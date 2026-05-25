cursdeguvernare

Newsletter
Contact
luni

25 mai, 2026

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri
ARTICOL SUSȚINUT DE RAIFFEISEN BANK

Raiffeisen Bank lansează funcționalitatea care schimbă regulile în mobile banking: control complet asupra plăților recurente și a abonamentelor direct din aplicație

Rss
De Vladimir Ionescu

25 mai, 2026

Streaming, cloud, aplicații, gaming sau instrumente AI – abonamentele digitale s-au înmulțit, dar impactul lor în bugetul lunar nu mai poate fi ignorat. Raiffeisen Bank răspunde acestei realități cu o funcționalitate nouă în Smart Mobile: „Administrează plățile recurente”, disponibilă de la jumătatea lunii mai pentru cardurile Visa.

Ideea e simplă: dacă nu îți vezi cheltuielile recurente, nu le poți controla. Noua opțiune aduce vizibilitate completă asupra tuturor plăților automate și abonamentelor active, direct din aplicație, cu posibilitatea de a le omite sau bloca cu câteva atingeri.

Iar miza e mai mare decât pare. O plată de 20–30 de lei pe lună pentru un abonament uitat trece neobservată, dar 100 de lei redirecționați lunar din abonamente neutilizate către investiții cu un randament mediu de 10% pot genera aproximativ 20.000 lei în 10 ani  sau peste 70.000 lei în 20 de ani.


„Prin această inițiativă, Smart Mobile devine din ce în ce mai mult un instrument activ de gestionare a banilor, în deplină concordanță cu strategia Raiffeisen Bank de a-i ajuta pe clienți să își administreze mai bine finanțele și să facă banii să lucreze în favoarea lor.” – Mihail Ion, Vicepreședinte Retail și Membru al Directoratului Raiffeisen Bank România

Noua funcționalitate este disponibilă în aplicația Smart Mobile, la nivelul cardurilor, meniul „Mai multe”  și acoperă atât plățile recurente, cât și cardurile salvate folosite la plăți.

Alături de această noutate, Smart Mobile continuă să ofere o experiență de daily banking simplă și fără stres: plăți rapide prin numărul de telefon, acces facil la istoricul tranzacțiilor, sumar al cheltuielilor precum și posibilitatea de a descoperi oferte personalizate și produse adaptate nevoilor fiecărui client.

(Citește și: ”Rezultate Raiffeisen Bank România în T1 2026: +50% mai mulți clienți noi și evoluții solide atât pe zona de economisire, cât și de creditare  ”)

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , , ,

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Cristian Grosu / Noua tranziție istorică (geo)economică a României și mizele ei (geo)politice. Războiul din subteranele României și 2 PS-uri

OPINII & EDITORIAL
În aceste zile din primăvara lui 2026, se desfășoară, chiar

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți