Alegeri pentru Primăria Capitalei / Campania de pe TikTok, în analiza Expert Forum – continuă practica folosirii rețelelor inautentice

Un raport Expert Forum despre promovarea pe TikTok a candidaţilor la alegerile din Bucureşti demonstrează că în cazul alegerilor s-a înceţăţenit practica construirii de reţele inautentice, ce folosesc un mix de persoane reale care se comportă coordonat, plătit sau nu, şi conturi anonime mult mai populare în promovarea candidaţilor decât conturile oficiale.

Modelul acesta de campanie este simplu și a fost testat în alegerile prezidențiale din România și în Republica Moldova, arată studiul.

Raportul a fost realizat pe baza analizării postărilor ce-i promovează pe principalii candidaţi – Daniel Băluţă, Ciprian Ciucu, Cătălin Drulă şi Anca Alexandrescu.

Daniel Băluță este principalul beneficiar al acestei promovări pe TikTok și el a detronat-o pe Anca Alexandrescu o prezență tradițională pe platformă, arată Expert Forum.

Campania în favoarea candidatului PSD, Daniel Băluță, probabilitate mare de comportament inautentic

”După doi ani de campanii electorale încheiem anul cu alegerile la Primăria Capitalei, într-un scrutin extrem de strâns. Pe cât de strâns pare a fi în realitate, nu am putut să nu observăm pe TikTok o campanie cu probabilitate mare de comportament inautentic coordonat (CIB) care a propulsat candidatul Daniel Băluţă în feed-urile bucureştenilor insistent, constant şi organizat. Vorbim de o campanie destul de simplă, cu metode de organizare testate în alegerile prezidenţiale din România şi în Republica Moldova”, menționează Expert Forum.

Metodologia: au fost colectate 601 de videoclipuri de susţinere a lui Daniel Băluţă, folosind principalul hashtag de promovare #danielbaluta cu 60.9 milioane de vizualizari, au distribuite de pe 46 de conturi cu potenţial inautentic.

Constatările:

Opt dintre aceste conturi sunt superstaruri, cu 22 de milioane de vizualizări, deși au în medie doar 100 – 200 de urmăritori fiecare.

Din cele 601 de videoclipuri, 249 cele mai populare videoclipuri despre Daniel Băluță au fost create de rețeaua inautentică identificată de Forum Expert, adică 70,3% din conținutul viral despre Băluță.

Din contul oficial au intrat în topul de viralitate (cel puțin 10,000 de vizualizări) doar 64 de videoclipuri, adică aproximativ 18%.

Majoritatea viralelor din noiembrie folosesc aceleași 10 hashtag-uri: #sector4 #romania #danielbaluta #bucurestiromania #sector1 #sector2 #sector3 #sector5 #sector6

Un cont cu 239 de urmăritori, bucuresti.now are constant videoclipuri virale ajungând chiar și la 1.2 milioane de vizualizări per bucată.

Campania nu este complexă, ci exploatează vulnerabilități sistemice prin care platformele de social media sunt infiltrate şi manipulate în a oferi disproporționat o voce mai mare politicienilor care beneficiază de astfel de conturi.

Aceste postări nu sunt marcate ca materiale de publicitate politică/electorală. Conform legislației românești și Regulamentului UE 2024/900 privind publicitatea politică, actorii politici au obligația de a marca aceste materiale, inclusiv cu numele sponsorului și cu cel al entității care a produs campania. Prin actor se înțelege partid politic, membri ai partidului și chiar persoane fizice care realizează o campanie care este de regulă contra cost. Conform legislației românești, competitorii nu pot fi promovați de terți și orice material electoral trebuie plătit din contul de campanie declarat al AEP de către competitor. Deși cetățenii se bucură de dreptul la liberă exprimare și pot posta despre candidați fără să fie obligați să marcheze comentariile lor, considerăm că în situația descrisă în acest report poate fi vorba de ceva mai mult decât simple postări ale unor cetățeni care nu au legătură între ei – după cum notam, pare a fi vorba despre un comportament coordonat. Așadar, se ridică întrebarea dacă nu cumva o parte dintre aceste postări pot fi realizate de entități care nu au marcat și declarat corespunzător o campanie electorală, arată Forum Expert.

