Raiffeisen Bank se apropie de un acord de 550 mil. euro pentru preluarea Garanti România. Ar deveni a treia cea mai mare bancă de la nivel local

Raiffeisen Bank International AG este aproape de a încheia un acord pentru achiziționarea diviziei Garanti din România a BBVA, potrivit unor surse Bloomberg.

Creditorul austriac a oferit aproximativ de 1,2 ori valoarea contabilă pentru Garanti. Acest lucru ar implica un preț de aproximativ 550 de milioane de euro (640 de milioane de dolari), pe baza datelor din bilanțul de anul trecut.

Deși discuțiile sunt avansate, acestea ar putea totuși să întâmpine întârzieri sau chiar să eșueze, au mai precizat sursele. Reprezentanții BBVA și Raiffeisen au refuzat să comenteze.

Băncile din Europa de Est încearcă să își crească cota de piață în regiunea fragmentată prin achiziții, urmărind poziții care permit o scară mai mare și operațiuni mai profitabile. Achiziția afacerii Garanti ar ajuta Raiffeisen să devină a treia cea mai mare bancă din România după active totale.

O serie de tranzacții din România a propulsat deja Banca Transilvania pe primul loc într-o piață care a generat aproximativ 16 miliarde de lei (3,7 miliarde de dolari) profit anul trecut, susținută de unele dintre cele mai ridicate rate ale dobânzilor din Europa.

Directorul executiv în retragere al Raiffeisen, Johann Strobl, a declarat în ianuarie că banca dispune de capital suplimentar pentru tranzacții și că este interesată de posibile operațiuni în România, fără a numi însă ținte concrete.

Un astfel de acord ar da un nou impuls unei bănci afectate de ani de încercări nereușite de a-și vinde divizia din Rusia și de aproximativ 2 miliarde de euro pierderi legate de procese privind contractele de credite în valută ale fostei sale afaceri din Polonia.

