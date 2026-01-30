Raiffeisen Bank România, rezultate 2025: creștere accelerată de peste 20% a numărului de clienți noi și a economisirii

Raiffeisen Bank România a încheiat anul 2025 cu rezultate solide, atât din punct de vedere al activității comerciale, cât și din punct de vedere al performanței financiare. Numărul de clienți persoane fizice a crescut în ritm accelerat, pe parcursul anului 2025, cu 22% mai mulți clienți noi au ales Raiffeisen Bank comparativ cu 2024, iar 78% dintre clienții noi au ales să își deschidă relația cu banca în cel mai simplu și rapid mod, digital, de la distanță, direct din aplicația de mobile banking Smart Mobile. Economisirea a continuat trendul de creștere accelerată, iar printre produsele de planificare, s-au remarcat planurile de investiții, care au atras în mod special interesul clienților.

”Rezultatele din 2025 reflectă o creștere accelerată, care consolidează atractivitatea Raiffeisen Bank pe piață și confirmă încrederea pe care clienții ne-o acordă zi de zi. Avem performanțe financiare solide, rezultatul unei strategii puternice de dezvoltare, susținute de creșteri atât pe zona economisirii, cât și a creditării.

În 2025 am depus multă energie pozitivă în milioane de conversații 1:1 pe care colegii noștri le-au purtat cu clienții pentru soluții care să-i ghideze în gestionarea mai eficientă a finanțelor personale și în luarea deciziilor importante legate de viitorul lor financiar. Totodată, am continuat să lansăm soluții digitale practice și accesibile pentru operațiunile bancare curente, cât și pentru obiective pe termen lung, prin economii, investiții sau asigurări.

Rămânem un partener de încredere pentru toți clienții noștri – fie că vorbim despre persoane fizice, companii antreprenoriale sau corporații, indiferent de provocările pieței. Credem că banca viitorului este cea care reușește să fie aproape de fiecare client, oferind soluții adaptate și consiliere pentru a lua cele mai bune decizii financiare.”- Zdenek Romanek, Președinte & CEO, Raiffeisen Bank România.

Activele totale ale băncii au depășit 88,6 miliarde RON, în creștere cu 8% față de anul precedent.

Cheltuielile operaționale au avansat cu 6% față de anul anterior, în contextul investițiilor în tehnologie și al unei inflații ridicate. Eficiența operațională a băncii s-a îmbunătățit, susținută de volumele de business în creștere și intensificarea achiziției de clienți, astfel că veniturile băncii au evoluat într-un ritm superior costurilor operaționale, iar profitul net al băncii a crescut în 2025 cu 4% față de anul anterior, până la 1,75 miliarde RON.

Raiffeisen Bank România a depășit pragul de 2,33 milioane de clienți, cu o cu o evoluție pozitivă în toate segmentele de clienți față de anul precedent.

Creștere accelerată a conturilor de economii: +24%

Depozitele atrase de la clienți au ajuns la aproape 69,5 miliarde RON, cu 7% peste nivelul din 2024. Persoanele fizice au continuat să își consolideze economiile, marcând un avans de 11% față de anul 2024, cu o creștere notabilă de 24% din conturile de economii, ceea ce evidențiază încrederea în serviciile și stabilitatea băncii.

Credite nete: 48,8 miliarde RON

Creditarea a continuat să fie un motor principal de creștere pentru bancă. Volumul creditelor nete acordate clienților care a depășit pragul de 48,8 miliarde RON, marcând o creștere de 11% față de 2024. Segmentul persoanelor fizice a beneficiat de condiții de finanțare competitive, iar creditele negarantate au avansat cu 16%. Totodată, portofoliul de credite acordate persoanelor juridice a crescut cu 10%, confirmând încrederea companiilor locale în soluțiile de finanțare oferite de bancă.

Soluții digitale practice pentru o viață mai ușoară

În 2025, Raiffeisen Bank a consolidat aplicația Smart Mobile ca principal canal digital pentru clienții persoane fizice, ajungând la aproape 2 milioane de contracte active. Pentru a oferi în continuare o experiență digitală modernă și adaptată nevoilor reale ale clienților, aplicația de mobile banking a fost îmbunătățită cu funcționalități noi, menite să optimizeze interacțiunea și să ofere un grad ridicat de confort și eficiență în gestionarea operațiunilor bancare de zi cu zi:

Pachet de cont gratuit destinat adolescenților cu vârsta între 14 și 17 ani, creat pentru a sprijini educația financiară în rândul tinerilor. Pachetul include o versiune specială a aplicației de mobile banking, cu secțiuni simplificate și intuitive pentru primii pași în gestionarea financiară.

Funcționalitate multibanking, pentru integrarea conturilor Revolut, Banca Transilvania și BCR, oferind control complet al finanțelor dintr-o singură aplicație.

Carduri virtuale de debit si credit emise instant din aplicație, ce pot fi folosite imediat la cumpărături, retrageri de la ATM fără card sau cumpărături în rate fără dobândă.

Plăți simplificate – transferuri rapide doar prin numărul de telefon. Raiffeisen Bank a aderat la sistemul național de plăți instant RoPay, oferind astfel clienților posibilitatea de a trimite și primi bani doar cu numărul de telefon, fără a mai introduce IBAN-ul destinatarului. Serviciul funcționează non-stop, este gratuit și disponibil direct în aplicația Smart Mobile, pentru transferuri rapide și sigure între băncile participante.

Economisire avansată – proces intuitiv de deschidere depozite, simulator în aplicație și dobânzi speciale pentru fonduri noi.

Asigurări 100% online – soluții rapide pentru călătorii, locuință și viață (cu componentă investițională).

Pensie facultativă – monitorizare în aplicație a soldului și a istoricului contribuțiilor.

Suport premium – Chat 1:1, apeluri audio și video direct în aplicație cu experții Raiffeisen pentru achiziția și activarea produselor noi.

Toate acestea au beneficiat într-o interfață de aplicație redesenată, cu navigare simplificată și funcționalități noi pentru o experiență digitală mai eficientă și personalizată.

Aproximativ 85% dintre clienții persoane fizice folosesc activ Smart Mobile, ceea ce arată ritmul rapid de adoptare a soluțiilor digitale în activitatea bancară zilnică.

Simultan cu modernizarea continuă a aplicației pentru navigare mai simplă și eficientă, au continuat investițiile în securitate pentru protecția clienților.

Oferta de înrolare digitală a fost îmbogățită începând din T2/2025, cu noi opțiuni de înrolare, inclusiv pachetele de cont curent asociate convențiilor de virare a salariului. De asemenea, a fost extins procesul de înrolare digitală și către canalele alternative de vânzare și partenerii băncii.

Integrarea my Visa: toate avantajele cardului, într-un singur loc

Raiffeisen Bank oferă, din 2025, în premieră pentru România, acces la platforma de beneficii my Visa, direct din aplicația Smart Mobile. Aplicația my Visa este integrată în Smart Mobile și oferă utilizatorilor acces facil la beneficiile cardurilor Visa: reduceri la parteneri, acces în lounge-uri din aeroporturi și oferte personalizate. Noua funcționalitate este disponibilă pentru toți deținătorii de carduri Visa Gold, Platinum, Signature și Infinite din portofoliul Raiffeisen Bank și oferă o experiență adaptată tipului de card deținut. Informațiile sunt disponibile în timp real, direct pe telefon, pentru o vizibilitate completă asupra avantajelor de care clienții pot profita.

Autorizarea tranzacțiilor, mai rapidă și mai intuitivă

Raiffeisen Bank a simplificat și procesul de aprobare a tranzacțiilor online, mutând funcționalitatea de autorizare din Smart Token direct în Smart Mobile. Acest pas elimină etapele suplimentare și asigură o experiență unificată, mai rapidă și mai intuitivă pentru utilizatori.

Creștere accelerată a utilizării portofelului electronic

Adoptarea plăților digitale este într-o continuă ascensiune. În T4/ 2025, numărul și volumul tranzacțiilor efectuate prin portofelul electronic au înregistrat o creștere de peste 50% față de aceeași perioadă a anului precedent, confirmând preferința tot mai puternică a clienților pentru metode moderne și sigure de plată.

Planificare financiară cu impact: +12% în planurile de investiții

Raiffeisen Bank a continuat, și în 2025, inițiativele de sprijinire a clienților în planificarea financiară personală, venind cu soluții eficiente, adaptate nevoilor lor diverse. Dintre produsele de planificare, s-a evidențiat interesul crescut al clienților pentru planurile de investiții, care au avut o creștere de peste 12% an la an.

Gestionarea și diversificarea activelor reprezintă o prioritate pentru clienții Raiffeisen, iar acest lucru se reflectă în creșterea cu 67% a volumului subscrierilor în fondurile de investiții (fără segmentul de clienți Private Banking).

Cota de piață a fondurilor de investiții administrate de Raiffeisen Asset Management S.A., distribuite de Raiffeisen Bank, a atins 20%.

Din 2025, și clienții IMM pot accesa rapid fondurile de investiții distribuite de Raiffeisen Bank, putând subscrie si vizualiza portofoliile de fonduri de investiții deținute direct în aplicațiile mobile, după o singură vizită într-o agenție.

Economisirea – primul pas în planificarea financiară responsabilă și consolidarea stabilității financiare

Oferta Raiffeisen Bank pentru economisire este variată și oferă flexibilitate și siguranță. Clienții pot gestiona 100% online, direct din aplicația de mobile banking, conturi de economii și depozite la termen, disponibile în lei și valută, cu dobânzi competitive, funcționalități de economisire recurentă sau de economisire la plata cu cardul. Acest lucru a condus la o creștere a apetitului pentru economisire și, implicit, la majorarea ponderii disponibilităților pe componenta de economisire (depozite și conturi de economii). Cota de piață a depozitelor clienților persoane fizice a ajuns în noiembrie 2025 la 10,4%.

Anul 2025 a marcat deschiderea unor noi capitole în diversificarea serviciilor și accelerarea procesului de digitalizare. Printre cele mai importante inițiative se numără lansarea asigurării Unit-Linked, un produs inovator cu componentă investițională și introducerea fluxului digital pentru noul produs de asigurare de locuință, Welcome Home. Totodată, funcționalitatea RCA a fost integrată în aplicația Smart Mobile, facilitând astfel accesul clienților la servicii esențiale direct de pe telefonul mobil.

Raiffeisen Private Banking & Premium Invest: + 17,7% active totale administrate

În 2025, activele totale administrate în cadrul Raiffeisen Private Banking & Premium Invest au atins cumulat nivelul de 4 miliarde de euro (+17,7%), cu o creștere susținută într-o proporție de aproximativ două treimi de către segmentul de clienți Private Banking. Totodată, activele clienților din cele două segmente, deținute în produse de investiții, au crescut până la 1,7 miliarde de euro (+19,2%), segmentul de clienți Premium Invest având o contribuție majoritară, ca urmare a accelerării procesului de diversificare a portofoliului de investiții.

Investițiile sustenabile au fost în continuare susținute prin includerea în oferta investițională a două noi fonduri de investiții internaționale, axate pe sustenabilitate, complementar celor 11 fonduri ESG deja disponibile. Totodată, a continuat extinderea universului de investiții, fiind finalizate cu succes nouă oferte de certificate în 2025, cu o valoare totală de 57 milioane de euro. Aceste emisiuni au inclus certificate cu capital protejat, precum și certificate expres denominate în RON, EUR și USD.

Premiate în repetate rânduri de către unele dintre cele mai prestigioase publicații internaționale, serviciile Raiffeisen Private Banking au primit și in 2025 reconfirmarea statutului Romania’s Best International Private Bank la evenimentul Euromoney Global Private Banking Awards.

Raiffeisen Leasing: +25% pe segmentul finanțări

Raiffeisen Leasing a înregistrat o creștere a portofoliului de finanțări acordate clienților cu 25% la finalul anului 2025 față de finalul anului 2024, în timp ce numărul clienților a crescut cu 9%.

Implementarea obiectivelor de creștere la nivelul Grupului și performanța ridicată a parteneriatelor cu furnizori de marcă ai activelor finanțate, au reprezentat factorii esențiali în această evoluție. Totodată, menținerea unui nivel redus al volumului de credite neperformante continuă să reflecte evoluția bună a ultimilor ani.

Compania a înregistrat rezultate foarte bune în domeniul finanțării camioanelor si automobilelor la nivel național, ceea ce a contribuit la reînnoirea flotelor de profil. În paralel, s-a observat o creștere relevantă a investițiilor în echipamente de construcții, reflectând un interes în creștere pentru acest sector.

