Raiffeisen Bank și InnovX lansează înscrierile pentru cea de-a treia ediție a MoonShotX, programul care transformă antreprenorii români în campioni globali

Raiffeisen Bank România și InnovX dau startul înscrierilor pentru cea de-a treia ediție a MoonShotX, program dedicat companiilor românești cu cifră de afaceri între 5 și 50 de milioane de euro care vizează extinderea internațională.

După primele două ediții ale programului MoonShotX, 14 companii românești au intrat în proces de extindere internațională, dintre care 9 în urma ediției 2025–2026.

Noua ediție introduce un model operațional actualizat, construit în jurul a patru direcții esențiale pentru scalarea internațională: acces la piețe regionale și globale, consolidarea încrederii prin parteneriate instituționale, acces la capital pentru creștere și integrarea noilor tehnologii în modelele de business.

„Rezultatele edițiilor anterioare MoonShotX ne confirmă că România are tot mai multe companii cu produse, servicii și modele de business care pot concura la nivel internațional atunci când au acces la partenerii, expertiza și oportunitățile potrivite.

A treia ediție marchează un punct de maturitate pentru MoonShotX. Programul își consolidează rolul de platformă strategică pentru companiile românești cu ambiții regionale sau globale și contribuie la formarea unei comunități de business cu perspectivă internațională. În acest cadru, companiile își pot valida direcțiile de creștere și pot colabora pentru a accelera prezența pe piețele externe.

Raiffeisen Bank România își continuă astfel angajamentul de a contribui la diplomația economică a României și la consolidarea prezenței companiilor locale pe piețele internaționale”, a declarat Cristian Sporiș, Vicepreședinte, Divizia Corporate Banking & Investment Banking, Raiffeisen Bank România.

MoonShotX 2026-2027 aduce o schimbare majoră de poziționare. Companiile participante nu vor mai susține prezentări în fața audienței, ci vor fi integrate în forumuri de leadership, paneluri tematice și întâlniri strategice alături de investitori, reprezentanți guvernamentali, corporații și lideri internaționali din industrie.

Programul include o etapă dedicată dezvoltării planurilor de internaționalizare, în cadrul căreia companiile își vor construi strategiile de extindere pe piețe externe. În urma procesului de evaluare, cele mai performante organizații vor participa la misiuni internaționale în Austria, Japonia, UK și SUA.

„MoonShotX intră într-o nouă etapă de maturitate. Construim un mecanism prin care companiile cu potențial ridicat de creștere au acces direct la piețe internaționale, parteneriate strategice, investitori și expertiză în tehnologie, pentru a deveni viitorii campioni globali ai regiunii”, a declarat Diana Dumitrescu, CEO InnovX.

Față de ediția precedentă, Bootcamp-ul MoonShotX vine cu două noutăți importante. Participanții vor beneficia de sesiuni susținute de reprezentanți ai ecosistemelor din Austria, Japonia, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii, oferind perspective relevante despre piețele care vor fi vizitate ulterior în cadrul programului. În plus, absolvenții MoonShotX vor avea un rol mult mai activ, împărtășind experiențe și lecții învățate din propriile procese de scalare internațională, cu accent pe exemple practice și peer-to-peer learning.

Etapele noii ediții a MoonShotX:

iulie – septembrie 2026: înscrieri MoonShotX

octombrie 2026: anunțarea companiilor incluse în noua ediție MoonShotX

noiembrie 2026: bootcamp-uri de accelerare executivă

noiembrie 2026 – ianuarie 2026: sesiuni de mentoring personalizat pentru consolidarea planurilor de scalare

mai – iunie 2027: sesiuni internaționale de scalare în Austria, UK, Japonia și Statele Unite ale Americii

Înscrierile în program sunt deschise până pe 30 septembrie și pot fi făcute accesând pagina dedicată a proiectului MoonShotX.

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