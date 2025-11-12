Raiffeisen Bank şi MullenLowe lansează unOriginal – platforma de social good care dovedeşte că e ok să nu fii original când faci bine

Raiffeisen Bank România și MullenLowe România lansează unOriginal, o platformă digitală de social good care pornește de la o idee simplă, dar puternică: binele nu trebuie reinventat, ci multiplicat. unOriginal le oferă ONG-urilor din întreaga lume acces la campanii și idei care și-au dovedit eficiența, pentru ca acestea să fie adaptate, refolosite și duse mai departe acolo unde pot schimba cu adevărat ceva.

Într-o lume axată pe noutate, unOriginal îndrăznește să pună sub semnul întrebării dogma originalității. Studiile arată că doar o parte dintre campaniile de comunicare ale ONG-urilor reușesc să își atingă scopul și să producă schimbare reală. Celelalte, deși urmăresc aceleași cauze, sunt nevoite să reconstruiască totul de la zero.

Eficiența devine, astfel, noua formă de originalitate. Pentru că, de multe ori, lumea nu are nevoie de o idee nouă, ci de una care funcționează, care a făcut deja bine și merită o a doua viață.

„Raiffeisen Bank a susținut mereu inițiative care creează valoare reală pentru comunitate. Cu unOriginal, ducem mai departe acest angajament, oferind ONG-urilor o resursă care transformă ideile validate în soluții scalabile. E o invitație la colaborare, nu la competiție, pentru că binele nu are nevoie să fie original, are nevoie să fie făcut.”, a declarat Laura Mihăilă, Director Marketing, Comunicare & CX, Raiffeisen Bank România.

Peste tot în lume, ONG-urile se confruntă cu aceleași provocări: educație, incluziune, sustenabilitate, egalitate. Și de prea multe ori o iau de la capăt, inventând soluții deja testate de alții. unoriginal.work schimbă această perspectivă, devenind locul unde ideile dovedite se transformă în resurse comune. Aici, succesul unei organizații poate deveni începutul alteia. Pentru că o idee care a făcut un bine undeva nu ar trebui să se oprească acolo.

„Prin campania unOriginal ne propunem să aducem o doză de luciditate într-o industrie care trăiește pentru idei noi. Adevărul este că o idee bună merită mai multe vieți, mai ales atunci când poate schimba ceva în bine. Platforma aceasta este mai mult despre eficiență, despre cauze bune şi mai puţin despre premii şi ego de publicitari”, a adăugat Cristiana Belodan, Managing Director, MullenLowe România.

Lansarea platformei are loc în cadrul Creativity 4 Better, unde Raiffeisen Bank susține un panel dedicat eficienţei originalităţii în campanii de social good.

Campania de lansare semnată de MullenLowe România include un video manifesto disponibil aici, care invită ONG-urile să urce și să descarce campanii de pe platformă.

Inițiativa este susținută și prin activări digitale, conferințe, galerii și campanii LinkedIn, menite să transforme ideile eficiente în resurse universale. Pentru că să ajuţi la o schimbare în bine e mai important decât să fii original.

Echipele implicate

Raiffeisen Bank: Laura Mihăilă (Director Marketing, Comunicare și CX), Livia Fericean (Corporate Communication & Public Affairs Lead), Daniel-Gigi Matei (Sustainability & ESG Manager), Loredana Săndulescu (Sr. Communication Manager), Luiza Iliescu (Social Media Manager), Mihaela Vasiluță (Marketing Services Manager).

MullenLowe România: Cristiana Belodan (Managing Director), Simina Leotescu (Strategy Director), Alex Petrescu (Creative Director), Andrei Ropotă (Senior Copywriter), Mircea Solomiea (Art Director), Ranete Alexandru (Senior Graphic Designer), Manuela Fulga (Group Account Director), Maria Toma (Digital Specialist), Anca Duță (Group Account Director), Andrei Bașa (Head of Product), Dragoș Voina (Event Manager).

Middleout: Andrei Găbreanu, Alexandru Tănase

***