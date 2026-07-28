Nuclearelectrica, despre proiectul SMR de la Doicești: „Nu există un prejudiciu cuantificabil” – Corpul de control al prim-ministrului a realizat un control la compania de stat în perioada octombrie 2025-martie 2026

Compania de stat Nuclearelectrica (SNN), care exploatează centrala nucleară de la Cernavodă, a respins concluziile unui raport al Corpului de Control al Prim-Ministrului privind proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești, în care există o întârziere de 20 de luni și pentru care s-au cheltuit bani în mare parte pentru studii, analize și achiziția terenului. SNN susține că toate deciziile au fost luate în limitele legii, cu aprobarea acționarilor și în interesul companiei.

Ce susține Raportul Corpului de Conmtrol al premierului:

Conform raportului Corpului de Controla al Prim-Ministrului, în decembrie 2021, Nova Power & Gas a plătit efectiv aproximativ 2,8 milioane de euro pentru porțiunea de teren (circa 52 de hectare) necesară proiectului nuclear.

Câțiva ani mai târziu, în iunie 2025, aceeași suprafață a fost transferată către compania comună RoPower (deținută 50/50 de SNN și Nova) pentru suma totală de 46,39 milioane de euro (cu TVA).

Această sumă reprezintă o combinație între un preț de vânzare de 24,34 milioane euro și un „acord de refacturare” de 22,05 milioane euro.

Raportul subliniază că acest preț este de 16 ori mai mare decât cel achitat inițial de Nova, fără a exista o justificare economică solidă pentru o asemenea explozie a valorii.

Într-un punct de vedere remis Bursei de Valori București, Nuclearelectrica explică faptul că:

întârzierea de aproximativ 20 de luni nu reprezintă încălcarea unui termen obligatoriu, întrucât calendarul inițial avea caracter estimativ; alegerea amplasamentului de la Doicești, clasat pe locul al doilea într-un studiu tehnic, a fost justificată prin infrastructura existentă și prin dificultățile juridice și administrative ale alternativei de la Iernut; asocierea în cote egale cu Nova Power & Gas și înființarea companiei de proiect RoPower Nuclear s-au realizat cu aprobarea acționarilor și în baza legislației privind societățile cu capital mixt; selectarea partenerului privat a fost legată în principal de faptul că acesta deținea amplasamentul de la Doicești și își asumase obligații suplimentare privind păstrarea terenului pentru proiect; achiziția terenului și acordul privind refacturarea unor lucrări efectuate anterior reprezintă două tranzacții distincte; suma prevăzută în acordul de refacturare nu a fost plătită, deoarece documentele justificative sunt verificate printr-un audit; diferențele dintre evaluările terenului provin, potrivit companiei, din datele, scopurile și metodologiile diferite folosite de evaluatori; acordul dintre acționari nu ar fi dezavantajos pentru Nuclearelectrica, întrucât îi permite companiei de stat să păstreze controlul strategic asupra proiectului și să devină operatorul centralei pe întreaga durată de funcționare; niciuna dintre deciziile adoptate până acum nu a produs un prejudiciu cuantificabil în patrimoniul Nuclearelectrica.

Documentul reprezintă răspunsul conducerii executive a SNN la constatările raportului de control privind modul în care a fost pregătit proiectul SMR de la Doicești, inclusiv selecția amplasamentului, constituirea companiei RoPower Nuclear, relația cu compania Nova Power & Gas de la care s-a cumpărat terenul pentru SMR-uri și mai multe detalii despre tranzacțiile cu terenul în cauză.

Amintim de asemenea că NuScale, compania americană ce dezvoltă tehnologia pentru SMR-urile de la Doicești, are o problemă de credibilitate: proiectele sale înaintează lent, în vreme ce acțiunile sale s-au prăbușit cu 80% la bursa americană.

Nuclearelectrica: Calendarul proiectului nu conținea termene obligatorii

Una dintre principalele constatări ale Corpului de Control vizează întârzierea cu aproximativ 20 de luni a proiectului față de calendarul prezentat inițial acționarilor.

Nuclearelectrica susține însă că etapele proiectului nu au fost aprobate separat de Adunarea Generală a Acționarilor, ci au fost incluse într-o strategie de implementare adoptată în septembrie 2022.

Potrivit companiei, documentul preciza în mod explicit că etapele și duratele fuseseră estimate împreună cu echipele NuScale și Fluor și că acestea puteau fi modificate pe măsură ce studiile de inginerie avansau.

SNN afirmă că, în cazul unui proiect nuclear nou, dependent de proceduri speciale de autorizare, analize de securitate și finanțare internațională, o întârziere de 20 de luni nu reprezintă o abatere semnificativă.

Compania mai arată că niciun document aprobat nu conținea termene ferme, cu caracter contractual sau obligatoriu, astfel încât depășirea calendarului estimativ nu poate atrage, în opinia sa, răspunderea societății sau a organelor sale de conducere.

De ce a fost ales Doicești, deși nu s-a clasat pe primul loc

Din raportul SNN reiese că Corpul de Control al Prim-Ministrului a criticat alegerea amplasamentului de la Doicești, în condițiile în care acesta s-a clasat pe locul al doilea în studiul realizat de consultantul Sargent & Lundy.

Nuclearelectrica admite că decizia nu a fost sintetizată într-un document formal distinct, de tipul unei analize comparative între amplasamente, dar susține că legislația nu impunea întocmirea unui asemenea document.

Compania arată că specialiștii SNN, conducerea executivă, administratorii și acționarii, inclusiv Ministerul Energiei, au considerat că informațiile disponibile erau suficiente pentru fundamentarea deciziei. Acționarii puteau solicita studii sau documente suplimentare înainte de vot, dar nu au făcut acest lucru.

Principalul argument invocat împotriva alternativei de la Iernut este situația juridică a terenului. Potrivit SNN, amplasamentul era împărțit între peste 100 de proprietari și avea statut de teren agricol.

Achiziția ar fi presupus numeroase negocieri și contracte de vânzare-cumpărare, cu riscul unor întârzieri și costuri suplimentare. Doicești, în schimb, este un amplasament industrial brownfield, pe care exista deja infrastructură energetică.

Nuclearelectrica invocă și misiunile de evaluare derulate de Agenția Internațională pentru Energie Atomică.

Prima misiune SEED a avut loc în 2022 și a formulat o serie de recomandări. O misiune de monitorizare din aprilie 2024 ar fi constatat că recomandările au fost îndeplinite și că procesul de selecție a amplasamentului a respectat standardele internaționale.

În mai 2025, o nouă misiune AIEA a analizat metodologiile pentru evaluarea hazardurilor externe, inclusiv riscurile asociate prezenței gazelor naturale în zonă, și a confirmat, potrivit SNN, pașii realizați și propuși de RoPower Nuclear.

Asocierea cu Nova Power & Gas, aprobată de acționari

Nuclearelectrica respinge și criticile privind înființarea companiei RoPower Nuclear împreună cu Nova Power & Gas, societate privată din grupul de firme E-INFRA, controlat de omul de afaceri Teofil Mureșan.

RoPower a fost constituită cu participații egale, de 50%-50%, iar capitalul social inițial a fost de două milioane de euro, fiecare dintre cei doi acționari contribuind cu câte un milion de euro.

SNN susține că asocierea este permisă de legislația privind societățile cu capital mixt și că participarea Nuclearelectrica a fost aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor, conform cerințelor legale.

Compania subliniază că Ministerul Energiei, care controlează aproximativ 82% din Nuclearelectrica, a votat strategia și acordul dintre investitori în septembrie 2022.

Potrivit SNN, structura cu participații egale a fost concepută pentru etapa inițială a proiectului. Documentele aprobate în 2022 prevedeau că structura acționariatului putea fi modificată ulterior, prin atragerea unor investitori noi și diluarea participațiilor inițiale.

Nuclearelectrica afirmă că finanțarea integrală a centralei nu urma să fie asigurată doar de SNN și Nova Power & Gas, ci prin cooptarea altor acționari și prin atragerea de finanțare externă.

Partenerul privat a fost ales în principal pentru că deținea terenul

Compania recunoaște că principalul criteriu pentru selectarea Nova Power & Gas a fost deținerea amplasamentului de la Doicești.

Nuclearelectrica susține însă că partenerul privat nu a fost tratat ca un simplu vânzător de teren, ci ca un acționar care trebuia să își asume obligații suplimentare legate de disponibilitatea amplasamentului.

Prin Acordul Investitorilor, Nova Power & Gas s-ar fi obligat să nu vândă terenul, să nu îl greveze cu sarcini, să nu dezvolte un alt proiect pe amplasament și să nu ridice construcții noi fără acordul companiei de proiect.

SNN consideră că asemenea obligații nu ar fi putut fi impuse unui simplu proprietar imobiliar și justifică participarea Nova Power & Gas în acționariatul RoPower Nuclear.

Testul investitorului privat prudent

Nuclearelectrica invocă o analiză realizată în 2024 de Lotus Advisory Services din perspectiva legislației ajutoarelor de stat și a Testului Investitorului Privat Prudent.

Potrivit concluziilor citate de SNN, alegerea amplasamentului și cooptarea proprietarului terenului într-o companie de proiect cu participații egale ar fi fost decizii pe care le-ar fi putut lua și un investitor privat.

Analiza a arătat însă că deciziile privind capitalizarea inițială și majorările ulterioare de capital nu s-au bazat pe un plan de afaceri cu proiecții financiare și calcule de rentabilitate. Din acest motiv, consultantul nu a putut evalua complet nivelul de risc și încadrarea deciziilor în condițiile pieței.

Lotus Advisory a apreciat totuși că finanțarea în cote egale a cheltuielilor inițiale de către cei doi acționari era compatibilă cu conduita unui investitor privat prudent.

Terenul și refacturarea lucrărilor, tratate ca operațiuni separate

Unul dintre cele mai contestate elemente ale proiectului este tranzacția prin care RoPower Nuclear a dobândit amplasamentul de la Doicești de la Nova Power & Gas.

Nuclearelectrica afirmă că operațiunea a fost împărțită în două tranzacții distincte:

contractul de vânzare-cumpărare a terenului și construcțiilor, care a fost finalizat; acordul de refacturare a unor lucrări și cheltuieli efectuate anterior de Nova Power & Gas, care nu a fost achitat.

Potrivit SNN, separarea tranzacțiilor a permis transferul rapid al proprietății, fără ca plata sumelor refacturate să fie făcută înainte de verificarea documentelor justificative.

Plata prevăzută în acordul de refacturare a fost blocată

Nuclearelectrica afirmă că documentele prezentate pentru plata sumelor din acordul de refacturare nu sunt suficient de clare și complete.

Verificările interne ar fi indicat că sumele solicitate de Nova Power & Gas nu sunt, în forma actuală, suficient documentate pentru a putea fi rambursate de RoPower Nuclear.

Conducerea SNN susține că nu a autorizat folosirea împrumutului acordat companiei de proiect pentru plata acestor sume și că a refuzat inclusiv contractarea unui împrumut de la Nova Power & Gas în acest scop.

Compania a dispus efectuarea unui audit forensic, iar orice decizie privind plata va fi adoptată numai după verificarea realității, justificării și eligibilității cheltuielilor.

SNN folosește această situație și ca argument împotriva acuzației că ar fi urmărit să favorizeze partenerul privat.

„Faptul că suma în discuție nu a fost achitată de către RPN către NPG nici până la acest moment se datorează exclusiv SNN și necesității SNN de a avea documente certe”, arată conducerea companiei.

Evaluări de la 24,4 milioane la peste 65 de milioane de euro

Corpul de Control a semnalat diferențele majore dintre rapoartele de evaluare realizate pentru amplasamentul de la Doicești.

Nuclearelectrica enumeră trei evaluări:

raportul KPMG din octombrie 2024, care a stabilit o valoare de piață de aproximativ 24,45 milioane de euro;

raportul PwC realizat la solicitarea Nova Power & Gas, care a indicat o valoare cuprinsă între 56,93 și 60,34 milioane de euro;

raportul PwC din august 2025, realizat la solicitarea RoPower după perfectarea tranzacției, care a estimat amplasamentul la 61,6-65,4 milioane de euro.

Compania de stat susține că rapoartele nu pot fi comparate direct, deoarece au fost întocmite la date diferite, pentru scopuri diferite și posibil prin metode de evaluare diferite.

Nuclearelectrica mai afirmă că părțile unei tranzacții nu pot modifica sau cenzura valoarea stabilită de un evaluator autorizat ANEVAR, responsabilitatea profesională revenind exclusiv evaluatorului.

SNN contestă că acordul ar favoriza partenerul privat

Raportul Corpului de Control a criticat distribuirea drepturilor și riscurilor între cei doi acționari ai RoPower Nuclear.

Potrivit constatărilor contestate de SNN, Nova Power & Gas ar beneficia de mecanisme mai favorabile de retragere din proiect și de valorificare a creanțelor, în timp ce Nuclearelectrica nu ar avea drepturi similare.

Compania de stat răspunde că nu a urmărit să obțină un drept de retragere, deoarece obiectivul său a fost să păstreze proiectul și tehnologia NuScale sub controlul statului român.

Nuclearelectrica afirmă că unele clauze considerate asimetrice au fost introduse tocmai pentru a permite SNN să controleze permanent cine deține și finanțează compania de proiect.

În plus, acordul prevede că, după finalizarea proiectului, Nuclearelectrica sau o companie afiliată va putea deveni operatorul centralei.

SNN consideră că această prevedere îi asigură o linie de afaceri pe întreaga durată de funcționare a centralei, estimată la 60 de ani, și ar putea genera profituri semnificative pe termen lung.

Estimările de cost devin mai precise pe măsură ce avansează proiectarea

Referitor la costurile proiectului, Nuclearelectrica susține că, în industria nucleară, estimările sunt realizate progresiv.

Gradul de precizie al acestora crește pe măsură ce sunt finalizate pachetele de inginerie, investigațiile tehnice și detaliile de proiectare.

Documentul nu prezintă însă o valoare actualizată a costului total și nici un calendar ferm pentru începerea construcției.

Nuclearelectrica: Nu există un prejudiciu cuantificabil

În concluzie, conducerea Nuclearelectrica susține că toate deciziile adoptate în cadrul proiectului au respectat legislația, regulile de guvernanță corporativă și aprobările acordate de acționari.

SNN afirmă că reprezentanții săi au acționat „cu prudența și diligența unui bun administrator” și că nicio decizie adoptată până acum nu a produs un prejudiciu cuantificabil în patrimoniul companiei.

În opinia conducerii, în lipsa unui prejudiciu dovedit, nu poate fi angajată răspunderea administratorilor sau a directorilor societății.

Raportul Corpului de Control spune că terenul a fost transferat de Nova Power & Gas la un preț de 16 ori mai mare decât cel achitat inițial

Conform raportului Corpului de Controla al Prim-Ministrului, în decembrie 2021, Nova Power & Gas a plătit efectiv aproximativ 2,8 milioane de euro pentru porțiunea de teren (circa 52 de hectare) necesară proiectului nuclear.

Câțiva ani mai târziu, în iunie 2025, aceeași suprafață a fost transferată către compania comună RoPower (deținută 50/50 de SNN și Nova) pentru suma totală de 46,39 milioane de euro (cu TVA).

Această sumă reprezintă o combinație între un preț de vânzare de 24,34 milioane euro și un „acord de refacturare” de 22,05 milioane euro.

Raportul subliniază că acest preț este de 16 ori mai mare decât cel achitat inițial de Nova, fără a exista o justificare economică solidă pentru o asemenea explozie a valorii.

Reacția Nova Power & Gas: Tranzacția ce vizează terenul este integral reversibilă

Nova Power & Gas a transmis marți o reacție spunând că tranzacția prin care terenul pentru SMR-urile de la Doicești a fost transferat către compania de proiect este reversibilă și că nu au fost vândute aceleași active care au fost cumpărate în 2021.

Compania spune că în 2025 s-au vândut 50 de hectare ecologizate, o stație de transformare nouă și infrastructură modernizată, nu activele cumpărate inițial în 2021. Compania a transmis documentația Corpului de Control și susține verificările independente ale costurilor aferente proiectului de reactoare modulare mici.

În cele ce urmează este comunicatul integral al companiei Nova Power & Gas:

Nova Power & Gas a luat act de sinteza raportului Corpului de Control al Prim-Ministrului privind activitatea Societății Naționale Nuclearelectrica în implementarea proiectului reactoarelor modulare mici.

Toate documentele anexate prezentului comunicat, precum și alte documente relevante, au fost transmise Corpului de Control încă de la începutul anului 2026. Punem la dispoziţia autorităţilor și a acţionarilor companiei de proiect întreaga documentaţie aferentă participării noastre și susţinem orice verificare independentă a costurilor. Considerăm însă necesare următoarele precizări, toate verificabile în documentele tranzacţiei.

Nu au fost vândute aceleași active care au fost cumpărate.

În anul 2021 au fost cumpărate active constând în terenuri și clădiri nedemolate, aparținând fostei termocentrale, oprită de aproximativ 12 ani, cu obligații integrale de demolare și de închidere a sarcinilor de mediu. În 2025 nu s-au vândut aceleași active. Vânzarea a constat în:

50 de hectare de teren ecologizate și descărcate de sarcini de mediu, după demolarea integrală a fostei termocentrale pe cărbune de la Doicești. Este singura termocentrală pe cărbune din România demolată complet.

Stație de transformare de 110 kV/20 kV, cu 6 linii electrice aeriene de 110 kV, complet nouă, la o valoare contabilă de 12 milioane de euro.

Capacitate de racordare la Sistemul Energetic Național de aproximativ 600 MW, prin 2 linii electrice aeriene de 220 kV și 6 linii electrice aeriene de 110 kV, unul dintre cele mai importante noduri energetice din țară.

Clădire de birouri modernizată, complet utilată și mobilată, drumuri, parcări, sistem de control al accesului, amenajări interioare și alte active.

Valoarea contabilă a mijloacelor fixe care au făcut obiectul vânzării, împreună cu cheltuielile de refacturare a lucrărilor speciale pentru situl nuclear, lucrări în valoare de 19 milioane de euro fără TVA, depășește 40 de milioane de euro, fiind mai mare decât valoarea tranzacției.

Prețul a fost stabilit pe baza ofertei cumpărătorului, la cea mai mică dintre evaluările de piață.

Tranzacția s-a realizat pe baza ofertei făcute de RoPower către Nova Power & Gas, în urma unor evaluări de piață a căror medie a fost de 45 de milioane de euro. Vânzarea amplasamentului, cu activele menționate mai sus, s-a făcut la cea mai mică valoare de piață, respectiv 24,5 milioane de euro. Evaluările au fost realizate de companii din Big4 și de o companie lider național, evaluator ANEVAR. Nova nu înregistrează profit din această tranzacție nici în ipoteza în care factura pentru lucrările suplimentare specifice proiectului nuclear ar fi plătită, iar în absența facturării acestor lucrări ar fi înregistrat o pierdere de aproximativ 19 milioane de euro. Aceste lucrările specifice de pregătire a site-ului au fost realizate între 2022 și 2025, la cererea expresă a echipei mixte de proiect (Nuclearelectrica, RoPower, Fluor Corporation și NuScale), validate săptămânal în ședințe de roll-out cu consultantul de specialitate nucleară. Contravaloarea acestor lucrări a fost propusă de Nova pentru a fi transformată în aport la capitalul social al RoPower.

Tranzacția este integral reversibilă. RoPower nu poate înregistra pierderi din tranzacțiile cu Nova Power & Gas, deoarece a avut și are în continuare notificări care îi oferă dreptul de a reversa integral tranzacția de cumpărare a amplasamentului, de a recupera integral plata și de a nu achita lucrările suplimentare. Vă anexăm cele 3 notificări transmise. Acest drept al RoPower este în vigoare până la data de 1 octombrie 2026 inclusiv. În aceste condiții, achiziția amplasamentului de către compania de proiect nu poate produce o pierdere, nici pentru RoPower, nici pentru investiția publică. In plus, evaluarea post tranzactie a activelor cumparate, realizata de catre RoPower a fost de minim 63,5 milioane euro. Finanțarea și componenta de tehnologie. Finanțarea RoPower s-a făcut încă de la început prin credite comerciale acordate de Nuclearelectrica, la o dobândă de 12% pe an, în euro. Nuclearelectrica a înregistrat aceste profituri în bilanțurile contabile anuale (91,7 milioane RON la 31 decembrie 2025). Creditele au fost garantate prin preluarea drepturilor de proprietate intelectuală și prin gajuri pe activele RoPower în favoarea Nuclearelectrica, precum și de avantajele exploatării viitoarei centrale și a energiei produse. Alegerea tehnologiei americane și negocierea drepturilor locale și regionale privind aplicarea acesteia s-au făcut prin negocieri directe între Nuclearelectrica, RoPower și furnizorul de tehnologie, fără participarea Nova Power & Gas. Participarea la capitalul social a fost și rămâne egală. Participarea la capitalul social al companiei de proiect a fost și este, până în acest moment, egală între Nova Power & Gas și Nuclearelectrica. Alegerea Nuclearelectrica de a înființa o companie privată, RoPower, s-a bazat pe faptul că o structură privată oferă mai multă flexibilitate în achiziții și în decizii, precum și mai multă atractivitate pentru fondurile de investiții. Încă de la începutul proiectului s-a convenit ca Nova să își reducă participația odată cu intrarea de noi investitori, fapt dovedit de aprobarea de către Nova a intrării fondului de investiții coreean DSPE în acționariat și de reducerea participării Nova la 13%. Intrarea DSPE nu a fost aprobată de către acționarii Nuclearelectrica. Cum a fost ales amplasamentul. Nova Power & Gas avea un proiect de dezvoltare a unui amplasament hibrid, cu producție de energie pe gaz, capacități solare și stocare în baterii, similar proiectelor de la Câmpia Turzii (jud. Cluj) și Roșiori (jud. Satu Mare). Verificarea locației Doicești și negocierile au început în 2020, având deja depuse solicitări de studii și avize pentru propriul proiect în momentul în care a fost contactată de Nuclearelectrica pentru a fi partener în acest proiect. Nu am fost informați despre modul de selecție și despre criteriile care au stat la baza selecției. Amânarea cumpărării amplasamentului nu s-a datorat Nova Power & Gas. De la înființarea RoPower și până la oferta de cumpărare, Nova Power & Gas a investit și a menținut amplasamentul în așteptare, amânându-și propriul proiect, fără să existe obligații ale părților de vânzare-cumpărare, și a notificat Nuclearelectrica în vederea remedierii acestei situații, conform documentului atașat. Amânarea cumpărării amplasamentului nu s-a datorat companiei Nova. Rolul Nova este limitat în timp, iar ieșirea din acționariat nu depinde de Nova. De la început și pe parcursul întregului parteneriat, Nova Power & Gas a exprimat intenția de a fi investitor doar pentru fazele de până la etapa ready-to-build. Nuclearelectrica are drept de preempțiune asupra acțiunilor deținute de Nova în RoPower, iar Nova nu poate înstrăina acțiunile fără aprobarea Nuclearelectrica. Proiectul are oferte de finanțare integrală. RoPower dispune în acest moment de oferte de finanțare integrală a proiectului. Fiind printre primele de acest tip în Europa și chiar în lume, se apropie de proiectele de tip R&D sau Tech, în care un business plan complet este dificil de construit la orice fază a dezvoltării. Amplasamentul rămâne valorificabil indiferent de tehnologia agreată. Amplasamentul îndeplinește condițiile pentru dezvoltarea unui proiect nuclear indiferent de tehnologia pe care acționarii o vor decide, iar cheltuielile aferente etapelor FEED 1 și FEED 2 pot fi recuperate parțial, pentru alte amplasamente sau pentru alte tehnologii. În situația aprobării unor fonduri nerambursabile europene pentru energia nucleară, similar mecanismelor aplicate producției de energie electrică din surse regenerabile, amplasamentul de la Doicești ar fi printre primele pregătite să acceseze aceste fonduri, iar energia electrică produsă s-ar încadra într-o marjă comercială de piață.

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