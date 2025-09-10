Raport: Doar 11,2% dintre soluțiile lui Mario Draghi pentru revitalizarea economiei UE au fost implementate

UE a implementat doar o fracțiune din propunerile făcute de fostul premier italian Mario Draghi pentru revitalizarea economiei blocului în cursa cu rivali globali precum China și SUA, scrie Financial Times.

În septembrie 2024, Draghi a prezentat 383 de recomandări, avertizând că Europa se confruntă cu o „provocare existențială” și că „nu va putea deveni un lider în noile tehnologii, un model de responsabilitate climatică și un actor independent pe scena mondială” dacă nu va deveni mai productivă.

Un an mai târziu, în ciuda angajamentelor Comisiei Europene de a acționa rapid, doar 11,2% dintre ideile lui Draghi au fost implementate, conform unui audit realizat de Consiliul European pentru Inovarea Politicii (European Policy Innovation Council), un think-tank cu sediul la Bruxelles.

Între timp, economia Europei a rămas pe loc, în timp ce economia SUA s-a extins de opt ori mai rapid decât cea a UE în al doilea trimestru al anului 2025, potrivit datelor Eurostat.

Comisia, prea preocupată să evite războiul comercial total cu SUA

Oficialii UE susțin că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care l-a însărcinat pe Draghi să redacteze raportul, a fost prea preocupată să evite un război comercial total cu SUA, să mențină implicată administrația Trump în Ucraina și să găsească echilibrul potrivit cu China.

Liderii naționali din Europa au fost, de asemenea, reticenți în a-și lăsa deoparte sensibilitățile naționale și a adopta mai multe dintre propunerile fostului președinte al Băncii Centrale Europene.

Agenda competitivității pare blocată, a declarat un diplomat UE. „Comisia încearcă, dar, în final, totul depinde de liderii naționali. Între timp, pierdem timp.”

Puține progrese pentru implementarea măsurilor mari

Majoritatea progresului realizat a fost în domenii cu rezistență redusă, precum împrumuturile comune pentru apărare sau reducerea birocrației, potrivit analiștilor de la Deutsche Bank.

„Până acum nu am descrie niciuna dintre propunerile implementate ca fiind revoluționare”, a spus Marion Mühlberger, economist senior la Deutsche Bank.

Proiectele restante rămân însă evazive, cum ar fi crearea unei uniuni a piețelor de capital, eliminarea barierelor în piața unică și armonizarea mai multor reguli care cresc costul afacerilor.

Stadiul implementării recomandărilor lui Draghi

Categorie % din total Număr de măsuri Implementate 11,2% 43 Parțial implementate 20,1% 77 În curs de implementare 46,0% 176 Neimplementate 22,7% 176 Total 100% 176

Lipsa progreselor, pusă pe seama opoziției guvernelor naționale

Stéphane Séjourné, comisarul UE pentru industrie, a pus lipsa progresului pe seama statelor membre, în special în ceea ce privește piața unică europeană.

„O lege europeană ar trebui să înlocuiască 27 de legi naționale, facilitând activitatea companiilor în bloc”, a declarat el. „Pe hârtie, toată lumea este de acord, dar când decizia ajunge la guvernele UE, există opoziție.”

Guvernele protejează regulile naționale, a spus Oscar Guinea de la European Centre for International Political Economy (ECIPE), care susține o mai mare armonizare în sectorul serviciilor, așa cum a recomandat Draghi. „Lipsa unei piețe unice pentru servicii împiedică adoptarea tehnologiei digitale și apariția companiilor digitale”, a explicat el.

Liderii naționali vor discuta despre competitivitate în octombrie, a declarat António Costa, președintele Consiliului UE care va conduce reuniunea. El a spus pentru FT că summitul va fi „un moment foarte important” pentru a promova uniunea piețelor de capital, euro digital și modul de consolidare a rolului internațional al monedei unice.

În ianuarie, Bruxelles-ul a publicat un „Compas al competitivității”, care a distilat principiile lui Draghi în domenii prioritare, cum ar fi achizițiile comune de materii prime critice și revizuirea cerințelor de capital pentru a elibera investițiile băncilor. Dar Comisia a evitat să insiste asupra celor mai radicale cereri ale lui Draghi, precum finanțarea comună pentru industrii strategice cheie și infrastructura comună.

Eforturile de reducere a birocrației au creat în unele cazuri și mai multă incertitudine

În primul său mandat, Comisia von der Leyen a crescut producția legislativă cu 17% comparativ cu predecesorul său, potrivit unei analize Financial Times. Creșterea a fost determinată în mare parte de legislația secundară — reguli detaliate care intră în detaliile tehnice privind aplicarea legilor UE.

Însă eforturile din al doilea mandat ale lui von der Leyen de a reduce birocrația, așa cum a recomandat Draghi, au creat în unele cazuri mai multă incertitudine pentru industrie — prin gruparea mai multor acte legislative în „proiecte omnibus” și înlocuirea reglementărilor complexe cu versiuni simplificate, adesea sărace în detalii.

Pentru Sander Tordoir, economist-șef la Centrul pentru Reformă Europeană, simplificarea este doar un spectacol lateral, nu tratamentul principal. „Poți avea un foc de artificii de reglementări și, dacă nu ai celelalte politici recomandate de Draghi… nu se va întâmpla nimic.”

