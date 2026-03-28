Raiffeisen Bank România preia entitățile grupului Garanti BBVA România și devine a treia bancă din România

Raiffeisen Bank International AG cumpără unitatea BBVA Garanti din România pentru 591 de milioane de euro (680 de milioane de dolari), în contextul reorientării operațiunilor în Europa Centrală și de Est pentru a depăși dificultățile întâmpinate de sucursala sa din Rusia, conform Bloomberg.

Creditorul austriac va deveni a treia cea mai mare bancă din România după tranzacție, care include unitatea de leasing BBVA Motoractive IFN, a anunțat sâmbătă creditorul vienez într-un comunicat de presă.

Rata capitalului propriu de nivel 1 (common equity tier 1) a Raiffeisen, un indicator cheie al solidității financiare, va scădea cu aproximativ 60 de puncte de bază. Se preconizează că tranzacția se va încheia până la sfârșitul anului 2026, după aprobarea autorităților de reglementare. BBVA va înregistra un impact pozitiv net de 112 milioane de euro al câștigurilor și va înregistra o creștere a ratei CET1 cu aproximativ 10 puncte de bază, a declarat creditorul spaniol într-un comunicat separat.

Tranzacția adaugă impuls unei bănci care a fost afectată de ani de eforturi nereușite de a-și vinde unitatea din Rusia și de pierderi de aproximativ 2 miliarde de euro provenite din contestațiile legale împotriva contractelor de împrumut în valută la fosta sa divizie poloneză. Creditorii din Europa de Est caută, de asemenea, să-și sporească cota de piață prin achiziții pe piața fragmentată a regiunii.

Raiffeisen „are o poziție solidă de capital și urmărește creșterea organică și prin achiziții pe piețele sale principale”, a declarat directorul executiv demisionar, Johann Strobl, în comunicat. Fostul director financiar, Michael Hoellerer, urmează să-i succeadă în iulie.

În această etapă, clienții grupului Garanti BBVA Romania nu trebuie să întreprindă niciun demers: toate contractele în vigoare, respectiv produsele și serviciile oferite rămân neschimbate până la momentul încheierii tranzacției. Ulterior, va fi inițiat un proces gradual de integrare, care conform estimărilor actuale, urmează să fie finalizat în a doua jumătate a anului 2027, se precizează în comunicat.

O serie de tranzacții din România a propulsat deja Banca Transilvania SA pe primul loc pe o piață care a generat un profit de aproximativ 16 miliarde de lei (3,7 miliarde de dolari) anul trecut, ajutată de unele dintre cele mai mari rate ale dobânzii din Europa.

Garanti avea active de 4 miliarde de euro la sfârșitul anului 2025 și o cotă de piață de aproximativ 2% în România. Barclays Plc și firma de avocatură Schoenherr au consiliat Raiffeisen în această tranzacție.

Prezentă în România din 1998, Garanti BBVA a dezvoltat de-a lungul timpului un portofoliu solid de produse și servicii bancare pentru toate segmentele de afaceri: Retail, IMM și Corporate.

Grupul financiar spaniol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) este acționarul majoritar al Garanti BBVA.

Raiffeisen Bank, bancă universală de top, cu capitalizare și lichiditate solide activează pe piața bancară din România deservind aproximativ 2,3 milioane de clienți, persoane fizice și juridice.

