărilor. Modelele utilizate nu evaluează dinamica datoriei publice sau costurile de finanțare și, prin urmare, nu stabilesc dimensiunea totală a ajustării bugetare necesare. Multiplicatorul PIB nu măsoară nici valoarea socială a serviciilor publice și nici echitatea structurii consolidării.

„Concluzionăm că momentul aplicării și structura măsurilor sunt importante: înăsprirea fiscală pare să aibă un cost mai ridicat asupra producției economice atunci când economia funcționează sub nivelul său potențial, așa cum indică cea mai recentă estimare a noastră, iar reducerile cheltuielilor de consum ale guvernului au un cost măsurabil asupra producției. Rezultatele susțin aplicarea etapizată și atentă a măsurilor, precum și protejarea investițiilor productive în cadrul unui plan credibil de consolidare fiscală.”

Consumul populației rămâne sub presiune

Datele privind comerțul cu amănuntul pentru septembrie indică o contracție de 1,3% față de luna precedentă și de 2,6% în ritm anual, după un declin anual de 0,2% în august. Scăderea a fost vizibilă în toate principalele categorii: vânzările de produse nealimentare au coborât cu 2% față de septembrie 2025, cele de carburanți cu 3,5%, iar cele de produse alimentare cu 2,2%.

Pe ansamblul trimestrului al treilea, vânzările cu amănuntul au crescut cu 1,1% față de trimestrul anterior, dar au rămas cu 3% sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. În trimestrul al doilea, declinul anual fusese de 6,3%.

Presiunea asupra consumului este reflectată și de evoluția veniturilor: salariile reale au scăzut cu 0,6% în august 2026, iar estimările indică menținerea lor în teritoriu negativ pe parcursul anului. În octombrie, încrederea consumatorilor s-a deteriorat ușor, la minus 33,2 puncte, de la minus 32,5 în septembrie. Rata șomajului a coborât la 6,3% în septembrie, de la 6,4% în luna precedentă.

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