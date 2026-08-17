Raiffeisen Bank România lansează Liga Contabililor GatadeBusiness, o inițiativă care conectează antreprenorii cu specialiști în contabilitate și consultanță financiară

Raiffeisen Bank România lansează Liga Contabililor GatadeBusiness, o inițiativă disponibilă în aplicația Raiffeisen Smart Business, care conectează antreprenorii cu specialiști în contabilitate, fiscalitate și consultanță financiară.

Inițiativa răspunde unei nevoi frecvente în rândul antreprenorilor: identificarea rapidă a unor profesioniști contabili de încredere care pot contribui la administrarea corectă și eficientă a companiei.

„Contabilii sunt printre cei mai apropiați parteneri ai antreprenorilor. Le cunosc businessul, îi ajută să ia decizii mai bine fundamentate și sunt, de multe ori, punctul de legătură între antreprenori și soluțiile de care au nevoie pentru administrarea și dezvoltarea companiei.

Prin Liga Contabililor GatadeBusiness, punem în valoare acest rol în comunitatea GatadeBusiness și le oferim contabililor un canal suplimentar de vizibilitate în relația cu antreprenorii din jurul lor”, a declarat Ionuț Pătrăhău, Vicepreședinte, Divizia Antreprenori, Raiffeisen Bank România.

Beneficii pentru antreprenori și profesioniștii în contabilitate

Pentru antreprenori, această inițiativă simplifică accesul la expertiză relevantă pentru administrarea și dezvoltarea afacerii, de la organizarea proceselor financiare până la respectarea obligațiilor fiscale și luarea unor decizii informate. În același timp, inițiativa oferă contabililor și consultanților financiari un canal suplimentar de vizibilitate în aplicația Raiffeisen Smart Business, conectându-i cu o comunitate activă de companii.

Liga Contabililor completează beneficiile disponibile în comunitatea GatadeBusiness, în care antreprenorii găsesc soluții financiare, servicii complementare, parteneri relevanți și instrumente digitale utile în activitatea de zi cu zi.

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