Audit Curtea de Conturi la Spitalul pentru copii Sf. Maria din Iași: Plăți pentru servicii inexistente, neglijență managerială și alte nereguli ce pun în pericol siguranța pacienților

Spitalul pentru copii Sf. Maria din Iași a efectuat plăți nejustificate, inclusiv plăți peste valoarea contractuală, cu un prejudiciu total de 55.227 lei, precum și plăți pentru servicii inexistente sau fără documente care să confirme prestarea lor, conform Raportului de audit al Curții de Conturi publicat în luna septembrie.

Reamintim că cel puțin șapte copii au murit din cauza bacteriei Serratia marcescens în acest spital.

Raportul subliniază neglijența managerială și lipsa supervizării adecvate la Spitalul de Copii din Iași, nereguli ce au condus la pierderi financiare și riscuri pentru siguranța pacienților.

Curtea de Conturi a recomandat în finalul documentului identificarea și sancționarea responsabililor, precum și recuperarea banilor până în februarie 2026.

Principalele nereguli identificate în raportul Curții de Conturi:

Plăți peste valoarea contractelor pentru servicii de curățenie, în valoare de aproape 38.000 lei, realizate fără justificări clare și fără respectarea condițiilor contractuale. În 2024, spitalul a semnat șase contracte de servicii de curățenie prin achiziție directă, dar au fost plăți peste contract în valoare de aproape 38.000 lei.

Decontarea unor facturi pentru servicii inexistente sau care nu au fost dovedite prin documente justificative, însumând peste 17.000 lei din totalul plăților.

Executarea și plata serviciilor de curățenie pe perioade în care nu exista un contract valabil semnat, ceea ce a facilitat plăți nepermise.

Slaba eficiență a controlului intern privind verificarea și validarea serviciilor prestate, ceea ce a permis plata nelegală a unor cheltuieli.

Lipsa unor măsuri riguroase de control și monitorizare post-plată pentru recuperarea sumelor achitate nejustificat.

Există suspiciuni de angajări fără concurs și acordarea de stimulente financiare ilegale, ceea ce adâncește problemele administrative și financiare ale spitalului.

7 copii decedați la Spitalul Sf. Maria

șase copii au murit după ce s-au infectat cu bacteria Serratia marcescens în secția de Terapie Intensivă (ATI). Ulterior, un al șaptelea copil infectat cu aceeași bacterie, transferat la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, a decedat, ceea ce ridică bilanțul la șapte victime.

Copiii aveau vârste între o lună și 15 ani, majoritatea fiind sugari și aveau patologii grave. Prima infecție cu această bacterie a fost identificată în septembrie 2025, iar focarul a fost raportat cu întârziere către Direcția de Sănătate Publică Iași. Ca urmare, au fost luate măsuri de limitare a internărilor și de igienizare riguroasă în secția ATI.

Ministerul Sănătății a sancționat spitalul și personalul implicat, managerul spitalului a fost demis, dar a revenit pe postul de director medical, iar o anchetă epidemiologică este încă în desfășurare pentru a clarifica cauzele deceselor și măsurile ce trebuie implementate.

Ministrul Sănătății – Problema ține de penal, nu discutăm de o lipsă a infrastructurii sau resurselor materiale

La sfârșitul săptămânii trecute, autoritățile au aplicat amenzi de câte 10.000 de lei pentru epidemiologul spitalului şi pentru un medic de la ATI, iar unitatea medicală a fost sancționată cu 50.000 de lei.

Schimbarea managerului a avut loc la solicitarea ministrului Sănătăţii Alexandru Rogobete, care a cerut și demiterea conducerii Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică, întrucât decesele copiilor țin de sfera penală și nu s-au produs pentru că unitatea nu ar fi dispus de resurse materiale.

Spitalul are dotări de ultimă generaţie, pe care nu le-a văzut în alte spitale, iar verificările au arătat că nu există probleme în asigurarea materialelor sanitare şi a medicamentelor necesare desfăşurării activităţii medicale.

”Nu discutăm de o lipsă a infrastructurii, nici de o lipsă a resurselor materiale. (…) Discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor, de o lipsă de reacţie atât din partea DSP cât şi din partea spitalului. În momentul în care au fost identificate cele trei cazuri infectate cu acest germene patogen s-a reacţionat mult prea târziu, la distanţă de o săptămână şi aproape 10 nu am identificat, împreună cu echipa mea cum şi în ce mod au fost aplicate protocoalele pentru limitarea acestor infecţii, motiv pentru care solicit schimbarea din funcţie a managerului unităţii sanitare şi domnul preşedinte (al CJ Iaşi – n.r.) am avut o discuţie cu dânsul vizavi de acest lucru, iar eu voi demite fără nicio explicaţie şi fără nicio discuţie conducerea DSP din judeţul Iaşi”, a anunţat ministrul.

Alexandru Rogobete a explicat că în acest caz există ”indicii din zona penalului”. ”Un haos mai mare administrativ şi procedural”, a mai declarat ministrulnu a văzut de mult într-un spital.

În timpul vizitei făcute la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, el a constatat că unele dintre angajatele din ATI poartă bijuterii sau unghii false, deşi protocoalele interzicîn mod categoric acest lucru în cazul acestor angajaţi.

