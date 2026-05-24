Raport Expert Forum: Campanie masivă de manipulare în desfășurare pe TikTok cu conturi pro-Georgescu, pro-AUR și anti-UE în plină criză politică – 52% din comentarii sunt din conturi false, 53% dintre urmăritori sunt conturi goale

Un raport Expert Forum demonstrează că, în plină politică declanșată de moțiunea de cenzură depusă de PSD și partidul extremist AUR, există o mobilizare masivă pe TikTok a conturilor cu mesaje pro-Călin Georgescu, pro-AUR și anti-UE.



Raportul arată existența unor comportamente inautentice, cu zeci de mii de comentarii identice și conturi care au postat clipuri la foc automat, în scopul rostogolirii unor mesaje false și manipulatorii în rândul utilizatorilor aplicației chinezești de social media.

”Într-o perioadă de criză politică, feed-ul de TikTok al românilor este un câmp de bătălie informațională. Am analizat 23.599 de videoclipuri politice virale de la începutul anului. Dintre acestea, doar în perioada 1 aprilie – 11 mai 2026, videoclipurile monitorizate au produs 101,9 milioane de vizualizări, 829.000 de distribuiri și 68.400 de comentarii. 52% dintre comentarii erau mesaje identice.

Dintre cei 267.799 de urmăritori ai conturilor care au produs acest conținut, 53,1% erau conturi goale, fără niciun videoclip postat. Vorbim despre persoane reale, cetățeni preocupați, patrioți? Datele noastre sugerează prezența continuă a unor rețele de amplificare care mențin artificial conversația la cote maxime exact în momentele în care publicul este cel mai vulnerabil”, arată Expert Forum în raportul său.

Analiza a 23.599 de videoclipuri, 68.000 de comentarii și 267.286 de conturi, în perioada 11 ianuarie – 11 mai. Evoluția volumului de postări

Din analiza Expert Forum se vede o intensificare bruscă a activității de postare în timpul crizei guvernamentale din aprilie-mai 2026. Producția totală de videoclipuri a crescut constant începând cu luna ianuarie, înainte de a accelera brusc în aprilie și de a atinge un vârf de aproape 4.000 de videoclipuri într-o fereastră de 14 zile, un nivel de aproape patru ori mai ridicat decât cel observat la începutul anului.

Modelele de activitate zilnică arată o creștere constantă și un vârf în perioada 1-5 mai, până la moțiunea de cenzură, cu vârfuri repetate care depășesc 400-500 de videoclipuri pe zi.

”Numărul postărilor publicate de cele 49 de conturi de origine a fost în continuă creștere din luna ianuarie. De la 57 de videoclipuri postate pe zi în ianuarie, în aprilie acestea postau în medie 246 de videoclipuri pe zi, ritm care s-a menținut și în luna aprilie. Am observat o creștere în perioada aprilie-mai o creștere de până la 4x a activității de postare a conturilor”, se mai precizează în raport.

Potrivit Expert Forum, două conturi ies în evidență, fiind probabil create sau convertite în conturi politice în 2026, conturi de Tiktok care au accelerat la maximum postările în plină criză politică:

breakingtiktok78, a cărui primă postare apare în martie 2026, a postat 526 de videoclipuri în prima sa lună, apoi 2.270 în aprilie, acumulând 32 de milioane de vizionări în mai puțin de două luni pe conținut exclusiv politic pro-AUR, anti-Guvern.

live1977 a apărut la 1 aprilie 2026 și a postat 788 de videoclipuri în 40 de zile, ajungând la 7 milioane de vizionări.

Ambele conturi au pornit de la zero și au funcționat la scară largă, cu zeci de postări pe zi, milioane de vizionări în câteva săptămâni, concentrându-se pe știri manipulate împotriva programului SAFE, știri manipulate despre președintele Nicușor Dan, despre fostul prim-ministrul Ilie Bolojan și pro-Călin Georgescu și AUR.

Analiza comentariilor

Majoritatea comentariilor analizate reprezintă o secvență repetitivă de emoji-uri. Expert Forum s-a limitat la comentariile repetate de cel puțin cinci ori și a identificat 36.000 de comentarii. Aproximativ 47% dintre ele sunt comentarii duplicate, nu similare, adică au exact același număr de emoji-uri, exact aceeași virgulă, exact același semn al exclamării în aceeași poziție.

”Scopul credem că este acela de a amplifica artificial interacțiunile cu postările acestor conturi, împingând în feed-ul utilizatorilor aceste conturi inautentice care simulează interesul real în primă instanță”, arată think thank-ul.

Cel mai mare grup de comentarii coordonate este în jurul lui Călin Georgescu. Mesajul „Călin Georgescu Președinte” (și ușoare variații ale acestuia cu emoji) a fost postat de 17.268 de ori de către 9.399 de utilizatori unici pe 2.051 de videoclipuri, ceea ce îl face cel mai amplificat mesaj text din setul de date, activ în perioada 1 aprilie – 11 mai 2026.

Analiza urmăritorilor conturilor principale

Din totalul de 267.825 de înregistrări ale următorilor analizate, 53,1% sunt conturi goale, care nu au postat niciun videoclip. Cele mai puternice semnale de coordonare provin de la un grup de conturi ale căror liste de urmăritori fără postări se suprapun în mare măsură între conturi, cele mai puternic influențate fiind conturile sieusuntcggs și patriot.aur1, unde 90% și, respectiv, 87% dintre urmăritorii lor cu conturi goale (fără videoclipuri) sunt comuni cu alte conturi monitorizate.

De asemenea, 25% din totalul analizat prezintă caracteristici specifice conturilor automate: au un raport disproporționat între followers-following, nu au videoclipuri postate și nici descrieri de profil.

Total înregistrări: 267.825 de urmăritori colectați de la 49 conturi originale potențial coordonate. DEFINIȚII: cont original = cont care creează conținut monitorizat în perioada 1 aprilie – 11 mai; urmăritor = unul dintre cele 267.825 de conturi colectate din listele de urmăritori ale conturilor originale.

Principalele subiecte și impactul acestor narațiuni în viața reală

Din punct de vedere politic, conturile analizate urmăresc subminarea încrederii în Uniunea Europeană, în programele ei (SAFE, fonduri de coeziune ș.a.), dar și în vecinii imediați ai României, victime ale agresiunii rusești militare (Ucraina) sau hibride (Republica Moldova), precum și a politicienilor și partidelor politice care sunt văzute drept susținătorii cei mai importanți ai acestora pe plan intern (Nicușor Dan, Ilie Bolojan, USR).

Aceștia sunt asociați și deciziei de anulare a alegerilor prezidențiale din 2024. Ca soluție, mai ales în contextul actualei crize guvernamentale, sunt propuse alegerile anticipate (atât parlamentare, cât și prezidențiale) și crearea unei noi majorități care să-l susțină pe Călin Georgescu fie în funcția de prim-ministru, fie de Președinte.

”Avem de-a face cu un ecosistem format din medii mainstream și TikTok care se susțin reciproc: emisiuni televizate sau online cu simpatii suveraniste (postul Realitatea Plus, Marius Tucă Show sau interviurile Gândul, printre alții) invită politicieni sau formatori de opinie suveraniști, care de multe ori discută conținut de pe TikTok, iar acest conținut se întoarce apoi în spațiul online prin noi preluări”, arată Expert Forum.

În același timp, o analiză calitativă a conținutului inautentic studiat de Expert Forum arată două mari categorii de „ținte” ale subminării încrederii: Uniunea Europeană și alte organizații internaționale sau programe UE aflate pe agenda publică (de exemplu, aderarea la OCDE, programul SAFE al Comisiei Europene) respectiv Republica Moldova și Ucraina.

Ele sunt portretizate ca antagonice „interesului național” sau chiar anti-naționale. Tematicile anti-UE sau pro-„suveranitate” domină, cu 32,8% din total, potrivit analizei.

Narațiunile la care publicul de pe TikTok e cel mai expus

”Sunt utilizate artificii retorice vechi, transpuse în actualitate: România este o țară „bogată” cu multe resurse naturale, care însă ar fi „furate” de străini sau cedate de politicienii pro-europeni aflați la guvernare. Fondurile europene de coeziune sunt prezentate drept o formă de dependență de care România ar putea scăpa dacă ar fi în stare să-și exploateze resursele naturale, fiind astfel întreținută percepția (eronată, așa cum arată și un raport recent EFOR: importăm 25% din necesarul de gaz și 76% din cel de petrol) că România are un potențial neexploatat de resurse naturale – „România este o țară care poate produce energie pentru toată Europa”. Programul SAFE este țintit în mod special, într-un mod similar cu PNRR-ul, ca o modalitate de control din partea unor elite europene prin intermediul unor împrumuturi alocate netransparent, cu dobânzi mari”, mai explică Expert Forum.

Cel mai adesea, prim-ministrul interimar Ilie Bolojan, președintele Nicușor Dan și Uniunea Salvați România (USR) sunt actorii prezentați drept facilitatorii ”intereselor” Uniunii Europene în România.

Lui Ilie Bolojan îi este imputată situația economică a României, mereu prezentată în termeni apocaliptici „economia se prăbușește!”, dar și măsuri precum listarea la bursă a unor pachete minoritare de acțiuni de la companii de stat, privită drept un exemplu de „vânzare a țării”. Conform Expert Forum, atacurile sunt foarte personalizate și concentrate în jurul premierului demis. Partidul pe care îl conduce, PNL, este menționat foarte rar, exclusiv ca parte a fostei coaliții de guvernare, fără conotații negative. Nu sunt menționate nici alte personalități din PNL. În schimb, USR pare să preia rolul negativ de partid aflat la guvernare, asociat lui Bolojan, conform analizei think thank-ului.

În același timp, președintele Nicușor Dan rămâne ținta predilectă a conturilor examinate, punându-se foarte mult accent pe diversele „gafe” ale președintelui României, pe stilul său retoric sau pe gestica sa. Când vine vorba de conținut, președintele este criticat pentru sprijinul pentru Republica Moldova și Ucraina: chiar și menționarea acestora în formate europene unde cele două state vecine sunt pe agendă aduce proteste de tipul „nu se vorbește suficient despre România”.

Propuneri: STRATCOM – Creșterea capacității civile de comunicare strategică în România

Conform Expert Forum, arhitectura instituțională actuală a României oferă competențe fragmentate mai multor instituții pentru monitorizare, răspuns și reglementări digitale.

De exemplu, în România ANCOM coordonează implementarea DSA (Digital Services Act), însă mandatul acestei instituții este predominant de coordonare și reactiv. Serviciile de informații ar putea fi angajate în astfel de inițiative de monitorizare (SIE pe FIMI; SRI pe DIMI etc) și a comportamentului inautentic, dar nu există informații publice despre ce anume lucrează serviciile în această direcție și cât de eficiente sunt, mai arată Expert Forum.

”Încrederea într-un STRATCOM e piatra de temelie a succesului sau eșecului unei astfel de inițiative. Dacă vom alege să îi oferim un caracter secret și îl vom pune în mâna unor instituții netransparente, nu vom face decât să alimentăm valul de neîncredere în intențiile statului. (…) Ce propunem în schimb: în primul rând, ne putem uita la modelele funcționale din UE: Viginium în Franța, Agenția de Protecție Psihologică din Suedia, Centrul de Excelență de la Helsinki, STRATCOM Moldova, Centrul STRATCOM NATO de la Riga. Toate aceste entități publică rapoarte regulate și accesibile cetățenilor, având programe la scară largă de informare și colaborare cu instituții, jurnaliști societate civilă. De ce asta? Toate studiile care fac referire la FIMI, CIB domestic și campanii de influență sunt create folosind date publice. Argumentul secretului de stat sau al informației clasificate nu poate exista atâta timp cât vorbim de date pe care marile platforme și companii private deja le pun la dispoziție. În România, ONG-urile și jurnaliștii deja publică astfel de rapoarte și investigații, iar alte state membre ale UE o fac și ele de ani de zile”, arată think thank-ul.

Propunerile concrete:

Consiliu Consultativ de cercetare independent, compus din practicieni în drepturi digitale, cercetători universitari, reprezentanți ai organizațiilor de presă și ai societății civile, cu dreptul statutar de a publica opinii independente. În România, credem că nicio inițiativă STRATCOM nu poate funcționa legitim fără acest mecanism de colaborare cu experți independenți. Pe de o parte dintr-un motiv pragmatic, majoritatea expertizei în drepturi digitale, studiere și contracarare a manipulării online se află în afara sectorului public. Pe de altă parte, din cauza îngrijorărilor legitime legate de cum un astfel de mecanism, fie din lipsa de capacitate, fie prin manipulare politică, s-ar putea transforma într-un for care să justifice decizii împotriva libertății de exprimare.

Program de sprijin pentru coordonarea răspunsurilor guvernamentale și susținerea inițiativelor deja existente de educație media, educație civică și combaterea revizionismului istoric. Aici credem că este în primul rând nevoie de a dezvolta capacitatea ministerelor și a instituțiilor vizate de a avea o strategie de comunicare, nu reactivă, ci de a preîntâmpina valul dezinformărilor și manipulărilor online printr-un protocol de comunicare standard. Un STRATCOM are și această funcție consultativă: de a ajuta instituțiile să dezvolte această infrastructură de comunicare în timp de criză, fie anticipând că anumite subiecte vor fi exploatate, fie printr-un protocol de răspuns în fața unei campanii de dezinformare. Pe termen lung, intervențiile la firul ierbii, în școli și în formarea profesorilor sunt printre puținele soluții care pot crea reziliență în fața unui fenomen care se amplifică peste tot în lume.

Responsabilizarea decidenților politici și restabilirea încrederii în instituții, prin redactarea unui raport privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024, care să meargă la cauzele fenomenului și să explice ce s-a petrecut înainte de ziua scrutinului. Unul din cele mai des repetate narațiuni din analiza noastră se bazează pe absența unui astfel de raport, promis public în campania electorală și în timpul mandatului actualului președinte, care să fie asumat de statul român și să arate în detaliu evenimentele care au dus la anularea alegerilor. În lipsa unui raport cuprinzător, oficial și bine argumentat, necesar într-o societate democratică, conspirațiile privind anularea alegerilor vor continua să se răspândească în ciuda tuturor eforturilor instituționale de a încheia discuția pe subiect.

Comunicare strategică clară din partea decidenților politici pe dosarele de interes național și utilizarea tehnicilor de prebunking. Aleșii publici, de la miniștrii la Președinte, au o responsabilitate de a explica politicile publice pe care și le asumă, precum programul SAFE (de exemplu, prin a răspunde unor întrebări simple ce este, de ce este important, de ce dobânzile sunt foarte avantajoase, unde se duc banii etc.), de a fi transparenți și de a lucra activ la contracararea narațiunilor false răspândite în mediul online și în presa mainstream. În absența unor astfel de eforturi, inclusiv de argumentare, actori maligni pot convinge și mai multe persoane de veridicitatea narațiunilor false pe care le vehiculează.

