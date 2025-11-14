Raport Consiliul Concurenței: 2024, primul an în care au scăzut, simultan, numărul de companii, de salariați, de firme profitabile și de firme autonome financiar

Anul 2024 este primul an în care au scăzut simultan: numărul total al întreprinderilor, numărul total al salariaților, precum și numărul și ponderea întreprinderilor profitabile, reiese dintr-o analiză a Consiliului Concurenței (CC), realizată pe perioada 2017-2024.

De asemenea, a scăzut și profitul total la nivel de economie și a crescut nivelul pierderii totale.

În privința evoluției sănătății financiare, 2024 a fost un an în care numărul și ponderea întreprinderilor care respectă condiția de capital propriu a căzut.

Totodată, numărul companiilor cu rata autonomiei financiare globale (RAFG) de cel puțin 33% a fot redus. Mai mici au fot și numărul și ponderile întreprinderilor solvabile și lichide.

Comerțul, lider la cifra de afaceri cumulată, urmat de construcții și transport rutier de marfă/ La creșterea CA au condus comerțul farma, băncile și comerțul auto

Comerțul nespecializat s-a menținut pe primul loc în clasamentul celor mai mari sectoare economice din România, din prisma cifrei de afaceri, fiind urmat în 2024 de lucrările de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, respectiv transporturi rutiere de mărfuri.

În top zece s-au menținut aceleași sectoare la nivelul anului trecut, chiar dacă ordinea a variat puțin, cu o excepție notabilă, CAEN 4621 „Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor si tutunului neprelucrat”. Acesta a coborât de pe poziția 5 în 2023 pe poziția 15 în 2024, după o scădere de 26% a cifrei de afaceri cumulate.

Din perspectiva evoluției cifrelor de afaceri, cele mai mari creșteri din 2024, de 21% și 13%, au fost înregistrate de CAEN 4646 „Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale”, respectiv de CAEN 6419 „Alte activități de intermedieri monetare”. Pe de altă parte, clasa 4730 „Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate” a înregistrat, în 2023 și 2024, scăderi succesive de 12% ale cifrei de afaceri cumulat, comparativ cu anul precedent.

În anul 2024, au fost înregistrate creșteri ale cifrei de afaceri cumulate la nivel de CAEN pentru șase grupe din primele 7 clasate, creșterile fiind însă mai mici decât cele înregistrate în anul precedent, potrivit raportului CC.

Pe aceste sectoare, ”nu sunt semnalate riscuri concurențiale la nivel cumulat, în general, ponderile CA maxime în CA netă totală și CR323 la nivel de sector înregistrând valori scăzute”, potrivit CC, cu o singură excepție, CAEN 4730 „ Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate”, care înregistrează valori semnificative pentru indicatorii de concentrare, atât în anul 2024, cât și în perioada 2019-2023.

Sectorul bancar, lider la profitabilitate

În anul 2024, sectorul bancar (CAEN 6419) este pe primul loc în clasamentul CAEN-urilor în funcție de nivelul profiturilor cumulate, în urcare de pe locul 2 ocupat la nivelul anului precedent, și pe locul 5 în clasamentul în funcție de nivelul cifrei de afaceri cumulate.

Similar, sectorul CAEN 4120” Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale”, care ocupă locul 2 în topul volumului profitului la nivel de sector, în creștere de pe locul 3, și, de asemenea, locul 2 ca volum al cifrei de afaceri nete cumulate.

Comparativ cu anul precedent, sectorul CAEN 3511 ”Producția de energie electrică” a ajuns de pe prima poziție, la nivelul anului 2023, pe poziția 3 în anul 2024, iar sectorul CAEN 6201 (IT) a menținut locul 4 în acest clasament. Sectorul CAEN 4941 ”Transporturi rutiere de mărfuri”, aflat la nivelul anului 2023 pe poziția 5 în clasamentul în funcție de nivelul profiturilor cumulate, a ajuns, în 2024, pe poziția 8.

Marjele de profit înregistrate la nivelul celor mai profitabile trei sectoare au fost:

24% pentru sectorul bancar;

15% pentru sectorul lucrărilor de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale și, respectiv,

33% pentru producția de energie electrică.

Comparativ cu anul 2023, sectorul bancar a menținut marja de profitabilitate, în cazul lucrărilor de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale marja de profit a crescut cu 2%, iar pentru producția de energie electrică, marja de profit a scăzut cu 3%.

Profitul total a scăzut, iar pierderea totală s-a accentuat

Anul 2024 este primul din perioada analizată care a înregistrat o scădere a numărului de întreprinderi (de 0,2%), după ce, în perioada 2017-2022, acesta a crescut cu 3% – 4% anual, în anul 2023, creșterea fiind de 8%.

Profitul total a continuat să scadă, în timp ce pierderea totală s-a accentual, mai notează experții în concurență. 2024 a fost, de asemenea, al doilea an al perioadei analizate în care ponderea întreprinderilor profitabile a scăzut.

Cifra de afaceri totală cumulată a crescut (cu 2%) în anul 2024, în timp ce cifra de afaceri a întreprinderilor profitabile a înregistrat primul an de scădere (cu 1%), din perioada analizată.

Aceste evoluții au determinat scăderea cu 0,1% a ratei profitului în anul 2024 până la 248 mld. le, care reprezintă o atenuare a reducerii din 2023, de 0,7% (250 mld. lei).

Cele mai mari creșteri ale profitului total, comparativ cu anul precedent, din perioada 2017-2023, au rămas cele din 2021 și 2022, în valoare de 53,7 mld. lei (în anul 2021), respectiv de 52,8 mld. lei (în anul 2022).

În termeni absoluți, creșterea pe întreaga perioada analizată a fost de la 116 miliarde lei în 2017, la 248 miliarde lei în anul 2024 (în termeni relativi, o creștere cu 113%).

Deteriorarea sănătății financiare: A scăzut numărul companiilor care respectă condiția minimă de capital propriu; A scăzut rata autonomiei financiare, precum și indicatorii de solvabilitate și lichiditate

În anul 2024, a scăzut pentru prima dată pe perioada analizată numărul întreprinderilor care respectă condiția de capital propriu, cu 11.528 de firme, diminuându-se și ponderea acestora în total întreprinderi până la 67,4%.

Ponderea întreprinderilor care au respectat condiția de capital propriu înregistrase creștere în intervalul 2017-2022, evoluând de la 59,2%, în anul 2017, la 69,4%, în anul 2022, în condițiile în care numărul total de întreprinderi a înregistrat creșteri anuale.

Anul 2024 este primul an al perioadei analizate în care a scăzut și numărul întreprinderilor cu rata autonomiei financiare globale (RAFG) de cel puțin 33% (cu 17 mii), precum și cel al întreprinderilor cu RAFG de cel puțin 66% (cu 26 de mii), crescând numărul unităților cu RAFG sub 33% (cu 13.000).

Ca ponderi în numărul total al întreprinderilor naționale: 35% dintre întreprinderi dețineau garanții foarte solide (RAFG>66%), ceea ce le acorda acces facil la creditare; 18% dețineau garanții suficiente pentru creditare (33%<RAFG<66%) iar 43% nu dețineau garanții suficiente pentru creditori (RAFG < 33%) raportat la acest criteriu.

Evoluția indicatorilor de solvabilitate și lichiditate în anul 2024 indică, de asemenea, o inversare de trend, după creșterile accentuate din anul 2023. Astfel, numărul întreprinderilor solvabile și numărul întreprinderilor lichide au înregistrat scăderi, acestea reflectându-se și în ponderile obținute, ponderea întreprinderilor solvabile scăzând de la 52% la 49% iar a celor lichide de la 60% la 58%. Ponderea întreprinderilor solvabile și lichide în total întreprinderi a scăzut de la 47% în anul 2023 la 42% în anul 2024.

