Raliu pe obligațiuni guvernamentale: Investitorii se tem că războiul din Orientul Mijlociu va încetini creșterea economică și va accelera inflația

Obligațiunile guvernamentale au înregistrat creșteri semnificative la nivel global și în zona euro în ultimele săptămâni, pe fondul temerilor legate de conflictul din Orientul Mijlociu și impactul acestuia asupra creșterii economice și finanțelor publice, potrivit presei internaționale.

Titlurile de stat americane au avansat împreună cu obligațiunile britanice și japoneze, pe speculații că prețurile în creștere ale petrolului ar putea fi doar un semn al unei penurii globale prelungite de combustibil. Aceasta a revigorat cererea pentru datoria guvernamentală, care anterior fusese sub presiune din cauza temerilor de inflație.

Randamentele titlurilor de stat americane pe doi ani au scăzut la 3,89%, iar cele pe 10 ani de referință la 4,39%, după ce săptămâni la rând au fost supuse presiunii de vânzare. În Regatul Unit, randamentele obligațiunilor pe 10 ani au scăzut la 4,96%, iar cele germane și japoneze au ajuns la 3,08% și 2,37%, potrivit Bloomberg.

Investitorii se tem că războiul din Orientul Mijlociu ar putea deraia creșterea economică globală, generând o combinație de creștere mai redusă și inflație mai ridicată. Tomasz Wieladek, strateg macro european la T Rowe Price, a declarat pentru Bloomberg că „investitorii încep să realizeze că ne îndreptăm spre un mix de creștere mai mică și inflație mai ridicată, combinate cu mai mult stimul fiscal și cheltuieli guvernamentale mai mari.” Isabel Schnabel, membru al consiliului executiv al BCE, a precizat că „spectrul inflației a revenit” și că schimbarea a avut loc mai rapid decât se așteptau mulți.

Costurile de finanțare din zona euro ating maxime multianuale

În zona euro, obligațiunile guvernamentale sunt pe cale să înregistreze una dintre cele mai slabe luni din ultimul deceniu, costurile de împrumut pentru unele țări atingând niveluri multianuale.

Costurile de împrumut pe 10 ani ale Italiei au urcat vineri la 4,14%, cel mai ridicat nivel din 2024, și ulterior au scăzut la 4,08%, fiind totuși cu aproape 0,8 puncte procentuale mai sus față de începutul lunii.

Randamentele Franței pe 10 ani au atins 3,9%, cel mai ridicat nivel din 2009, iar cele ale Spaniei s-au apropiat de 3,7% pentru prima dată din 2023, potrivit Financial Times.

Creșterea randamentelor pe termen lung este influențată de așteptările privind majorările de dobândă ale BCE, precum și de impactul măsurilor fiscale menite să atenueze efectele creșterii prețurilor la energie.

Parlamentarii spanioli au aprobat un pachet de reduceri fiscale de 5 miliarde de euro, reducând TVA-ul de la 21% la 10% pentru electricitate, gaz natural și carburanți, iar Italia a redus temporar accizele la combustibil cu 20%, ceea ce va costa 417 milioane de euro până la 7 aprilie, compensând pierderile prin reduceri de cheltuieli în alte sectoare.

Investitorii pariază pe deteriorarea finanțelor publice

Jean-François Robin, șef global de cercetare la Natixis CIB, a declarat că „investitorii pariază că finanțele publice din întreaga zonă euro vor deteriora” pe măsură ce guvernele cheltuiesc sume mari pentru a absorbi șocul.

Simone Tagliapietra, senior fellow la Bruegel, a subliniat că măsurile anunțate de guverne, inclusiv Spania, sugerează că „vorbim despre sume mari” în contextul constrângerilor fiscale. În Franța, guvernul a evitat măsuri generale, introducând doar ajutoare țintite pentru industriile cele mai afectate, costul fiind estimat la 70 milioane de euro pentru luna aprilie.

Indicatorul „anxietății” a crescut cu peste 60%

Diferențialele de randament între obligațiunile Italiei și cele ale Germaniei, un indicator al anxietății investitorilor privind datoria zonei euro, au crescut de la 0,6 puncte procentuale înainte de conflict la aproape 1 punct procentual.

Bert Colijn, economist la ING, a spus că o parte din această mișcare poate reflecta ajustarea pozițiilor investitorilor care mizau pe reducerea diferențialelor, dar că riscurile pentru obligațiunile suverane ale zonei euro ar putea deveni relevante dacă situația se prelungește.

Creșterea randamentelor Bund-ului german pe 10 ani, de la 3,1% în prezent, ca urmare a planurilor Germaniei de creștere a cheltuielilor, ar putea duce la majorarea costurilor de împrumut pentru alte economii ale zonei euro, iar dacă randamentele depășesc 3,5% și costurile de împrumut pentru Italia și Franța se apropie de 5%, sustenabilitatea datoriei devine incertă, a avertizat Tomasz Wieladek.

