Ramona Kurko, BCR: Avem o expunere de 9,5 mld. euro pe corporate, cu o parte semnificativă în energie. CfD-urile și PPA-urile au adus claritate

Un proiect care vrea să atragă finanțare bancară trebuie să arate clar sursa de rambursare, în contextul în care băncile nu finanțează active și garanții, ci proiecte reale de creștere, unde au predictibilitate, după cum a explicat Ramona Kurko, Deputy Managing Director & Head of Strategic Clients Corporate Banking în cadrul BCR, la conferința „Reindustrializarea României – noul context și redefinirea priorităților regionale și europene”, organizată marți de CursdeGuvernare.ro.

BCR, al doilea cel mai mare jucător din piața bancară locală, are o expunere de aproximativ 9,5 mld. euro pe clienții corporate, iar o bună parte vine din finanțări acordate sectorului energetic.

„Prin schema CfD și prin faptul că s-au putut încheia contracte PPA pe termen lung, s-au creat premisele de a asigura această claritate asupra sursei de rambursare a respectivelor proiecte.”

Evaluarea riscului

Întrebată cum evaluează băncile riscul unei investiții industriale cu recuperare pe termen lung în contextul în care tehnologia evoluează rapid, Ramona Kurko vorbește despre structură de finanțare de tip „project finance”, adică o metodă prin care un proiect de amploare este finanțat pe baza fluxurilor de numerar viitoare, nu pe baza bilanțului sau a activelor companiei care îl inițiază.

„În ceea ce privește tehnologia, atunci când ne uităm la proiecte de genul acesta, nu ne uităm doar la poza de acum a respectivei companii care investește în respectivul proiect. Tehnologia trebuie să fie o tehnologie care este fundamentată, ne folosim de studii ca să ne asigurăm că tehnologia este viabilă și este sustenabilă pe orizontul de finanțare.

Întotdeauna când vorbim despre tehnologii noi și despre proiecte care au potențial transformațional în cadrul respectivei companii, ne uităm, preferabil, la o structură de tip «project finance ».”

De cealaltă parte, când vine vorba despre perspectiva prețurilor la energie pe termen lung, băncile se uită la studiile disponibile și iau în calcul mai multe elemente din viața proiectului pe care îl finanțează.

„Pe aceste simulări de evoluții viitoare ale prețului energiei, băncile întotdeauna fac diferite scenarii. Vorbim despre planificare, coerență și consecvență. Exact aceasta este abordarea pe care o avem și noi în cadrul băncii. Nu ne este frică să ne uităm la viitor, pentru că noi, dacă nu finanțăm viitorul și încrederea, atunci nu finanțăm nimic.”

Băncile desenează diferite scenarii și încearcă să se pregătească pentru cel mai prost dintre ele, pentru a se asigura că finanțarea își atinge scopul, iar banca nu va rămâne cu un activ pe care nu îl dorește și pe care nu îl exploatează.

„Este de datoria noastră să ne asigurăm că respectivul client se va bucura de utilitatea acelui proiect și noi nu vom ajunge să avem o fabrică cu care nu știm ce să facem. Pentru că noi suntem bancă, noi nu suntem operator de active.”

***