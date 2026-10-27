Raport / Indicii privind reducerea deficitului: Aproape 80% din cheltuielile neefectuate în T2 provin de la investiții – Sursele veniturilor peste așteptări

Veniturile colectate în trimestrul al doilea (aprilie-iunie 2026) la bugetul general consolidat au însumat doar 83,2% din program (-37 mld. lei), în timp ce cheltuielile au fost de doar 75,3% din program (-66,7 mld. lei), așa încât deficitul a fost mult sub prognoză – sub 20 mld. lei, cu aproape 30 mld. lei (60%) sub ținta trimestrială, potrivit unui raport privind execuția bugetară din T2, publicat de Ministerul Finanțelor.

Analiza „surselor de economii” arată o performanță extrem de slabă a investițiilor, în vreme ce veniturile peste așteptări sunt fie rezultatul majorării unor taxe, fie a unor „datorii” ale statului față de companii (restituirile de TVA au scăzut, de exemplu, semnificativ; cheltuielile pentru compensarea companiilor din energie pentru plafonarea prețurilor au fost mai modeste decât restanțele invocate de acestea).

Important de precizat este că demiterea guvernului Bolojan, la începutul lunii mai, a avut consecințe importante asupra execuției bugetare, în condițiile în care un guvern interimar nu poate emite OUG-uri.

Veniturile bugetului general consolidat, în perioada aprilie-iunie 2026, au însumat 183,76 miliarde lei (8,9% din PIB), reflectând un grad de realizare a programului de încasări de 83,2%.

Pe partea de venituri, cele mai semnificative deviații față de program s-au înregistrat la capitolul fonduri europene:

– încasările de fonduri PNRR nerambursabile au fost de doar 25% din program (-21,4 mld. lei)

– sumele primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțare au fost de sub 40% din program (-13,4 mld. lei).

„Nerealizarea sumelor programate s-a datorat evoluției sumelor aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2021-2027 (grad de realizare 39,9%) și a celor aferente asistenței financiare nerambursabile alocate PNRR(grad de realizare 25,6%)”, explică ministerul Finanțelor.

Nerealizările din „surse” interne

În ceea ce privește sursele interne, cele mai semnificative diferențe, în special ca sume, au fost la veniturile nefiscale (77,6% din program, -3,8 mld. lei), contribuțiile de asigurări (96,2% din program, -2,3 mld. lei) și accizele (90,8% din program, -1,2 mld. lei).

Finanțele explică nerealizarea programului de încasări la accize pe fondul scăderii încasărilor la accizele pentru produsele din tutun. În cazul contribuțiilor sub program, evoluția sub program a fost explicată de „evoluția fondului brut de salarii la nivel de economie în perioada analizată de 2,4% se situează sub indicatorul ce a stat la baza estimării inițiale a programului anual de 5,5% (varianta de toamnă 2025 publicată de CNSP)”, explică specialiștii ministerului.

La veniturile nefiscale „nerealizarea programului trimestrial a fost influențată în principal de evoluția încasărilor la bugetul de stat unde încasările aferente veniturilor din dividende și a cele aferente taxei logistice pentru gestionarea fluxurilor de bunuri extracomunitare nu au atins nivelul programat.”

Veniturile nefiscale au fost în sumă de 13,31 miliarde lei în T2 2026, gradul de realizare al programului trimestrial fiind de 77,6%. Comparativ cu anul anterior încasările din venituri nefiscale au scăzut cu 18,5% (-3,02 mld. lei) în principal ca urmare a evoluției încasărilor la bugetul de stat (-24,2%) diminuare influențată în principal de nivelul încasărilor vărsămintelor din veniturile nete ale BNR (-1,9 mld. lei).

Cazul TVA: +22,9% la încasări, -10,3% la restituiri

Încasările din taxa pe valoarea adăugată au fost în sumă de 40,50 mld. lei în T2 2026, înregistrând în perioada analizată o creștere cu 31,9% (9,81 nld. lei), comparativ cu încasările aferente trimestrului II din anul 2025 și un grad de realizare al programului de 104,4%.

În structură, TVA încasată s-a majorat cu 22,9% (+8,9 mld. lei) față de încasările din aceeași perioadă a anului 2025, „fiind influențată de modificările aduse prin Legea 141/2025, respectiv majorarea cotei standard de TVA de la 19% la 21%, eliminarea cotelor reduse de TVA de 9% și 5% și introducerea unei cote reduse de TVA de 11%, pentru bunuri și servicii precum cărți, activități culturale, hoteluri–restaurante–catering (HoReCa), locuințe sociale, energie, lemne de foc, alimente, medicamente, apă și pesticide.”

Valoarea restituirilor de taxă pe valoare adăugată s-au diminuat cu 10,3% (0,8 mld. lei).

„În perioada analizată media TVA restituită a fost de 2,4 mld. lei, situându-se sub media de 2,7 mld. lei înregistrată în perioada similară a anului precedent”, se arată în raportul trimestrial, care invocă și scăderea cifrei de afaceri în comerțul cu amănuntul ca sursă pentru declinul veniturilor din TVA.

Rezultate peste așteptări la încasările din impozitul pe profit și taxele pe proprietate

Încasările din impozitul pe profit și taxele pe proprietate au depășit estimările în al doilea trimestru al anului 2026, potrivit raportului privind execuția bugetară.

Impozitul pe profit a adus la buget 17,08 mld. lei, în creștere cu 9% față de aceeași perioadă a anului trecut, respectiv un plus de 1,41 mld. lei. Gradul de realizare a programului trimestrial a ajuns la 105,2%. Evoluția pozitivă a fost susținută în principal de încasările de la agenții economici, care au crescut cu 10,7%, pe fondul plăților efectuate în luna iunie pentru impozitul aferent anului 2025, potrivit explicațiilor oferite de minister.

Și taxele pe proprietate au înregistrat rezultate peste așteptări. Încasările au totalizat 2,26 miliarde de lei, cu 30,9% mai mult decât în trimestrul al doilea din 2025. Gradul de realizare a programului a fost de 128,8%. Creșterea a fost determinată în principal de majorarea veniturilor la bugetele locale, pe fondul modificărilor legislative privind impozitarea clădirilor rezidențiale și a terenurilor, precum și al eliminării unor facilități fiscale.

Veniturile fiscale, în ansamblu, au însumat 95,61 mld. lei, în creștere cu 15,4% față de aceeași perioadă a anului precedent, depășind cu 4,2% programul trimestrial.

Alte capitole cu creșteri peste program:

– Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii: încasări de 3,53 miliarde de lei, reprezentând 241% din programul trimestrial. Depășirea țintei a fost determinată de restituirea unor sume către Fondul de Tranziție Energetică sub nivelul programat. Față de aceeași perioadă a anului trecut, încasările au crescut cu 11,5%.

– Impozitul pe venit: încasări de 15,74 miliarde de lei, reprezentând 103,9% din program. Creșterea de 3,3% față de anul trecut a fost susținută de încasările din impozitul pe salarii și din Declarația unică.

80% din economiile de la cheltuieli s-au făcut de la investiții – majoritatea fonduri europene neatrase

Cheltuielile bugetului general consolidat au totalizat 203,69 miliarde de lei în trimestrul II din 2026, reprezentând 75,3% din nivelul programat pentru această perioadă, potrivit raportului privind execuția bugetară.

Pe partea de cheltuieli, principalele nerealizări, ca sume, au fost la capitolul investiții, atât din fonduri naționale cât și europene. Mai exact, aproape 80% din „economia” de 66,7 mld. lei de la cheltuieli din T2 (diferența dintre execuție și program) a venit din sacrificarea unor plăți destinate unor programe de dezvoltare.

Cele mai mari decalaje față de planificare s-au înregistrat la plățile pentru proiectele finanțate din fonduri europene și PNRR. Pe zona nerambursabilă, nerealizarea a fost de 26,5 mld. lei față de program (25,9% din program), iar pe partea de grant de 5,6 mld. lei (46,3% din program).

Proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile au fost cu 15,7 mld. lei sub program (42,5% din program).

Cheltuielile de capital – investițiile finanțate exclusiv de la bugetul de stat – au fost cu aproape 4 mld. lei sub program (grad de realizare de 77,9%).

Economii „peste program”, dar ceva mai modeste, au fost realizat și de la salarii (-1,7 mld. lei față de proiecție), bunuri și servicii (aproape -2 mld. lei) și dobânzi (-2,7 mld. lei)

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