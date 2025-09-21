Randamente fonduri mutuale din România. 10 exemple

Randamente fonduri mutuale. În acest articol vom explica ce sunt fondurile mutuale și vom oferi câteva exemple din România pentru a arăta ce randamente pot avea astfel de investiții.

Ce sunt fondurile mutuale

Un fond mutual este un fond de investiții care adună bani de la mai mulți investitori pentru a achiziționa valori mobiliare. Potrivit Wikipedia.org, termenul este utilizat de obicei în Statele Unite, Canada și India, în timp ce structurile similare din Europa sunt numite SICAV („societate de investiții cu capital variabil”) sau societăți deschise de investiții.

În România, fondurile mutuale sunt cunoscute sub numele de fonduri de investiții de tip deschis. Astfel, ele sunt asocieri în care mai mulți investitori își pun banii împreună pentru ca aceștia să fie investiți în diverse instrumente financiare, ca de exemplu acțiuni, obligațiuni, unități de fond, instrumente financiare derivate, diverse valute, metale prețioase precum aur, argint sau platină, indici bursieri etc.

Ulterior, profiturile generate de administratorii fondurilor sunt împărțite proporțional între participanți, în funcție de contribuția fiecăruia.

Randamente fonduri mutuale – exemple

Iată, în continuare, ce randamente au avut pe ultimele 12 luni (1 august 2024 – 31 iulie 2025) câteva dintre cele mai cunoscute fonduri de investiții deschise din România, potrivit bazei de date gestionate de Asociația Administratorilor de Fonduri din România (AAF):

1. Goldman Sachs Romania Equity, fond administrat de sucursala din București a Goldman Sachs AM B.V., a avut cel mai bun randament în ultimele 12 luni, potrivit AAF, de 24,9%. Fondul mutual, care investește cu precădere în acțiuni ale companiilor constituite, listate sau tranzacţionate în România, are active totale nete de 1,8 miliarde de lei.

Ce randamente au fondurile de investiții din România

2. BT Index Austria ATX, administrat de BT Asset Management, a avut în ultimele 12 luni un randament de 21,33%. BT Index Austria ATX este un fond de acțiuni gestionat pasiv care reproduce indicele bursier ATX – Austrian Traded Index. Astfel, fondul investește în acțiuni listate la Bursa de Valori din Viena (Wiener Borse), cel puțin 85% din activele fondului având ca scop reproducerea indicelui ATX. Fondul nu investește decât în acțiuni din componența indicelui ATX. La data de 31 iulie 2025, fondul avea active totale nete de circa 120 de milioane de lei.

TOP randamente fonduri mutuale

3. Raiffeisen Romania Dividend, administrat de Raiffeisen Asset Management, a avut un randament la 12 luni de 15,88%, potrivit datelor AAF. Fondul Raiffeisen Romania Dividend, care își propune să capitalizeze pe seama creșterilor pieței de capital locale, investește până la 100% din bani în cele mai importante și lichide companii listate la Bursa de Valori București. La data de 31 iulie, valoarea activului net total era de aproape 541 de milioane de lei.

Foto: geralt / pixabay.com

4. BRD Acțiuni Clasa A, fond administrat de BRD Asset Management. Fondul ce investește în acțiuni

a avut un randament de 14,94% în ultimele 12 luni, iar valoare activului net total este de 401,6 milioane de lei.

Randamente fonduri mutuale – listă

5. OTP AvantisRO – Clasa L, administrat de Inno Investments SAI S.A., este un fond de acțiuni cu valoarea totală a activului net de peste 33,4 milioane de lei. În ultimele 12 luni a avut un randament de 14,35%.

6. Raiffeisen Romania dividend clasa E, fond de acțiuni administrat de Raiffeisen Asset Management. În ultimele 12 luni, fondul deschis a avut un randament de 13,6%. Activul total net era de peste 160 de milioane de lei la data de 31 iulie 2025.

7. ERSTE Equity Romania, fond de acțiuni administrat de ERSTE Asset Management. În ultimele 12 luni, fondul deschis a avut un randament de 13,56%. Activul total net era de peste 715 milioane de lei la data menționată.

Randamente fonduri mutuale din România

8. Certinvest Hot Stocks, fond ce investește în multi-active echilibrate, și care este administrat de capital Point, a avut în ultimele 12 luni un randament de 13,13%. Activul total net al fondului este de peste 3,15 miliarde de lei.

9. BRD Acțiuni Clasa E, fond de acțiuni administrat de BRD Asset Management, a avut în utlimele 12 luni un randament de 12,64%. Fondul administrează active nete cu valoarea de totală de peste 516 milioane de lei.

10. BT Index România ROTX, fond de acțiuni administrat de BT Asset Management, a avut în ultimele 12 luni un randament de 12,6%. La data de 31 iulie 2025, fondul administra active nete cu valoarea totală de aproape 642 de milioane de lei.

Foto: Tumisu / geralt / pixabay.com

