Raiffeisen Bank, parte din consorțiul bancar care susține cea mai mare refinanțare din piața imobiliară românească: 537 milioane euro pentru AFI

Raiffeisen Bank România și Raiffeisen Bank International se numără printre instituțiile financiare care au contribuit la acordarea pachetului de 537 milioane euro obținut de AFI.

Finanțarea a fost acordată de Erste Bank, Banca Comercială Română SA, Raiffeisen Bank SA, Raiffeisen Bank International şi Unicredit Bank SA, reprezentate de casa de avocatură Dentons. AFI a fost asistată de firma de avocatură CMS.

Dezvoltatorul imobiliar AFI a obținut această finanțare pentru trei dintre cele mai importante proiecte din portofoliul său: AFI Cotroceni, AFI Brașov și AFI Ploiești. Această tranzacție marchează un record pe piața imobiliară din România, evidențiind soliditatea sectorului și interesul investitorilor pentru piața locală.

Implicarea Raiffeisen în această tranzacție reflectă angajamentul băncii de a sprijini investițiile cu relevanță strategică și de a contribui la dezvoltarea unor proiecte care generează valoare pe termen lung atât pentru mediul de business, cât și pentru comunități.

„Piața imobiliară locală continuă să arate dinamism si potențial, iar acest lucru spune mult despre direcția în care evoluează România. Susținem proiectele care accelerează dezvoltarea orașelor și alegem inițiative solide, bine construite, capabile să reziste și să aducă valoare pe termen lung.” – Alin Neacșu, Director Corporații Mari, Raiffeisen Bank România.

„Această tranzacție marchează acordarea unei finanțări cu un grad ridicat de complexitate, care a presupus, printre altele, o coordonare excelentă pe parcursul întregului proces de creditare între toate părțile implicate. Colaborarea cu echipa AFI a fost, ca întotdeauna, exemplară — un parteneriat solid, bazat pe profesionalism, încredere și o viziune comună pentru dezvoltarea pieței imobiliare din România. Suntem bucuroși să susținem proiecte care ridică standardele industriei și confirmă potențialul acestei piețe.” , declară Silviu Toma, Director Executiv, Direcția Finanțări Structurate și de Proiecte, Raiffeisen Bank România.

Proiecte sustenabile, cu impact strategic în economia locală

AFI Cotroceni, unul dintre cele mai mari centre comerciale din Europa Centrală și de Sud-Est, , cu o suprafață închiriabilă de 90.000 mp și un mix amplu de retail, entertainment și servicii.

AFI Brașov, un proiect modern, dezvoltat în centrul orașului, care integrează spații de retail cu spații de birouri clasa A, contribuind la revitalizarea urbană și la dezvoltarea unei noi zone de business.

AFI Ploiești, un centru comercial regional important, cu rol esențial în dinamizarea economică a județului Prahova și în susținerea unei zone extinse de consumatori.

Un partener financiar puternic pentru investițiile care dezvolta România

Raiffeisen Bank România are un istoric solid în finanțarea proiectelor complexe, fiind un partener constant al companiilor care contribuie la dezvoltarea economică a țării, oferind soluții structurate adaptate proiectelor de mare calibru.

Participarea la refinanțarea AFI întărește poziția Raiffeisen ca actor cheie în finanțarea economiei reale și evidențiază capacitatea băncii de a susține proiecte cu impact local și regional.

