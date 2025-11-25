România ar putea face cu aproape 30% mai mult comerț internațional – Banca Mondială face lista problemelor care ne împiedică

România ar putea face cu 28% mai mult comerț internațional, arată un raport al Băncii Mondiale, intitulat Tides of Change: Igniting Productivity Growth in Europe and Central Asia, publicat luni.

Raportul evidențiază că, dacă România ar aloca resursele la un nivel de eficiență similar cu cel din economiile avansate (vezi notă mai jos), atunci ar avea un câștig de productivitate de peste 20%.

Raportul arată că alocarea deficitară a resurselor (în sensul de resurse productive – capital, active fizice, forță de muncă etc.) în sectoare ce produc puțină valoare adăugată este principalul factor care afectează productivitatea unei economii.

Banca Mondială face și o listă a problemelor care ne împiedică să creștem în comerțul international.

Notă: Țările incluse în categoria economiilor avansate de către Banca Mondială sunt Austria, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Italia, Norvegia și Spania.

Ce ține România în spate

Banca Mondială evidențiază că încetinirea productivității coincide cu un ritm mai lent al reformelor, care a permis persistența unor distorsiuni de piață cum ar fi prezența ridicată a întreprinderilor de stat mai puțin eficiente. În același timp, integrarea incompletă pe piețele globale și capacitățile slabe ale firmelor de a se manifesta pe piețele externe sunt factori ce acționează ca o frână.

În același timp, se notează în raport, exportatorii din Europa și Asia Centrală au o contribuție disproporționat de mare la o serie de indicatori economici cheie precum totalul firmelor active în piață, valoarea adăugată sau active fixe, printre câteva.

În același timp, Banca Mondială estimează că România pierde, din cauza necomercializării pe piețele internaționale a bunurilor produse la intern și a lipsei unor importuri de bunuri din alte țări, o cotă suplimentară de 28% din întreg comerțul realizat de țara noastră.

Acesta este comerț potențial, care este estimat a putea fi realizat de țara noastră – comparativ, Polonia este estimată a pierde doar 19%.

„Comerțul «lipsă» substanțial al țărilor din Europa și Asia Centrală (ECA) reflectă dificultățile cu care se confruntă firmele atunci când încearcă să intre pe piețele internaționale și oportunitățile ratate prin faptul că nu deservesc piețele externe. Concret, nu țările sunt cele care exportă, ci firmele, iar cele care exportă au performanțe remarcabile”, se arată în raportul Băncii Mondiale.

Vestea bună: Firmele mari își aduc mai aproape de casă capacitățile de producție

Țările din regiune noastră (ECA) comercializează, în medie, cu 45% mai puțin decât ar putea, ceea ce indică un potențial semnificativ neexplorat de a extinde beneficiile integrării comerciale și ale investițiilor străine directe.

”Vestea bună este că, dacă aceste țări valorifică acest potențial, ar putea, de asemenea, să profite de oportunitatea oferită de orientarea actuală a firmelor multinaționale către lanțuri valorice mai apropiate de casă și mai reziliente. Valorificarea acestei oportunități va necesita reforme ale mediului de afaceri și consolidarea capacităților firmelor autohtone, astfel încât acestea să poată interacționa mai bine cu multinaționalele cu productivitate ridicată”, mai afirmă Banca Mondială.

Banca Mondială: Stimularea productivității ar dinamiza PIB-ul și ar crea locuri de muncă mai multe și mai bune pentru țările din Europa

Potrivit raportului, țările din Europa ar trebui să acționeze urgent pentru a utiliza mai eficient activele economice existente și pentru a investi în capacitățile firmelor și ale oamenilor, pentru a debloca o creștere mai rapidă.

Banca Mondială constată că atragerea de capital financiar și uman sunt necesare, dar nu suficiente pentru a stimula creșterea economică, deoarece reprezintă doar o parte a ecuației creșterii. Cealaltă componentă este productivitatea, care dă măsura eficienței cu care sunt utilizate capitalul și munca.

De exemplu, o creștere a productivității cu 10% ar putea adăuga aproape 2 milioane de locuri de muncă în regiunea ECA, punctează Banca Mondială, evidențiind legătura strânsă dintre productivitate și creșterea ocupării forței de muncă în țări și sectoare.

Raportul mai arată că stimularea productivității conduce, în cele din urmă, la bunăstare sporită, generează mai multe locuri de muncă și salarii mai mari. Dacă ritmul de creștere a productivității în regiunea ECA după 2008 ar fi egalat ritmul din perioada de dinaintea crizei financiare, PIB-ul regiunii ar fi fost astăzi cu aproximativ 62% mai ridicat.

E nevoie de noi reforme pentru a da un nou impuls

Banca Mondială mai spune că este nevoie de un nou impuls al reformelor pentru a debloca potențialul de productivitate al regiunii: acțiuni țintite în comerț, investiții, digitalizare, eficiență și competențe, după cum se arată în raport.

„Dovezile sunt grăitoare. Când concurența este robustă, când firmele pot accesa tehnologie și finanțare, când comerțul și investițiile sunt deschise și când angajații au competențele necesare pentru a adopta tehnologii și a se adapta, productivitatea crește. Firmele se dezvoltă, angajează mai mulți oameni și arată o mai mare dinamică de afaceri. Acest lucru impulsionează creșterea veniturilor și succesul țărilor”, a declarat Asad Alam, director regional pentru Europa și Asia Centrală, departamentul prosperitate, în cadrul Băncii Mondiale.

Instituția internațională arată că raportul său utilizează date unice la nivelul companiilor pentru a oferi perspective noi asupra tendințelor productivității și asupra factorilor determinanți, dar și asupra magnitudinii blocajelor și oportunităților de productivitate ale țărilor din regiunea ECA. Datele armonizează peste 40 de milioane de observații la nivel de firmă, colectate de la oficiile naționale de statistică, autorități fiscale și surse complementare din 16 țări și multiple sectoare, acoperind perioada 2008-2023.

