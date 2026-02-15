Raport EY – ”Bucătăria” pieței de fuziuni și achiziții din România: UK revine pe primul loc ca sursă de tranzacții inbound. „Internaționalizarea” businessurilor locale: volumul scade, dar companiile se aventurează pe piețe mai bogate

Piața de fuziuni și achiziții (M&A) din România s-a menținut la circa 6,7 miliarde de dolari în 2025, potrivit unui raport EY.

Tranzacțiile inbound (companii din afară care cumpără active din România) au atins cel mai ridicat nivel din 2018, cu 146 de tranzacții și o valoare dezvăluită de 3,2 miliarde de dolari. Regatul Unit a fost principalul investitor inbound (13%), urmat de Statele Unite și Polonia. Cea mai mare tranzacție inbound a fost achiziția rețelei de sănătate Regina Maria și a MediGroup din Serbia de către Mehiläinen, pentru 1,4 miliarde de dolari.

Tranzacțiile outbound (companii din România care cumpără active din afară) au reprezentat 6% din piață, cu 16 tranzacții și o valoare de 247 milioane de dolari. Cea mai importantă tranzacție a fost achiziția Praktiker Hellas de către Paval Holding, pentru 151 milioane de dolari.

Valoarea pieței de fuziuni și achiziții (M&A) din România a fost estimată la circa 6,7 miliarde de dolari în 2025, numărul tranzacțiilor fiind de 275. În timp ce numărul tranzacțiilor a crescut cu 3% față de anul precedent (2024: 268 de tranzacții), valoarea totală estimată a tranzacțiilor a scăzut cu mai puțin de 1% (2024: 6,8 miliarde de dolari), potrivit calculelor specialiștilor EY.

Creștere susținută a tranzacțiilor inbound, în special în a doua parte a anului

Activitatea de fuziuni și achiziții (M&A) inbound în România a atins în 2025 cel mai ridicat nivel din 2018, cu 146 de tranzacții, în creștere cu 10% față de anul precedent. Tranzacțiile inbound au reprezentat 53% din volumul total al tranzacțiilor, „semnalând un interes susținut al investitorilor în contextul redinamizării pieței globale și transfrontaliere de M&A”, potrivit raportului.

Valoarea totală dezvăluită a tranzacțiilor inbound a urcat la 3,2 miliarde de dolari, în creștere cu 59% față de 2024, reprezentând 87% din valoarea totală a tranzacțiilor, nivel similar cu cel înregistrat în 2023.

„Activitatea investitorilor străini a accelerat în a doua jumătate a anului, după atenuarea incertitudinilor legate de alegeri, pe măsură ce încrederea investitorilor s-a consolidat, iar ponderea lor în totalul activității tranzacționale a crescut de la 47% în prima jumătate a anului 2025 la 59% în a doua jumătate a anului 2025”, se arată în documentul citat.

Regatul Unit, pe primul loc la tranzacțiile inbound, pentru prima dată din 2018

Anul 2025 a marcat prima dată, de la 2018 încoace, când Regatul Unit a fost principala sursă de fuziuni și achiziții (M&A) inbound. Regatul Unit a reprezentat 13% din totalul tranzacțiilor inbound, un volum aproape dublu față de anul precedent, și a depășit Statele Unite (12%), care s-au clasat pe locul doi.

Polonia a urmat cu o cotă de 8%, menținându-și prezența printre primele șase țări investitoare pentru al doilea an consecutiv. Germania (7%) și Franța (6%) s-au clasat pe următoarele locuri, în timp ce Austria a reprezentat mai puțin de 6% din tranzacțiile inbound, scăzând de pe poziția a doua ocupată în 2024.

În ansamblu, primele șase țări au contribuit la mai mult de jumătate din activitatea totală a tranzacțiilor inbound, reflectând o concentrare continuă a activității investitorilor.

În acest context, Israel a reintrat de asemenea în topul celor zece țări investitoare pentru prima dată din 2021, evidențiindu-se ca singurul reprezentant din regiunea Orientului Mijlociu.

Profil de investitor străin: Către ce sectoare s-au orientat tranzacțiile, în funcție de țara de origine a investitorilor

Activitatea sectorială a diferit, de asemenea, între țările investitoare: investitorii din Regatul Unit s-au concentrat pe Imobiliare, hoteluri și construcții, cei din SUA și Germania pe Automotive, utilaje și producție/industrie, Polonia pe Sănătate și științe ale vieții (medicină, farmaceutică, biotech), iar Franța pe Tehnologie, mass-media și telecomunicații.

Per ansamblu, investitorii străini s-au concentrat în principal pe Energie și utilități publice (29 de tranzacții), continuând impulsul pozitiv din anul precedent, urmați de Automotive, utilaje și producție/industrie (28 de tranzacții) și Imobiliare, hoteluri și construcții (24 de tranzacții). Împreună, aceste trei sectoare au reprezentat 55% din volumul total al tranzacțiilor inbound.

Cea mai mare tranzacție de fuziuni și achiziții din 2025 a fost achiziția rețelei de sănătate Regina Maria din România și a MediGroup din Serbia de către Mehiläinen, de la MidEuropa Partners, pentru o valoare dezvăluită de 1,4 miliarde de dolari.

Tranzacțiile outbound (companii din România care cumpără active din străinătate) au reprezentat 6% din piața de M&A

În 2025, au fost anunțate 16 tranzacții outbound (cu una mai puțin față de 2024), cu o valoare totală dezvăluită de 247 milioane de dolari, în scădere cu 14% față de anul precedent.

„În ciuda ușoarei relaxări comparativ cu nivelurile record observate în 2024, importanța tot mai mare a tranzacțiilor outbound în activitatea de M&A din România continuă. Anul 2025 a înregistrat a doua cea mai ridicată activitate din ultimii opt ani, atât ca număr de tranzacții, cât și ca valoare dezvăluită – ambele cu marje considerabile”, punctează specialiștii EY.

Tranzacțiile outbound au reprezentat 6% din volumul total al tranzacțiilor – în linie cu nivelul ridicat stabilit în 2024 – și 7% din valoarea dezvăluită a tranzacțiilor pentru anul respectiv.

Tranzacții outbound notabile: Achiziția Praktiker de către Pavel Holding, cea mai mare tranzacție a anului; Internaționalizarea a vizat în principal regiunea, dar antreprenorii români s-au orientat și către Europa de Vest și SUA

La fel ca în 2024, sectorul Tehnologie, Mass-Media și Telecomunicații a condus activitatea outbound, cu cinci tranzacții, urmat de Automotive, Utilaje și Producție/Industrie cu trei tranzacții. Sectorele Sănătate și Științe ale Vieții și Energie și Utilități s-au clasat următoarele, înregistrând câte două tranzacții fiecare.

Singura tranzacție în sectorul Construcții, Proprietăți și Retail a fost achiziția Praktiker Hellas, retailerul grec de bricolaj și produse pentru casă, de către Paval Holding, evaluată la 151 milioane de dolari. Această tranzacție a fost, de asemenea, cea mai mare tranzacție outbound dezvăluită a anului și a doua ca mărime înregistrată vreodată, fiind ușor inferioară achiziției Nowo Communications de către Digi în 2024.

„Integrarea verticală continuă să se contureze ca strategia definitorie în M&A outbound, consolidând tendințele deja stabilite”, mai notează experții citați.

Din perspectivă geografică, țările vecine au rămas un punct focal important, în special Bulgaria, cu patru ținte, urmată de Ungaria și Moldova, cu câte două tranzacții fiecare. Cu toate acestea, Europa de Vest a înregistrat, de asemenea, o activitate outbound notabilă, cu cinci tranzacții anunțate, în ciuda rolului său tradițional ca sursă de capital, și nu ca destinație de investiții outbound.

În plus, în 2025 a fost înregistrată și o tranzacție către SUA, din cele patru înregistrate vreodată, respectiv achiziția Codingscape de către AROBS Transilvania.

Scădere puternică a tranzacțiilor domestice: Ponderea lor, la cel mai redus nivel din 2019

În 2025, activitatea tranzacțiilor interne a înregistrat o scădere de 7% față de anul precedent, ajungând la 107 tranzacții. Valoarea totală dezvăluită a tranzacțiilor a scăzut puternic cu 70%, la 235 milioane de dolari, de la 785 milioane de dolariîn 2024, reflectând în mare parte lipsa tranzacțiilor mari dezvăluite în cursul anului. În 2024, valoarea tranzacțiilor a fost puternic influențată de achiziția operațiunilor OTP din România de către Banca Transilvania și de achiziția Brico Dépôt România de către Altex, care împreună au reprezentat mai mult de jumătate din valoarea totală dezvăluită.

Tranzacțiile interne au reprezentat 39% din numărul total de tranzacții, marcând o scădere de 4 puncte procentuale față de 43% în 2024 și atingând cea mai mică pondere înregistrată din 2019.

Cea mai mare tranzacție internă a avut loc în sectorul Construcții, Proprietăți și Retail, Paval Holding achiziționând Ethos House din București de la un investitor privat pentru 30 milioane de dolari. De fapt, sectorul a reprezentat aproape 60% din valoarea totală dezvăluită a tranzacțiilor interne.

Cele mai active sectoare după volum de tranzacții pentru tranzacțiile interne au fost Construcții, Proprietăți și Retail (27 tranzacții) și Sănătate și Științe ale Vieții (17), urmate de Construcții, Proprietăți și Retail – Comerț cu amănuntul (14), apoi Tehnologie, Mass-Media și Telecomunicații (12) și Energie și Utilități (10).

