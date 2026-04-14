Randamente record la fondurile de acțiuni locale: până la 55% în 2025 – dar aprecierea acțiunilor a redus randamentul mediu al dividendelor – Interesul pentru bursă crește puternic

Fondurile locale care investesc în acțiuni au înregistrat în 2025 unele din cele mai mari randamente anuale nete, între 40% și 55%, potrivit datelor ASF, performanțe care au susținut creșterea interesului pentru investițiile la bursă.

În plus, numărul conturilor active la Bursa de Valori București (BVB) a urcat cu 22% într-un an, iar activele în custodia brokerilor au crescut cu 42,9%.

Piața de capital din România a cunoscut o expansiune puternică în 2025, în ciuda volatilității produse de criza electorală și fiscală de anul trecut. Doar în ultimele 12 luni, indicele BET a crescut cu peste 60%, iar capitalizarea bursieră a urcat cu circa 61%, până la aproximativ 565 mld. lei.

Această creștere a prețurilor acțiunilor listate de la BVB a produs însă o reducere a randamentelor pe care le oferă companiile prin distribuirile de dividende – media randamentelor la dividendele ce urmează să fie distribuite în anul 2026 de companiile listate la BVB, din profiturile lui 2025, este de doar 3%, mai mică cu 1,1 puncte procentuale față de anul anterior, când randamentul mediu era de 4,1%, conform unui raport realizat de TradeVille.





Notă: Randamentul dividendului se raportează la prețurile de închidere ale acțiunilor companiilor listate. În timp ce investitorii au câștigat în ultimii ani puternic din mișcarea ascendentă a prețurilor, această apreciere a redus randamentul dividendelor, într-un context de reducere ușoară a profitabilității firmelor listate în ultimii 2 ani.

Cele mai performante fonduri de investiții din România – aproape toate sunt fonduri de acțiuni

Cele mai performante 20 de fonduri de investiții locale (fonduri deschise și fonduri de investiții alternative) la finalul anului 2025, au înregistrat randamente anuale nete între 40,22% și 55,13%, iar aproape toate au fost fonduri de acțiuni, potrivit datelor compilate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

„Deși randamentele au înregistrat un nivel ridicat, activele nete variază de la 3 milioane lei până la peste 2 miliarde lei. Această dispersie arată că performanța ridicată nu a fost limitată doar la fondurile de investiții de mari dimensiuni, ci de o expunere semnificativă la acțiunile românești.

Pentru investitori, datele subliniază că diversificarea prin fonduri de acțiuni locale a reprezentat una dintre cele mai profitabile opțiuni în anul 2025, recompensând astfel riscul specific acțiunilor într-un context economic favorabil”, potrivit raportului ASF.

La nivelul lunii ianuarie, fondurile de acțiuni dețineau o cotă de piață de aproximativ 24% din activele nete ale fondurilor deschise locale de investiții. În total, acestea s-au situat la 35,2 miliarde lei, în creștere cu 7,9% comparativ cu nivelul înregistrat în decembrie 2025 (32,6 miliarde lei), conform datelor publicate de Asociația Administratorilor de Fonduri (AAF). Fondurile deschise de obligațiuni și instrumente cu venit fix dețineau cea mai mare pondere în totalul activelor nete, aproximativ 46%.

Creștere de 22% a numărului de conturi active la BVB într-un singur an – Avans de peste 40% a activelor în custodia brokerilor

Datele ASF indică totodată o creștere accelerată a numărului de investitori la Bursa de Valori București (BVB), respectiv o creștere de două cifre a conturilor active deschise la societățile de brokeraj, precum și a activelor în custodia acestora.

Astfel, dacă la sfârșitul anului 2024, Societățile de Servicii de Investiții Financiare (SSIF) administrau în custodie active în valoare totală de 41,05 mld. lei, la sfârșitul anului trecut acestea se ridicau la 58,7 mld. lei, un avans anual de 42,9%.

Totodată, numărul cumulat al conturilor de clienți ai SSIF-urilor la finalul trimestrului al patrulea din 2025 a fost de 212.870 (un investitor poate avea simultan conturi deschise la mai mulți intermediari).

Numărul de clienți activi, care au realizat cel puțin o tranzacție în ultimele șase luni, a fost de circa 151.412, în creștere cu 22% față de nivelul din 2024 (124.000).

Important de precizat că pe BVB mai activează și alte tipuri de instituții financiare care intermediază tranzacții, respectiv 4 instituții de credit locale și 2 entități autorizate în alte state membre UE.

BT Capital Partners, lider cu o cotă de piață de 28%

La finalul trimestrului IV 2025, cei mai activi intermediari pe BVB (piața reglementată și SMT) au fost societățile de servicii de investiții financiare (SSIF), valoarea intermediată de acestea fiind de aproximativ 51,63 miliarde lei.

Intermediarii locali (SSIF și instituțiile de credit) au realizat aproximativ 94% din valoarea totală intermediată.

La finalul trimestrului IV 2025, BT Capital Partners s-a clasat pe primul loc în clasamentul participanților pe piețele reglementate, cu o valoare intermediată de 24 mld. lei și o cotă de piață de 28%. BRD Groupe Societe Generale ocupă următoarea poziție, aceasta deținând o pondere de 15% în totalul valorii intermediate.

BVB, creștere de 21% a valorii totale tranzacționate în februarie

Creșterea numărului de investitori la bursă precum și a valorii plasamentelor este o consecință a randamentelor bune oferite de piața locală de capital, care a beneficiat de o evoluție a indicilor superioară celei înregistrate de principalii indici europeni.

În februarie, spre exemplu, valoarea totală tranzacționată pe segmentul principal al Bursei de Valori București în a fost de 2,77 miliarde lei, în creștere cu 21% față de luna anterioară, potrivit celor mai recente rapoarte ASF.

În plus, majoritatea indicilor BVB au prezentat evoluții pozitive, cuprinse între 1,84% și 3,39%. Indicele BET a crescut cu 3,39%, indicele sectorului energetic BET-NG cu 2,86%, iar indicele extins BET-XT cu 3,39%. Singurul indice care a înregistrat o scădere în această perioadă a fost indicele fostelor SIF-uri și al Fondului Proprietatea (FP), BET-FI, cu minus 0,62%.

Creștere de peste 60% a indicelui BET în ultimul an

Pe termen mai lung, performanțele au fost chiar mai bune. Indicele BET a înregistrat o creștere de 23,07% în ultimele trei luni, de 36,75% în ultimele șase luni și de 60,45% în ultimele douăsprezece luni. Cele mai bune performanțe pe doisprezece luni le-au înregistrat indicii BET-XT-TR (include dividendele distribuite de firmele listate din indicele BET-XT) cu 71,27%, BET-TR (include dividendele distribuite de companiile din BET) cu 70,39% și BET-BK cu 69,81%.

De notat că BVB a avut o evoluție superioară și în comparație cu evoluțiile indicilor internaționali. Indicii europeni au avut evoluții mixte în ultima lună, cu FTSE 100 din Regatul Unit în creștere cu 6,72% și CAC 40 al Franței cu 5,59%. Indicele japonez N225 a crescut cu 10,37%, iar indicele american DJIA, cu doar 0,17%.

Dividendele pe care le vor distribui companiile listate la BVB – TradeVille: Media randamentului la dividende este în scădere, la 3%

Aprecierea prețurilor acțiunilor listate a redus însă media randamentelor la dividendele ce urmează să fie distribuite în anul 2026 de companiile listate la Bursa de Valori București – acesta e estimată la 3%, mai mică cu 1,1 puncte procentuale față de estimările pe selecția de companii făcută anul trecut, care avea un randament mediu de 4,1%, conform unui raport realizat de TradeVille.

Printre Top 3 companii cu cel mai mare randament al dividendului se numără IAR Brașov (9,8%), Alumil (7,8%) și Transilvania Broker de Asigurare (7,1%).

La coada clasamentului se află Digi (0,1%), TeraPlast (0,4%) și Transelectrica (0,5%), conform estimărilor TradeVille. În același timp, companiile mari de stat se prefigurează din nou a fi în top 10 cele mai generoase, cu Conpet, Nuclearelectrica și Hidroelectrica oferind dividende cu randamente cuprinse între 4,9% și 6,7%.

Astfel, media randamentelor estimate înregistrată de selecția de companii din prezentul raport se găsește sub rata inflației prognozată de BNR pentru finalul anului 2026, după o evoluție similară în 2025. Cu toate acestea, 14 dintre cele 29 de companii prezente în analiză dețin un posibil randament superior inflației prognozate de BNR (sub 4% rată anuală IPC), care e totuși probabil să iasă din scenariul de bază.

Notă: Randamentele au fost calculate raportat la prețul de închidere din data de 03.04.2026. Dividendele propuse au fost colectate din convocatoarele companiilor. În cazul WINE (Purcari), PE (Premier Energy și Transgaz (TGN – estimarea dividendului se bazează pe profitul net preliminar raportat de companie.

Creșterea continuă a numărului conturilor de retail de la BVB produce presiune la cumpărare – Fondurile de pensii nu prea vând

Dividendele cu randamente semnificative au fost mulți ani unul din marii factori de atractivitate ai pieței noastre bursiere, iar anul dificil 2025 a marcat o reducere a profitabilității pentru o bună parte din companiile de dimensiuni medii listate la bursa locală.

În ciuda încetinirii economiei, companiile mari au beneficiat grație puterii de impunere a prețurilor mai mari și grație poziției dominante în piață și sunt așteptate să ofere dividende atractive pentru investitori și anul acesta. Per total, randamentul mediu al dividendelor acordate în 2025 din profiturile anului 2024 a fost de 4,1%, în scădere față de anii anteriori.

Dividendele sunt în general aprobate de acționari la adunările din aprilie, iar apoi virate începând cu lunile de vară. Per total, chiar dacă dividendele ce urmează a fi distribuite de companiile listate la BVB vor avea randamente în scădere față de anii anteriori, popularizarea investițiilor și intrarea tot mai multor investitori pe piață face acțiunile atractive din perspectiva unei strategii buy&hold, mai ales în contextul macroeconomic actual puternic inflaționist.

Notă: În cazul companiilor care au acordat dividende în ultimii ani, dar nu au propus încă un dividend, a fost realizată o estimare a dividendului ce ar putea fi distribuit în acest an. Estimările au la bază profitul net prognozat pentru anul următor, ajustat pentru sezonalitatea profiturilor, respectiv ponderea trimestrului IV în rezultatul anual. De asemenea, rata de distribuție utilizată este cea aferentă dividendelor plătite în 2025. Pentru companiile care fac excepție de la această metodologie sunt incluse comentarii specifice. Companiile care nu au acordat dividende în ultimii ani și nu au convocat AGA, sau care au convocat AGA, dar nu au propus distribuirea unui dividend în acest an, nu au fost incluse în raport.

Creștere de 8% a capitalizării față de sfârșitul lui 2025

Capitalizarea bursieră a înregistrat o creștere de circa 61% la data de 27 februarie 2026 comparativ cu finalul anului 2024, atingând nivelul de 565 mld. lei. Raportat la luna decembrie 2025, capitalizarea bursieră a crescut cu 8%. Această evoluție reflectă atât listarea de noi companii, cât și creșterea prețurilor acțiunilor existente.

În luna februarie 2026, cele mai tranzacționate companii pe segmentul principal al BVB au fost Electro-Alfa International SA cu o pondere de 20,9% din totalul tranzacțiilor, ca urmare a ofertei publice primare inițiale, urmată de Banca Transilvania cu 16,7%, OMV Petrom cu 10,7% și Fondul Proprietatea cu 8,6%, potrivit celor mai recente rapoarte ASF.

Salt semnificativ al indicelui de contagiune, din cauza războiului din Iran

Pe de altă parte, ASF semnalează și dinamica îngrijorătoare a indicelui de contagiune – dominată de un salt semnificativ în februarie, ca urmare a declanșării conflictului din Iran.

Acest salt reflectă o creștere bruscă a ponderii șocurilor transmise între piețe, specifică unui episod de tensiune geopolitică majoră, de creștere bruscă a aversiunii la risc și de perspectiva dereglării lanțurilor de producție pe fondul prognozelor de scădere a ritmului de creștere economică la nivel global, potrivit raportului citat.

„Creșterea indicelui de contagiune are implicații pentru riscul sistemic Astfel valorile în creștere indică reducerea segmentării piețelor, creșterea vulnerabilității sistemice precum și scăderea potențialului de diversificare”, notează specialiștii ASF.

